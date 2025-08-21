Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro correspondiente a la segunda fecha se disputará este sábado a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de Vélez y se transmitirá en vivo por ESPN
Los Pumas y los All Blacks, tras el choque del fin de semana pasado en Córdoba con victoria de los oceánicos 41 a 24, se volverán a enfrentar este sábado desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.
El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.25 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, un resultado poco habitual en este deporte, cotiza a 51.0.
La selección argentina tiene otra oportunidad de ganarle a Nueva Zelanda por primera vez en la historia como local y se presentará en el escenario que mejor conoce y que fue testigo de grandes proezas. El head coach Felipe Contepomi tiene a disposición a 34 jugadores de los cuales 19 son forwards y 15 backs. De ese listado saldrán los 15 que serán titulares y los ocho que esperarán su turno en el banco de suplentes.
Los All Blacks, por su parte, buscarán otra victoria con bonus para cerrar la gira por Sudamérica con puntaje perfecto y en el primer puesto que, por ahora, comparte con Australia, verdugo de Sudáfrica en la jornada inaugural 38 a 22.
Ambos seleccionados se enfrentaron en 44 ocasiones con 40 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. La albiceleste derrotó a los Hombres de Negro en 2020 en Sídney 25 a 15; en 2022 en Christchurch 25 a 18; y en 2024 en Wellington 38 a 30. Lo curioso es que todas las alegrías del equipo albiceleste fueron por el Rugby Championship, en el que se cruzaron en 24 ocasiones. En las 21 restantes festejaron con los Hombres de Negro.
Solo teniendo en cuenta los partidos que disputaron en territorio argentino, hay 17 antecedentes con 16 victorias de los All Blacks y el único empate de la historia en la cancha de Ferro en 1985.
Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks
- 30/10/1976: Los Pumas 9-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 06/11/1976: Los Pumas 6-26 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 08/9/1979: Nueva Zelanda 18-9 Los Pumas 9 (en Dunedin).
- 15/9/1979: Nueva Zelanda 15-6 Los Pumas (en Wellington).
- 26/10/1985: Los Pumas 20-33 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 02/11/1985: Los Pumas 21-21 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 01/6/1987: Nueva Zelanda 46-15 Los Pumas 15 (en Wellington, por el Mundial).
- 15/7/1989: Nueva Zelanda 60-9 Los Pumas (en Dunedin).
- 29/7/1989: Nueva Zelanda 49-12 Los Pumas (en Wellington).
- 06/7/1991: Los Pumas 14-28 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 13/7/1991: Los Pumas 6-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 21/6/1997: Nueva Zelanda 93-8 Los Pumas (en Wellington).
- 28/6/1997: Nueva Zelanda 62-10 Los Pumas (en Auckland).
- 23/6/2001: Nueva Zelanda 67-19 Los Pumas (en Christchurch).
- 01/12/2001: Los Pumas 20-24 Nueva Zelanda (Buenos Aires).
- 26/6/2004: Nueva Zelanda 41-7 Los Pumas (en Hamilton).
- 24/6/2006: Los Pumas 19-25 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 09/10/2011: Los Pumas 10-33 Nueva Zelanda (en Auckland, por el Mundial).
- 08/9/2012: Nueva Zelanda 21-5 Lo Pumas (en Wellington).
- 29/9/2012: Los Pumas 15-54 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 07/9/2013: Nueva Zelanda 28-13 Los Pumas (en Hamilton).
- 28/9/2013: Los Pumas 15-23 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 06/9/2014: Nueva Zelanda 28-9 Los Pumas (en Napier).
- 27/9/2014: Los Pumas 13-34 Nueva Zelanda (en La Plata).
- 17/7/2015: Nueva Zelanda 39-18 Los Pumas (en Christchurch).
- 20/92015: Nueva Zelanda 26-16 Los Pumas (en Londres, por el Mundial).
- 10/9/2016: Nueva Zelanda 57-22 Los Pumas (en Hamilton).
- 01/10/2016: Los Pumas 17-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 09/9/2017: Nueva Zelanda 39-22 Los Pumas 22 (en New Plymouth).
- 30/9/2017: Los Pumas 10-36 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 08/9/2018: Nueva Zelanda 46-24 Los Pumas (en Nelson).
- 29/9/2018: Los Pumas 17-35 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 20/7/2019: Los Pumas 16-20 Nueva Zelanda (en Buenos Aires).
- 14/11/2020: Los Pumas 25-15 Nueva Zelanda (en Sídney).
- 28/11/2020: Los Pumas 0-38 Nueva Zelanda (en Parramatta).
- 12/9/2021: Nueva Zelanda 39-0 Los Pumas (en Gold Coast).
- 18/9/2021: Los Pumas 13-36 Nueva Zelanda (en Brisbane).
- 27/8/2022: Nueva Zelanda 18-25 Los Pumas (en Christchurch).
- 03/9/2022: Nueva Zelanda 53-3 Los Pumas (en Hamilton).
- 08/7/2023: Los Pumas 12-41 Nueva Zelanda (en Mendoza).
- 20/10/2023: Nueva Zelanda 44-6 Los Pumas (en París, por las semifinales del Mundial).
- 10/8/2024: Nueva Zelanda 30-38 Los Pumas (en Wellington).
- 17/8/2024: Nueva Zelanda 42-10 Los Pumas (en Auckland).
- 16/8/2025: Los Pumas 24-41 Nueva Zelanda (en Córdoba).
