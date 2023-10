escuchar

Los Pumas, no sin sufrir, llegaron a los cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023 como escoltas de Inglaterra en el grupo D y su rival en dicha instancia será Gales. El partido, que será el primero de la instancia, se disputará el próximo sábado desde las 12 (hora argentina) en el estadio de Marsella y el ganador avanzará las semifinales contra Irlanda o Nueva Zelanda, que se medirá después en Saint-Denis.

El cotejo entre galeses y argentinos se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming a través de las plataformas digitales Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se dispondrá el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas mientras que LA NACION ofrecerá su liveblog con detalles al instante.

Mateo Carreras fue determinante en la victoria de los Pumas ante Japón con tres tries Catherine Ivill - Getty Images Europe

La Argentina volverá a jugar en el estadio del debut con derrota ante Inglaterra frente a un rival al que, en la previa al torneo, no se esperaba en esta instancia. Es que los europeos se quedaron con el primer puesto en el grupo C, donde el máximo favorito era Australia y puede quedar eliminado este domingo por la tarde sin Fiji derrota a Portugal.

Los cuartos de final tienen tres cruces confirmados. Además de Gales vs. Argentina, jugarán Irlanda vs. Nueva Zelanda y Francia vs. Sudáfrica. Inglaterra espera por Fiji o Australia.

Cuartos de final del Mundial de Rugby 2023

Gales vs. Argentina - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

Irlanda vs. Nueva Zelanda - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Inglaterra vs. Fiji o Australia - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

Francia vs. Sudáfrica - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Irlanda es uno de los favoritos al título, pero debe superar a Nueva Zelanda en cuartos de final Lionel Hahn - Getty Images Europe

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente nueva: se disputaron únicamente nueve ediciones. La primera de ellas fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica.

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023, en el torneo que se realizará en el país galo, defienden la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completa Australia con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido, Irlanda y Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda / Sudáfrica - 3

Australia - 2

Inglaterra - 1