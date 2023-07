Los Pumas siguen dando pasos convincentes hacia el Mundial: una derrota en Sudáfrica que no frena su avance

escuchar

En cualquier otra instancia, la derrota por 22-21 ante Sudáfrica habría implicado un golpe duro para los Pumas. Más allá de lo que duela ese resultado del Rugby Championship, sobre todo después de estar tan cerca de un triunfo épico y especialmente de dictar el ritmo del partido durante la mayor parte del tiempo, los progresos que continúa evidenciando el seleccionado argentino lo dejan en buena posición para al objetivo principal, el Mundial Francia 2023.

Jugando en uno de los templos del rugby global, Ellis Park, frente al campeón del mundo, que llegaba con sed de revancha tras caer contra All Blacks, fueron los Pumas quienes impusieron condiciones. Después de un primer tiempo en el que el poderío físico sudafricano se hizo sentir, los argentinos respondieron con igual intensidad, a la que agregaron muy buenos pasajes en ataque. La falta de definición en los últimos metros, el mismo déficit que presentó en el último partido ante Australia, y la ausencia de un pateador natural fueron los factores que alejaron de la victoria a los Pumas.

Faf de Klerk, que ingresó al inicio del partido por el conmocionado Williams, intenta escapar de los argentinos; un robo suyo generó el try que definió el partido en favor de Sudáfrica frente a los Pumas afp - AFP

El triunfo local dejó a los Springboks como subcampeones del Rugby Championship y a los Pumas en el tercer lugar, detrás del campeón, Nueva Zelanda, y delante de Australia. El certamen hemisférico, no obstante, no es más que un pretexto este año para afinar la sintonía para al Mundial, y en ese sentido los argentinos dieron otro paso al frente.

El scrum, uno de los aspectos que estaban en tela de juicio en el seleccionado, si bien fue superado por el de Sudáfrica, el mejor del mundo en la materia, se mostró sólido, al punto de que los argentinos no concedieron ningún penal en esa formación. El maul, otro costado del juego que necesitaba mejorar urgente, sufrió en el primer tiempo pero se repuso en el segundo. La defensa volvió a ser factor generador de dominio psicológico y propició contraataques. La ofensiva volvió a mostrar progresos, especialmente al construir ataques prolongados con control de la pelota.

La diferencia, en definitiva, estuvo en el punto de contacto. La preponderancia en los rucks permitió a los sudafricanos recuperar una innumerable cantidad de pelotas, sobre todo en extrema defensa.

Santiago Carreras comenzó bien con el pie al anotar tres penales, pero luego falló cuatro tiros y se notó que no es un pateador natural. afp - AFP

Además, la ausencia de Emiliano Boffelli debido a que Michael Cheika eligió rotar jugadores, derivó en que la responsabilidad recayera en Santiago Carreras. El cordobés, que no es un pateador natural, comenzó bien al acertar sus primeros tres envíos a los palos, pero luego falló tres de los últimos cuatro. En un partido cerrado, una ventaja excesiva. En el Mundial, cabe suponer, no va a ocurrir algo así.

Sudáfrica sacó la diferencia en la primera mitad, donde fue superior merced especialmente a su potencia física y apoyó dos tries. Los Pumas respondieron en el segundo tiempo con igual ímpetu y buenas acciones en continuado de varias fases. De haber tenido mayor capacidad de definición en los últimos metros, otra habría sido la historia.

En materia individual, cabe destacar otra gran actuación de Mateo Carreras, uno de los puntos más altos de los Pumas en los tres partidos de este año. Santiago Chocobares aprobó con creces en su presentación en el ciclo Cheika. Lucio Cinti volvió a tener participaciones positivas. ¿El centro de la cancha para el 9 de septiembre en Marsella? Los forwards jugaron todos en nivel altísimo, bancándose la fiereza de los sudafricanos y hasta redoblando la apuesta. Para sacarse el sombrero e ilusionarse con lo que está por venir.

El try de Mateo Carreras

El segunda línea Eben Etzebeth apoyó por la punta y el centro Damian de Allende hizo su try desde el maul. Esta paradoja habla menos de un cambio de paradigma en el tradicional juego sudafricano que en algunas variantes que le busca imprimir a un ataque que, en definitiva, sigue estando fundamentado en la potencia, la solidez en las formaciones fijas y una estratégica utilización del pie.

En el primer tiempo, los Pumas se metieron cuatro veces dentro de los 10 metros del campo rival y en tres de ellas terminaron con penal en contra. Una de esas situaciones, por ejemplo, derivó en el primer try sudafricano: pesca de Marx en extrema defensa, penal, line-out, penal por derrumbar el maul, line-out, try de maul apoyado por De Allende. La primera conquista, obra de Etzebeth, provino de un penal evitable en mitad de cancha. Los 10 penales cometidos en total, de todas formas, es una cifra aceptable.

Eben Etzebeth marcó un try para los Springboks apareciendo por la punta y dejando en el camino a Santiago Chocobares. Agencia AFP - AFP

Otro factor de desequilibrio en esa primera mitad que terminó 15-9 para los locales estuvo en las salidas. Tras los dos primeros penales que acertó Santiago Carreras, los Pumas fallaron al recepcionar la pelota y les dieron puntos a los sudafricanos. Vale decir que también fue positiva la presión en las salidas propias, donde recuperaron un par de pelotas.

Tardó en moverse el marcador en el segundo tiempo. Sudáfrica otra vez recuperó una salida propia al inicio, pero los argentinos se defendieron bien contra su propio in-goal. Luego, una acción de cuatro tackles seguidos que mandaron a los sudafricanos para atrás, los Pumas ganaron un penal, pero Carreras falló su envío desde mitad de cancha. Enseguida, dos muy buenas acciones ofensivas de los argentinos, que con paciencia y agresividad hilvanaron ocho fases hasta llegar a centímetros del in-goal. Las dos veces terminaron perdiendo la pelota en el contacto.

Santiago Carreras lleva la pelota y es tackleado por Damian de Allende durante el duelo entre Sudáfrica y Argentina por el Rugby Championship, en Ellis Park. afp - AFP

Santiago Carreras falló otro penal y a la tercera oportunidad de sumar los Pumas eligieron ir al line-out. Como dos semanas antes contra Australia, cedieron un try de intercepción en franco ataque al querer ir a la punta. A los 28, Manie Libbok sentenció la victoria con una contra de toda la cancha (22-9).

Los Pumas no se dieron por vencidos. Juan Cruz Mallía recuperó la salida propia y desde allí se gestó la conquista de Mateo Carreras: no se podía por adentro, el espacio apareció por afuera. El yerro del otro Carreras en la conversión hizo que el milagro fuera imposible (22-14). Así y todo, los Pumas tuvieron la última y, en una gran demostración de temple y mentalidad, llegaron al try ya con el tiempo cumplido (Bertranou).

Compacto de Sudáfrica vs. Argentina

En siete días, los Pumas jugarán en Vélez su último compromiso de exigencia antes del Mundial, y el último antes de que Michael Cheika defina la lista de los 33 que irán a Francia. Un partido que, por esta circunstancia, siempre entraña una dificultad extra. Más adelante, se enfrentarán a España en Madrid, un encuentro de menor exigencia que servirá para terminar de ajustar pequeños detalles, pero que no es determinante en ningún sentido. La victoria ante Australia, primero, y esta gran actuación en Ellis Park, en definitiva, ponen a los Pumas sobre rieles. De no surgir imprevistos, desembarcarán en Francia con la certeza cabal de que pueden llegar lejos.

La síntesis de Springboks 22 vs. los Pumas 21

