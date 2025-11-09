Los Pumas vs. Gales, en vivo
El conjunto dirigido por Felipe Contepomi abre la ventana internacional en Europa
Empezó Argentina-Gales
Arrancó el partido. Los Pumas buscan ganar metros con pases interiores, pero Gales también es ambicioso.
Homenaje a los caídos e himnos
Después de un homenaje y dos minutos de silencio para los caídos en la Primera Guerra Mundial, los equipos entonan los himnos de ambos selecciones en el Millenium Stadium. Mucha emoción para un país como Gales, que vive el rugby a flor de piel. Aunque también hay un puñado de hinchas argentinos
Así serán las alineaciones
Estas serán las formaciones de ambos conjuntos:
Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas.
Entrenador: Felipe Contepomi.
Suplentes: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Tomás Rapetti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Juan Cruz Mallía y Rodrigo Isgró.
Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards y Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre.
Entrenador: Steve Tandy.
Las variables del ranking
Si los Pumas pierden con Gales, la lucha por el sexto puesto quedará al rojo vivo. Una derrota por 15 puntos o más, de hecho, la dejaría en 81,30 unidades y le haría perder esa posición a manos de Australia, que pese a haber caído con la Italia de Gonzalo Quesada por 26-19 quedó en 81,69 puntos. Si la derrota fuera por menos de 15, la Argentina quedaría en 82,14. Escocia, que cayó 25-17 con los All Blacks, bajó a 81,21, y Fiji, derrotado 38-18 por Inglaterra, suma 81,15. Todo muy ajustado. Por eso, una victoria en el Millennium le daría aire: si fuera por menos de 15 puntos llegaría a 84,14, y de hacerlo por 15 o más llegaría a 84,30.
Con la mirada en el Mundial
Los números y los resultados cobran un valor especial en esta ventana internacional. Finalizar en el top 6 del ranking garantizará estar en el primer bolillero del sorteo del Mundial 2027, que se realizará el 3 de diciembre, con la idea de evitar compartir la zona con otra potencia, amén de allanar el camino hacia los cuartos de final.
Los Pumas vuelven a la acción
Bienvenidos al test de Los Pumas ante Gales. El conjunto argentino levanta este domingo la persiana de la ventana internacional de noviembre, con tres partidos de alto vuelo, el primero ante los Dragones Rojos en el Millennium Stadium de Cardiff. El encuentro se iniciará a las 12.10 de la Argentina y se podrá ver en vivo por televisión en ESPN o en streaming por Disney+.
