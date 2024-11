Los Pumas ya tienen equipo confirmado para el partido ante Italia

Con el regreso de Matías Orlando a la titularidad de los Pumas por primera vez en dos años, el entrenador, Felipe Contepomi, anunció la formación con el duelo frente a Italia, en el primer partido del último segmento del año, que tendrá lugar el sábado, a las 14.40 de nuestro país, en Údine. En la alineación también se destaca el ingreso en el banco de suplentes de Francisco Gómez Kodela, quien no viste la celeste y blanca desde el Mundial.

El reemplazante del lesionado Santiago Chocobares como primer centro era la mayor incógnita que presentaban la selección argentina debido a que su reemplazante usual, Jerónimo de la Fuente, volvió a ser omitido en la convocatoria, y que el único 12 natural entre los 32 es Justo Piccardo, juvenil que todavía no debutó y que actúa en el rugby amateur de Buenos Aires (SIC). Una de las alternativas era que Contepomi jugara con dos números 13, que es lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, no incluyó a Matías Moroni (será suplente), sino a Orlando, quien no vio mucha acción en 2024.

“Lo vi bien”, justificó Contepomi en conferencia de prensa. “Es un jugador con experiencia, físico, y si bien no ha jugado muchos partidos en el año es alguien que se ha entrenado bien y creemos que puede hacer un buen trabajo en esa función”.

Matías Orlando, centro de los Pumas

El último partido del tucumano, de 33 años, como titular en los Pumas fue en noviembre de 2022, ante Escocia, en Murrayfield. El año pasado quedó afuera de la lista mundialista, pero Contepomi volvió a confiar en él y lo incluyó en la ventana de julio, donde ingresó en los tres partidos desde el banco; no juega desde entonces. Integrante de Miami Sharks desde enero, disputó tres encuentros en el nuevo equipo de la liga norteamericana (MLR). Durante el Rugby Championship, estuvo en las convocatorias de los primeros cinco compromisos, pero no llegó a integrar el grupo de 23 que entran a la cancha.

Otra novedad es el regreso de Francisco Gómez Kodela. El veterano de 39 años fue convocado por primera vez en el año ante la falta de pilares derechos. Su último partido con los Pumas fue el duelo con Inglaterra por la medalla de bronce en Francia 2023. Será clave para reforzar un scrum que no viene siendo lo sólido que los Pumas desean, y que es una de las fortalezas del juego de Italia.

“Veníamos hablando con Frankie. No pudo empezar bien el año por lesiones, arrancó tarde, pero él está dispuesto”, explicó Contepomi. “En junio yo hablaba de atender el corto, mediano y largo plazo. Es lo que estamos haciendo con Frankie, atendiendo el corto plazo. Queremos lo mejor para el equipo y nos puede ayudar a desarrollar el partido que queremos.”

Francisco Gómez Kodela estará entre los forwards suplentes

Cabe destacar también la reaparición de Matías Alemanno, el segundo jugador más experimentado del plantel (97 caps), detrás del capitán Montoya (102). El cordobés jugó los tres partidos de julio, pero no fue convocado para el Rugby Championship. Le ganó la pulseada a Guido Petti Pagadizábal y al juvenil Efraín Elías como recambio de la dupla Rubiolo-Molina, afirmada en la segunda línea.

Otro nombre destacado entre los titulares es el de Rodrigo Isgró. La ex estrella de Pumas 7s no tuvo un buen regreso al rugby de 15 en el último partido, ante Sudáfrica en Nelspruit, y fue reemplazado antes del final del primer tiempo, pero luego pasó a Harlequins donde tuvo un impacto inmediato (tres tries en dos partidos) demostrando que está adaptado a la modalidad. Contepomi volvió a confiar en sus condiciones.

“No es que haya algo que mejoró. Son cosas que creemos que puede darnos en lo estratégico”, dijo el entrenador. “Jugó con Harlequins, jugó bien. Era injusto contra Sudáfrica, la adaptación, era su tercer partido de 15 en cinco años. No es fácil. Creemos que es la mejor persona para representarnos en ese lugar. Es un jugador con muchísimo talento, que tiene características muy buenas en su velocidad y en sus destrezas que nos pueden ser útiles.”

Ante la ausencia de Mateo Carreras (más la de Emiliano Boffelli), en la otra punta volverá a estar Bautista Delguy, mientras que como wing/fullback en el banco reaparece Santiago Cordero, que no había sido tenido en cuenta para los últimos dos partidos con Sudáfrica. Además, Gonzalo Bertranou recupera la titularidad tras perderse el último encuentro por lesión.

Rodrigo Isgró tendrá una nueva oportunidad con los Pumas

En Italia, el duelo se percibe como un clásico por varios motivos. En primer lugar, por la hermandad entre las dos naciones y la gran ascendencia que tiene Italia sobre la Argentina a partir de la ola inmigratoria de principios del siglo XX. Segundo, porque hay seis jugadores argentinos que actúan en el rugby italiano y porque el propio seleccionado italiano suele nutrirse de jugadores argentinos (en la actualidad está el centro Ignacio Brex). Finalmente, porque en el banco local estará sentado Gonzalo Quesada, quien tiene una estrecha relación con Contepomi de cuando peleaban el puesto de apertura de los Pumas y que conoce bien a los argentinos tras su paso por el seleccionado y por Jaguares entre 2018 y 2020.

“Nosotros somos un país que tenemos nuestras raíces, pero sabemos que tenemos mucha inmigración italiana. Llamalo hermanos, o primos, mejor”, respondió Contepomi a la pregunta de un cronista italiano. “Nosotros hablamos español con un acento italiano. Tenemos muchas similitudes, es lindo desafiarte con gente muy parecida.”.

Respecto de enfrentar a Quesada, contestó con su habitual corrección política: “Para nosotros el partido pasa más por lo que hagamos nosotros. Más allá del rival de turno, ponemos mucho foco en nuestra preparación. Hemos jugado juntos, nuestras familias son muy allegadas. No he entrenado con él, pero sé que es un excelente entrenador. No pasa sólo por él. Ahí está Germán Fernández, a quien conozco muchísimo y quien me ha entrenado, y hay un excelente cuerpo técnico y excelentes jugadores. Hay un equipo sólido que viene en una continuidad con lo que venía haciendo [Kieran] Crowley. Creemos que va a ser un rival durísimo.”

Argentina formará de la siguiente manera: Juan Cruz Mallía; Rodrigo Isgró, Lucio Cinti, Matías Orlando y Bautista Delguy; Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou; Santiago Grondona, Joaquín Oviedo y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Franco Molina; Joel Sclavi, Julián Montoya y Thomas Gallo.

Como suplentes estarán Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gómez Kodela, Matías Alemanno, Bautista Pedemonte, Gonzalo García, Matías Moroni y Santiago Cordero.

Alejo Miranda Por