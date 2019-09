Mario Ledesma, el entrenador argentino, apuntó contra el arbitro del partido Fuente: AFP

21 de septiembre de 2019 • 07:03

TOKIO, Japón.- El devenir del Grupo C determinará si, como se pensaba, el partido entre la Argentina y Francia terminará siendo decisivo para las aspiraciones de ambos de pasar a los cuartos de final del Mundial de rugby Japón 2019. Pero algo así podía entreverse en el gesto duro de Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, al final del partido en el Tokio Stadium. No bien terminó el juego, en la entrevista que le concedió a ESPN al borde del campo, el coach direccionó su crítica contra el arbitraje: "Es una lástima que un referí tan bueno no haya visto el penal de Picamoles, que le marcó el línea. Estaba dos metros adelantado. Nos referearon (sic) como a un país chico del rugby. Como sabemos que es así, hay que hacer mejor las cosas" enfatizó.

De la Fuente intenta, pero no: los Pumas perdieron con Francia en el debut en el Mundial. Fuente: AFP

La jugada a la que hacía referencia era una sucedida a los 73 minutos, cuando el resultado ya estaba 23-21 a favor de Francia: el jugador galo cometió un offside en la salida de un ruck al interceptar un pase de Cubelli que el árbitro australiano Angus Gardner no advirtió. Y la otra jugada polémica se dio en el final, cuando el mismo Cubelli demoró en jugar la pelota porque había un francés tirado en el piso, que no se había retirado de la posición de tackle. "Cubo no puede agarrar la pelota porque había un francés en el medio", describió.

Sobre el muy mal rendimiento de los Pumas en el primer tiempo, Ledesma analizó: "Erramos varios puntos con el pie. Tuvimos la posibilidad de marcar en el primer tiempo dos lines a 5 yardas que terminaron en penal, dos scrums. Los puntos que se ofrecen hay que meterlos". En ese tramo, Nicolás Sánchez falló un penal, además de otro en la segunda etapa. Luego fue reemplazado por Benjamín Urdapilleta.

Angus Gardner, árbitro en el debut argentino en el Mundial, apuntado por Ledesma. Fuente: AFP

Cuando puso su mirada sobre lo que lo dejó conforme, el head coach apuntó a los segundos 40 minutos: "Fue muy bueno lo del segundo tiempo. Dominamos en el scrum y con el maul, pero no fuimos recompensandos. Ahora tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo todas las semanas. Los chicos nunca escatiman en el laburo. Hay que seguir laburando y buscar la clasificación", miró hacia el futuro inmediato

La mirada diferente de Pablo Matera, el capitán

Puesto a analizar los porqués de la derrota, Pablo Matera se enfocó en el rendimiento propio más que en el arbitraje: "En el primer tiempo le dimos demasiadas oportunidades a Francia, un equipo que se nutre de eso, y aprovechó el 90 por ciento de las posibilidades. En el segundo tiempo fuimos mucho más clínicos y salimos a buscar el triunfo, con dos tries muy temprano. Pero entregamos demasiado regalando el primer tiempo", remarcó.

Si no regálabamos el primer tiempo ahora íbamos a estar festejando Pablo Matera

"Cuando arrancó el segundo tiempo estábamos 17 puntos abajo. Nos acercamos en el marcador y sabíamos que iba a ser bien justo hasta el último minuto. Hubo infracciones muy fáciles de ver, pero no voy a meterme en el árbitro. Si no regálabamos el primer tiempo ahora íbamos a estar festejando. Así que pasa por nosotros y tenemos que hacernos cargo", diferenció el capitán de los Pumas.

¿Y el futuro? "No cambia nada. Tenemos dos partidos duros y una final con Inglaterra. Vamos a seguir haciendo lo que sabemos y confiamos en que eso va a darnos buenos resultados".