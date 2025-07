Los Pumas vs. Inglaterra, por el primer test internacional: día, horario, TV y cómo ver online

Tras la resonante victoria ante los British and Irish Lions 28 a 24 en el Aviva Stadium de Dublín, los Pumas se volverán a presentar este sábado 5 de julio ante Inglaterra en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi de La Plata en el primero de los tres partidos que se disputarán en el país y que ofician de preparación para el Rugby Champioship 2025.

El test match está programado para las 16.40 y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. A su vez, estará disponible en la plataforma de streaming del canal deportivo, Disney+ Premium.

La felicidad de volver a jugar en casa. 🇦🇷#SomosLosPumas pic.twitter.com/o7UdQC1NSa — Los Pumas (@lospumas) June 30, 2025

La selección argentina tiene tres encuentros programados en la ventana de julio. El sábado 12 volverá a medirse con los ingleses, pero en el estadio Bicentenario de San Juan, y una semana después el rival será Uruguay en el escenario Padre Matearena de Salta.

Para los tres encuentros el head coach, Felipe Contepomi, convocó a 32 jugadores. Son parte del plantel los forwards Bautista Bernasconi, Francisco Coria Marchetti, Pedro Delgado, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Facundo Isa, Pablo Matera, Julián Montoya, Joaquín Moro, Leonel Oviedo, Lucas Paulos, Lautaro Simes, Mayco Vivas, Boris Wenger y Pedro Rubiolo junto a los backs Simón Cruz Benítez, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Benjamín Elizalde, Rodrigo Isgró, Matías Moroni, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Santiago Pernas, Justo Piccardo, Nicolás Roger y Faustino Sánchez Valarolo.

Felipe Contepomi explicó la ausencia de algunos jugadores importantes en los Pumas Juan Gasparini / Gaspafotos

En el equipo hay varios jugadores que todavía no debutaron en los Pumas y Contepomi explicó por qué decidió no citar a algunos nombres que son una fija: “Estamos muy comprometidos con la salud física y mental y creemos que el descanso es clave, es por eso que varios jugadores no estarán con nosotros en esta convocatoria”.

Además, resaltó lo hecho en Irlanda y habló de seguir mejorando: “Después de una buena semana en Dublín, tenemos el desafío de aprender de la victoria y seguir creciendo como equipo. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar y en eso pondremos el foco. La ventana de julio nos presenta un gran desafío y qué mejor que sea en casa con nuestra gente”.

Los Pumas jugaron dos veces contra Inglaterra en el último Mundial y sufrieron sendas derrotas EMMANUEL DUNAND - AFP

Ambos equipos se enfrentaron 28 veces con saldo favorable a los europeos. La última vez que se vieron las caras fue en el Mundial de Francia 2023 con dos victorias de la Rosa: 27 a 10 en la etapa de grupos y 26 a 23 en el choque por el tercer puesto.

Inglaterra regresa a la Argentina para enfrentar a la albiceleste tras ocho años. En 2017 jugaron en San Juan y Santa fue con victorias para los ingleses 38 a 34 y 35 a 25, respectivamente.