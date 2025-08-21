Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los Pumas y los All Blacks, tras el choque del fin de semana pasado en Córdoba con victoria de los oceánicos 41 a 24, se volverán a enfrentar este sábado desde las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.25 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate, un resultado poco habitual en este deporte, cotiza a 51.0.

La selección argentina tiene otra oportunidad de ganarle a Nueva Zelanda por primera vez en la historia como local y se presentará en el escenario que mejor conoce y que fue testigo de grandes proezas. El head coach Felipe Contepomi tiene a disposición a 34 jugadores de los cuales 19 son forwards y 15 backs. De ese listado saldrán los 15 que serán titulares y los ocho que esperarán su turno en el banco de suplentes.

Los All Blacks, por su parte, buscarán otra victoria con bonus para cerrar la gira por Sudamérica con puntaje perfecto y en el primer puesto que, por ahora, comparte con Australia, verdugo de Sudáfrica en la jornada inaugural 38 a 22.

Los All Blacks prevalecieron sobre los Pumas en Córdoba y buscarán cerrar la gira por Sudamérica con otro triunfo Mario Sar

Ambos seleccionados se enfrentaron en 44 ocasiones con 40 victorias oceánicas, tres sudamericanas y un empate 21 a 21 en 1985 en la Ciudad de Buenos Aires. La albiceleste derrotó a los Hombres de Negro en 2020 en Sídney 25 a 15; en 2022 en Christchurch 25 a 18; y en 2024 en Wellington 38 a 30. Lo curioso es que todas las alegrías del equipo albiceleste fueron por el Rugby Championship, en el que se cruzaron en 24 ocasiones. En las 21 restantes festejaron con los Hombres de Negro.

Solo teniendo en cuenta los partidos que disputaron en territorio argentino, hay 17 antecedentes con 16 victorias de los All Blacks y el único empate de la historia en la cancha de Ferro en 1985.

Uno por uno, todos los partidos de los Pumas vs. All Blacks