Los Pumas vs. Gales, en vivo

Si los Pumas pierden con Gales, la lucha por el sexto puesto quedará al rojo vivo. Una derrota por 15 puntos o más, de hecho, la dejaría en 81,30 unidades y le haría perder esa posición a manos de Australia, que pese a haber caído con la Italia de Gonzalo Quesada por 26-19 quedó en 81,69 puntos. Si la derrota fuera por menos de 15, la Argentina quedaría en 82,14. Escocia, que cayó 25-17 con los All Blacks, bajó a 81,21, y Fiji, derrotado 38-18 por Inglaterra, suma 81,15. Todo muy ajustado. Por eso, una victoria en el Millennium le daría aire: si fuera por menos de 15 puntos llegaría a 84,14, y de hacerlo por 15 o más llegaría a 84,30.