Los Pumas vs. Gales. El seleccionado argentino y su necesidad: cerrar la gira con una sólida actuación y victoria con miras al Rugby Championship

Rumania fue para reencontrarse. El primer partido con Gales, para recuperar la confianza. Ahora es momento de plasmar dentro de la cancha el potencial de este equipo. Los Pumas cierran la primera etapa del año con el segundo test match ante Gales, con casi todas las figuras disponibles, el convencimiento de saberse superiores y el bagaje de tres semanas de entrenamiento en conjunto. Si a eso se le agrega una dosis mayor de disciplina y concentración, la despedida debería ser satisfactoria.

A las 11 de la Argentina, por obra y gracia de la pandemia los Pumas harán las veces de locales en el Principality Stadium de Cardiff (ex Millennium). Habrá 8000 espectadores, que seguramente estarán más pendientes de lo que ocurra más adelante con la faena de British & Irish Lions, seleccionado que le chupó a Gales 12 jugadores. El campeón del Seis Naciones, como quedó en evidencia el sábado pasado, es otro equipo sin ellos.

Movimientos argentinos en el captain's run del último amitoso con Gales, en el estadio Principality, de Cardiff. Juan J Gasparini

Con uno menos desde el minuto 28 por la expulsión de Juan Cruz Mallía, los Pumas se las ingeniaron para mantenerse en partido y hasta podrían haber ganado (desperdiciaron tres penales y una ventaja de 14 puntos). La entrega defensiva estuvo a la altura, la recuperación de pelotas fue sobresaliente, el pack dominó y hubo movimientos incisivos en ataque. No obstante, al final prevalecieron algunos errores infantiles que derivaron en penales que el rival capitalizó y se terminó llevando el empate.

Siete días antes, los argentinos sufrieron hasta el final para superar a Rumania, un equipo un par de escalones inferior. Se notó que hacía más de siete meses que no jugaban juntos, aunque más preocupó la falta de energía en varios pasajes del encuentro en Bucarest. Ante Gales, este déficit se saldó, pero permanecieron fallas de concentración propias de un equipo inmaduro; no es el caso de estos Pumas, la mayoría con experiencia mundialista y una victoria ante los All Blacks a fines de 2020 sobre sus espaldas.

La cuestión mental sigue siendo la parte que más le cuesta al seleccionado argentino. No logran construir un piso allí y los altos y bajos se reiteran. Casi siempre es una situación de adversidad lo que los empuja a sacar lo mejor de sí. Tener enfrente a un equipo sólido y homogéneo colectivamente y a la vez poco experimentado se presenta como una posibilidad ideal para tomar impulso de cara a los compromisos más exigentes que se avecinan: el Rugby Championship está a menos de un mes de distancia y el primer rival serán los Springboks, que el miércoles (con la camiseta de Sudáfrica A) dio una lección de vehemencia, tackle y actitud.

Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, eligió hacer dos cambios en la alineación titular de la Argentina para el segundo choque con Gales. Juan J Gasparini

Para este partido, Mario Ledesma dispuso sólo dos cambios: el regreso de Bautista Delguy en lugar de Santiago Cordero, una de las figuras de los primeros dos partidos, y el ingreso de Santiago Chocobares en lugar de Mallía (Carreras pasa de fullback); el santafecino demostró poseer ese poder de imponerse en el contacto tan anhelado en el rugby internacional. El resto es el mismo equipo: una primera línea que dominó el scrum, una segunda muy ágil, una tercera que se comió la cancha, más Cubelli y Sánchez en sintonía, aunque con techo para crecer.

Gales no complicó con el pack ni asustó con los backs, aun con uno más. El neozelandés Wayne Pivac apuesta entonces por seis cambios. El más saliente, el ingreso del medio-scrum Tomos Williams, mucho más experimentado y punzante que Hardy. Le bastaron unos minutos para evidenciarlo. En cambio, el apertura Jarrod Evans todavía no mostró la electricidad de Callum Sheedy. En la tercera línea y en el centro de la cancha radica la mayor experiencia de un plantel joven.

Después de este partido, los argentinos tendrán unas breves vacaciones y rápidamente deberán volver a sus clubes, iniciar la pretemporada y enseguida volver a ponerse la celeste y blanca para enfrentar al campeón del mundo como visitantes. Despedirse con una actuación sólida es tan necesario como plausible. Lo contrario sería abrir un signo de interrogación en un momento poco oportuno. La lógica se inclina hacia lo primero. Este equipo es capaz de cualquier cosa.

A pesar de los bajos rendimientos de su temporada en general, Nicolás Sánchez sigue siendo titular en el seleccionado. Juan J Gasparini

Las formaciones

Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Matías Moroni; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Guido Petti Pagadizábal y Marcos Kremer; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Santiago Carreras; Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Jerónimo De la Fuente y Matías Moroni; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Rodrigo Bruni y Pablo Matera; Guido Petti Pagadizábal y Marcos Kremer; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma.

Suplentes: Juan Imhoff, Domingo Miotti, Felipe Ezcurra, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Santiago Medrano, Facundo Gigena y Facundo Bosch.

Gales: Hallan Amos; Owen Lane, Nick Tompkins, Jonathan Davies (capitán) y Tom Rogers; Jarrod Evans y Tomos Williams; James Botham, Ross Moriarty y Joshua Turnbull; Will Rowlands y Ben Carter; Leon Brown, Elliot Dee y Gareth Thomas.

Hallan Amos; Owen Lane, Nick Tompkins, Jonathan Davies (capitán) y Tom Rogers; Jarrod Evans y Tomos Williams; James Botham, Ross Moriarty y Joshua Turnbull; Will Rowlands y Ben Carter; Leon Brown, Elliot Dee y Gareth Thomas. Entrenador: Wayne Pivac.

Suplentes: Willis Halaholo, Callum Sheedy, Kieran Hardy, Taine Basham, Matthew Screech, Dillon, Rhodri Jones y Lewis Sam Parry.

Estadio: Principality, de Cardiff (local, Argentina).

Principality, de Cardiff (local, Argentina). Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Luke Pearce (Inglaterra). Hora: 11 de Buenos Aires (15 de Gales).

11 de Buenos Aires (15 de Gales). TV: ESPN.