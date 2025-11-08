Horario de los Pumas vs. Gales, por un test match internacional

Los Pumas miran en dos direcciones. En la del presente, que es este domingo, y en la del futuro, que es el 3 de diciembre. La primera representa el primer choque de la ventana de noviembre, ante Gales en Cardiff, mientras que la segunda es el sorteo de los grupos del Mundial 2027. En este sentido, toda victoria es clave para el seleccionado argentino, que pretende llegar a fin de año como uno de los seis mejores del ranking para que cuando se definan las zonas de la próxima Copa del Mundo pueda ser cabeza de serie.

Este domingo, desde las 12.10 de la Argentina dará el primer paso en este sentido, cuando enfrente a los Dragones Rojos como visitante. Pese a que se trata de un rival en crisis, a los Pumas nada puede correrlos del foco que implica darle rodaje a los que habitualmente no lo tienen y también probar sistemas y variantes, sin dejar de lado nombres de peso. El encuentro se puede ver en vivo por ESPN o vía streaming, en Disney+.

Este año los Pumas vencieron por primera vez a los All Blacks en Buenos Aires, por el Rugby Championship Santiago Filipuzzi - LA NACION

Tras enfrentarse a Gales, el conjunto argentino seguirá su periplo europeo en los sucesivos domingos 16 y 23 de noviembre a Escocia e Inglaterra. La prioridad es conseguir buenos resultados de cara al sorteo del próximo mundial que se hará el 3 de diciembre y para el cual los Pumas aspiran a estar entre los seis mejores del mundo para ser cabezas de serie y evitar a las potencias en la primera ronda.

Los Pumas vs. Gales: cómo ver online

El partido entre argentinos y los Dragones Rojos, que se disputa este domingo en Cardiff, Gales se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+.

Formaciones confirmadas:

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.

Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards t Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.

Entrenador: Steve Tandy.

Suplentes: Liam Belcher, Nicky Smith, Archie Griffin, Freddie Thomas, Olly Cracknell, Kieran Hardy, Jarrod Evans y Louis Rees-Zammit.