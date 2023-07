Los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship, el primer paso camino al Mundial de Francia

escuchar

MENDOZA.– Pasaron ocho meses, pero vale recordar que los Pumas vienen de dos derrotas seguidas. La primera, ante un equipo de Gales que se suponía inferior, y la última, una goleada 52-29 a manos de Escocia. Dos partidos que echaron dudas sobre el meteórico progreso que había evidenciado el seleccionado argentino a lo largo del primer año con Michael Cheika a cargo. Exorcizar esos fantasmas oscilantes es el objetivo del partido de este sábado. Que el adversario sea All Blacks condiciona esta meta, tanto como que los jugadores llegan con apenas una semana de preparación en conjunto y que el entrenador reservó a varios titulares. Es el primer paso camino al 9 de septiembre, día del debut mundialista (vs. Inglaterra en Marsella), y es imperioso que sea en la dirección correcta.

El estadio Malvinas Argentinas, de esta ciudad, fue el elegido para llevar a Nueva Zelanda por primera vez al interior del país en 12 versiones del Rugby Championship. Con formato reducido, como cada cuatro años, el certamen hemisférico se convierte, para los cuatro participantes, en un banco de pruebas camino a Francia 2023. Las entradas están agotadas desde hace más de un mes, y cuando a las 16.10 empiece la acción, los Pumas tendrán ese apoyo adicional que en más de una ocasión les permitió superar pruebas a priori muy adversas, como la de esta vez.

Los Pumas se entrenaron durante la semana en Los Tordos; entre descansos, lesiones y una suspensión, no presentarán todo su potencial en el estadio Malvinas Argentinas, pero bien pueden llevarse un triunfo contra Nueva Zelanda. Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

Vencer a los All Blacks por primera vez en la Argentina es una de las pocas deudas que les quedan por tachar a los Pumas. En ese sentido, la sede no deja de representar un buen augurio: aquí consiguieron el primer empate en su historia en el Rugby Championship (16-16 con Sudáfrica en 2012) y su primera victoria (21-17 sobre Australia en 2014), y además vencieron a los Springboks en 2018 (32-12).

No obstante, el objetivo mencionado con anterioridad no está depende sólo de un éxito. También se puede cumplirlo con un rendimiento satisfactorio. Esto implicaría solidez en las formaciones fijas y en el maul y agresividad en la defensa. Y, como dijo Cheika en la semana, concentración durante los 80 minutos. Suena repetitivo y era la meta que se había propuesto el entrenador para 2022, pero ésos son aspectos básicos que, como quedó de manifiesto en los últimos dos partidos, todavía no están consolidados.

El haka será ejecutado en Mendoza; un momento único, que el público argentino respeta. Bruce Lim - Photosport

Además, el entrenador australiano anticipó que para esta última etapa del ciclo premundialista aspira a darle una vuelta de tuerca más al costado ofensivo. Durante el primer año ya se observó un giro considerable respecto a los tres anteriores y el equipo por momentos desplegó un vuelo más que interesante. Llevarlo a otro nivel es el próximo escalón, necesario si lo que se pretende es llegar lejos en el Mundial de Francia.

Para este encuentro, Cheika optó sabiamente por hacer descansar a varios jugadores, pero mantuvo a la columna vertebral. Julián Montoya, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Santiago Carreras, Matías Moroni y Emiliano Boffelli deberán llevar el carácter del equipo. No están quienes llegaron a las últimas semanas de competencia en las ligas europeas, necesitados de mayor reposo. Tampoco está Marcos Kremer, suspendido por una expulsión recibida mientras jugaba por Stade Français, una baja sensible para el pack. Aparecen entonces jugadores que están peleando por meterse en la lista de 33 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

¡Los primeros 𝟮𝟯! 🇦🇷



🔜 Fecha 1 | VISA Macro Rugby Championship

📆 Sábado 8/7

⏰ 16:10hs

🆚 Nueva Zelanda 🇳🇿

🏟️ Estadio Malvinas Argentinas

📺 ESPN#SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/uzbXlVmTWy — Los Pumas (@lospumas) July 6, 2023

Mateo Carreras, de gran temporada en Inglaterra (segundo tryman de la Premiership), tiene la chance de revalidar esos pergaminos con la camiseta celeste y blanca luego de ser omitido durante casi todo 2022. Lucio Cinti, Bautista Delguy y Rodrigo Bruni son miembros regulares del plantel, pero tienen competencia fuerte. Gran oportunidad para Lucio Sordoni, pilar rosarino que superó una grave lesión lumbar y después de un buen año en Glasgow recibe otra chance después de tres años alejado de los Pumas (el último de sus tres partidos había sido en el Tri-Nations de 2020, la derrota contra los All Blacks en Newcastle, Australia).

En el banco se destaca la presencia de Nicolás Sánchez, que protagonizó apenas 40 minutos en los Pumas en 2022: los primeros 20 y los últimos 20, ambos frente a Escocia. En el medio, una serie de lesiones lo alejó, pero la continuidad que tuvo en el club francés Brive y lo que representa para esta camiseta le valieron tener la posibilidad de pelear por un lugar. Conociéndolo, es obvio suponer que va a dejar todo por ganárselo.

Emiliano Boffelli, gran pateador, es uno de quienes llevarán el peso del carácter del seleccionado argentino contra los neozelandeses. Crédito Prensa UAR / Andrés Velásquez

También Nueva Zelanda presenta un equipo que no coincide con el que estará en su estreno mundialista, en el partido inaugural en el Stade de France (contra el local, el 8 de septiembre). Así y todo, quienes ingresan son jugadores probados. La presencia de Damian McKenzie como apertura es lo más significativo; relega a Richie Mo’unga al banco. Beauden Barrett parece la apuesta como fullback pese a que no tuvo una gran temporada en Blues, y Jordie Barrett y Rieko Ioane son llamados a formar la pareja de centros. Lo más temible es la tercera línea: Ardie Savea-Sam Cane-Shannon Frizell. Allí estará una de las claves del partido. Las dudas pasan por la vigencia de Dane Coles y la templanza del wing debutante Emoni Narawa.

En tiempos recientes los hombres de negro se alejaron un tanto del aura de invencibilidad que habían alcanzado después de 2011. En los últimos dos años sufrieron la misma cantidad de derrotas que en los cuatro anteriores: siete. Los Pumas dieron cuenta de esa vulnerabilidad y consiguieron sus primeros dos éxitos en el historial, en 2020 en Sydney y 2022 en Christchurch. Ahora, en 39 enfrentamientos se aplian 36 éxitos neozelandeses, un empate y los mencionados dos triunfos albicelestes. Acentuar esa pequeña duda es la misión que tienen los jugadores argentinos para llegar con posibilidades al cierre del partido.

Sam Cane, Aaron Smith e Ioane, en un entrenamiento en el club Marista; All Blacks no llega en un buen momento a Mendoza, pero no deja de ser un excelente equipo de rugby. Instagram

Es sólo el primer paso rumbo al Mundial. Nada menos que el primer paso rumbo al Mundial.

Las formaciones de los Pumas vs. All Blacks

Argentina: Emiliano Boffelli; Mateo Carreras, Matías Moroni, Lucio Cinti y Bautista Delguy; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo.

Emiliano Boffelli; Mateo Carreras, Matías Moroni, Lucio Cinti y Bautista Delguy; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Juan Martín González, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Lucio Sordoni, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Orlando.

Nueva Zelanda: Beauden Barrett; Emoni Narawa, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Damian McKenzie y Aaron Smith; Sam Cane (capitán), Ardie Savea y Shannon Frizell; Josh Lord y Scott Barrett; Tyrel Lomax, Dane Coles e Ethan De Groot.

Beauden Barrett; Emoni Narawa, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Caleb Clarke; Damian McKenzie y Aaron Smith; Sam Cane (capitán), Ardie Savea y Shannon Frizell; Josh Lord y Scott Barrett; Tyrel Lomax, Dane Coles e Ethan De Groot. Entrenador: Ian Foster.

Suplentes: Codie Taylor, Ofa Tu’ungafasi, Nepo Laulala, Tupou Vaa’i, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Richie Mo’unga y Braydon Ennor.

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Angus Gardner (Australia). Hora: 16.10.

16.10. Estadio: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Malvinas Argentinas, de Mendoza. TV: ESPN.