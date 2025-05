Los Pumitas se desinflaron y cayeron víctimas de la potencia sudafricana en el Rugby Championship M20

El cúmulo de buenas intenciones y acciones destacadas que mostraron los Pumitas en el debut se desvanecieron en la última media hora del partido, cuando se quedaron sin respuestas ante la potencia de Sudáfrica, que en ese lapso borró a los argentinos de la cancha y terminó por configurar una victoria por 36-25 en el estreno del Rugby Championship M20.

Hubo dos partidos en uno en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, sede del segundo certamen hemisférico de la categoría. Hasta los 10 minutos del segundo tiempo los argentinos impusieron condiciones, dominaron las formaciones fijas e hilvanaron muy buenas acciones colectivas en ataque. Aun con algunas fallas en la primera línea defensiva y siendo superados en el uno contra uno, llegaron a estar adelante 25-15.

Los Pumitas escuchan el himno en Port Elizabeth, Sudáfrica, antes del debut ante el seleccionado local Photo by Deryck Foster/Gaspafoto - Photo by Deryck Foster/Gaspafoto

En la última media hora, en cambio, fueron los locales quienes asumieron el control físico y psicológico. Avanzaron a pura potencia ante la pasividad del tackle de los Pumitas, que entraron en desconcierto y comenzaron a cometer errores infantiles; en una ráfaga de tres tries en 15 minutos Sudáfrica dio vuelta el partido.

Más allá del resultado final, que en esta categoría formativa es accesorio, y al margen del sinsabor por la ventaja desperdiciada, el equipo que conduce Nicolás Fernández Miranda dejó muchos aspectos positivos por rescatar, tanto individual como colectivamente, ante una potencia mundial. También evidenciaron una positiva reacción anímica sobre el final: cuando parecía que Sudáfrica se encaminaba a una goleada, aguantaron un par de embates in extremis y sobre el cierre fueron a buscar un try más que les diera doble punto bonus, que por poco no llegó.

Line ganado por Argentina, durante el encuentro frente a los sudafricanos Photo by Deryck Foster/Gaspafoto - Photo by Deryck Foster/Gaspafoto

El año pasado ambos seleccionados se habían enfrentado en tres oportunidades. En el primero, en este mismo certamen, disputado en Gold Coast, el triunfo fue para los sudafricanos por apenas dos puntos. Pero los Pumitas se tomaron revancha en el Mundial M20 jugado en Ciudad del Cabo y se impusieron en los dos enfrentamientos, por la zona y por el 5º puesto. En esta categoría de menores de 20 años todo puede cambiar radicalmente de un año a otro.

Esta versión de los Pumitas cuenta con cinco jugadores de aquel equipo y muchos jóvenes con experiencia en primera división y hasta en las franquicias del Super Rugby Americas. En este debut mostró cosas muy interesantes: buena movilidad de pelota y poder de definición con los backs, terceras líneas dinámicos, un scrum dominante (ante el mejor del mundo en esa formación) y un line-out que fue una pesadilla para el rival y recuperó muchas pelotas.

El scrum fue uno de los puntos altos del equipo que conduce Nicolás Fernádez Miranda ante Sudáfrica Photo by Deryck Foster/Gaspafoto - Photo by Deryck Foster/Gaspafoto

Del otro lado de la moneda, falló muchos tackles en la primera línea defensiva, ya sea entre los backs o los forwards en el uno contra uno, que propiciaron ataques punzantes de los sudafricanos. Cuando tomaron envión, los locales se hicieron imposibles de contener.

En la primera acción del segundo tiempo, los Pumitas hilvanaron la mejor jugada del partido. Una sucesión de pases en el contacto, buena gestión de la pelota hacia la punta y definición del capitán Felipe Ledesma. Era la tercera conquista, que los adelantaba 25-15, reflejo de la superioridad que habían plasmado dentro de la cancha.

Sin embargo, todo empezó a cambiar unos minutos más tarde. Una pelota perdida en la mitad de la cancha propició el ataque sudafricano que, sumado a los errores defensivos, terminó en try. Enseguida, otra acción similar. El medio-scrum Llorens dudó (no fue un buen partido del 9, que también estuvo poco certero con sus despejes con el pie), perdió la pelota y otra vez a reagruparse abajo de los palos. Los sudafricanos olieron sangre y pisaron el acelerador. Los argentinos parecían desconcertados. Las lesiones empezaron a diezmar al equipo y el recambio tardó en asentarse en el partido ante el asedio del local.

El wing entrerriano Bautista Lescano apoyó un muy buen try Photo by Deryck Foster/Gaspafoto - Photo by Deryck Foster/Gaspafoto

Después del tercer try consecutivo, Sudáfrica tuvo algunas oportunidades más, pero de a poco los argentinos resurgieron. Contuvieron un par de ataques profundos y salieron del asedio. Incluso tuvieron un par de ocasiones de descontar. No alcanzó para poner en riesgo el resultado final, pero sí para demostrarse a sí mismos un carácter que en un momento se había desvanecido.

La ventaja en el primer tiempo podría haber sido aun mayor, ya que los Pumitas desperdiciaron algunas oportunidades. Pascal Senillosa respondió rápido al primer try sudafricano marcando el suyo tras un buen rastrón de Rafael Benedit, un apertura muy interesante, con muy buena patada y conducción. Luego hubo un kick tapado por Neyra en la puerta del in-goal, pero la pelota le picó demasiado alto. Más tarde, una gran acción colectiva terminó con Barrios cometiendo knock-on en su intento por apoyar. Finalmente el TMO le negó la conquista a Lescano, que había recuperado una pelota en mitad de cancha y había corrido desde allí al try, pero con knock-on al momento del tackle. Tuvo revancha inmediata: line-out en mitad de cancha, pelota rápida a la punta y gran definición a pura velocidad y elusión del wing entrerriano.

Agustín García Campos, un octavo muy potente: una de las individualidades destacadas de los Pumitas en el debut del Rugby Championship M20 Photo by Deryck Foster/Gaspafoto - Photo by Deryck Foster/Gaspafoto

En la segunda fecha, a disputarse el martes, la Argentina se enfrentará a Nueva Zelanda (a las 9), equipo al que nunca pudo vencer en la categoría M20. En el estreno, los neozelandeses, campeones de la primera versión del certamen, en 2024, empataron ante Australia en un encuentro que se les escapó sobre el final. A falta de 10 minutos ganaban 29-17, pero un try con un jugador menos y otro convertido ya con el tiempo cumplido en la última acción les dieron el empate a los australianos.

En su debut, los Pumitas evidenciaron que tienen mucho por mejorar, pero también razones para ilusionarse.

Síntesis del partido

Sudáfrica M20: Gilermo Mentoe, Cheswill Jooste, Demitre Erasmus, Albie Bester y Gino Cupido; Kyle Smith y Haashim Pead; Matt Romao, Wandile Mlaba y Thando Biyela; JJ Theron y Riley Norton (c); Simphiwe Ngobese, Sethu Mnebelele y Oliver Reid.

Entrenador: Kevin Foote.

Suplentes: Juandré Schoman, Ranon Fouché, JD Erasmus, Morné Venter, Batho Hlekani, Ceano Everson, Vusi Moyo, JC Mars.

Argentina M20: Pascal Senillosa; Bautista Lescano, Pedro Coll, Felipe Ledesma y Aquiles Vieyra; Rafael Benedit y Jerónimo Llorens; Santiago Neyra, Agustín García Campos y Tomás Dande; Tomás Duclos y Alejandro Barrios; Gael Galván, Tadeo Ledesma Arocena y Juan Ignacio Rodríguez.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Suplentes: Jerónimo Otaño, Diego Correa, Valentín Vicente Vidal, Jeremy Annand, Pampa Storey, Jerónimo Sorondo, Félix Corleto y Ramón Fernández Miranda.

PT: 5m, penal de Smith (S); 11 y 27, penales de Benedit (A); 16, gol de Smith por try de Pead (S); 19 y 35, goles de Benedit por tries de Senillosa y Lascano (A), 23, try de D. Erasmus (S).

ST: 1m, try de F. Ledesma (A); 7 y 12, goles de Smith por tries de Pead y Norton (S); 20, gol de Moyo por try de Cupido (S).

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Sudáfrica.

Árbitro: Todd Petrie (Nueva Zelanda).

Fixture y resultados

Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Sudáfrica (TV ESPN)

Jueves 1º de mayo

Australia 29-29 Nueva Zelanda

Sudáfrica 36-25 Argentina

Martes 6

9.00 – Argentina vs. Nueva Zelanda

11.10 – Sudáfrica vs. Australia

Domingo 11