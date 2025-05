Los Pumitas se despidieron con otra derrota que deja mucho trabajo de cara al Mundial

La despedida sirvió para lavar la pálida imagen dejada en la goleada en contra ante Nueva Zelanda, pero acrecentó las dudas de cara al Mundial Juvenil. Los Pumitas cerraron su participación en el Rugby Championship M20 con una derrota por 40-36 ante Australia en la que impusieron carácter y buenas intenciones para pelear durante los 80 minutos, aunque reiteraron algunas fallas estructurales que devuelven la sensación de ser un equipo inmaduro, obligado a trabajar mucho si el objetivo es hacer un buen papel en el certamen ecuménico a disputarse en Italia en junio.

La misión de la selección juvenil no es conseguir resultados, sino formar jugadores con potencial para integrar el representativo mayor de la Argentina. Más allá de las variantes tácticas que pueda imprimir cada entrenador de turno, el rendimiento colectivo se erige sobre las mismas bases que sostienen a los Pumas.

Las formaciones fijas son fundamentales y este equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda volvió a mostrar, como en el debut con Sudáfrica, un scrum dominante, aunque bajó la efectividad del line-out. La vocación de darle dinámica a los movimientos ofensivos generó desequilibrio en la defensa australiana, pero también requirió mayor precisión y criterio para transformar los ataques en puntos, sobre todo en los momentos cruciales del partido, cuando el encuentro estaba para cualquiera. En definitiva, fueron la desmesurada cantidad de penales y la endeblez defensiva, dos aspectos centrales, los que condenaron a los Pumitas a una nueva caída.

Los Pumitas se despidieron de la segunda realización del certamen hemisférico para la categoría con tres derrotas, una unidad producto del bonus defensivo conseguido en este encuentro y 151 puntos en contra (50,33 de promedio por partido). La fragilidad en defensa, tanto en cuerpo a cuerpo de los forwards (sobre todo por el eje central) como en las puntas, es el principal aspecto a mejorar de cara al Mundial de Italia, a jugarse del 29 de junio al 19 de julio. El exceso de penales innecesarios, lo segundo.

“Fue un partido de altos y bajos, con cosas muy buenas y muchos detalles a mejorar: la disciplina, la reposición un poco más rápida y la defensa en los últimos metros”, resumió Fernández Miranda a través de las redes sociales de la UAR. “Eso a este nivel no te perdona. Creo que la obtención estuvo bien. El line-out, el scrum y el ataque me gustaron.”

El desarrollo del partido

El equipo argentino salió al Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth con la obligación de reivindicarse de la aplastante derrota sufrida ante Nueva Zelanda el martes (75-21), un paso atrás respecto de la fluctuante actuación en el debut ante Sudáfrica (36-25). Durante los primeros minutos, parecía que la tendencia continuaría. Tres tries en apenas 22 minutos no eran el mejor augurio. Las infracciones les dieron ventaja territorial a los australianos, que además ganaban metros fácilmente con cada avance.

Australia venía de empatar con Nueva Zelanda y de vencer a los locales, por lo que buscaba un triunfo amplio para aspirar al título, en la antesala del encuentro entre las versiones juveniles de Springboks y All Blacks.

Sin embargo, de a poco los Pumitas se metieron en partido y empezaron a levantar ese inicio de 19-5 adverso. La osadía es una de las virtudes de este equipo y, a partir de la buena conducción del apertura Rafel Benedit y las zancadas del fullback Pascal Senillosa lograron llevar riesgo al in-goal rival. Los puntos llegaron a través de la mejor arma que mostraron en todo el certamen: el scrum. Primero para generar un try-penal, luego la conquista del potente octavo Agustín García Campos. Así se fueron al descanso igualados en 19.

Un tremendo drop de Senillosa al inicio de la segunda mitad, casi a la altura de la media cancha y levemente inclinado hacia la izquierda, puso a la Argentina al frente por primera vez. Fue el inicio de un intercambio de tries que configuraron un gran partido de ida y vuelta, pero en el que los Pumitas nunca lograron adueñarse de las acciones. Al contrario, fueron más las fallas en defensa que los aciertos en ataque, lo que terminó por configurar el resultado final.

Hubo una acción que fue determinante y representativa del presente de este equipo. Luego del segundo try personal del wing Aquiles Vieyra, que adelantó a los Pumitas 29-26, armaron un maul que avanzó 25 metros a la altura de la mitad de cancha, en un momento de dominio albiceleste. No obstante, la acción terminó con la pelota trabada arriba y, de esa acción, un penal infantil y una mala defensa del pick-and-go australiano, que volvió a adelantarse en el marcador, esta vez para no volver a mirar hacia atrás.

“Mejoramos muchas cosas. El partido fue ajustado, pero tenemos que seguir preparándonos para el Mundial”, declaró a la TV local el capitán Felipe Ledesma. “Tratamos de darle continuidad al juego cada vez que podemos y lo hicimos bien. Tenemos que mejorar la defensa. Creo en este equipo, vamos a seguir trabajando para mejorar.”

En definitiva, el análisis de este encuentro puede hacerse extensivo a la actuación de los Pumitas en todo el certamen. Un equipo con buenas intenciones, con jugadores con buen potencial y un scrum dominante, pero al mismo tiempo inmaduro para manejar los tiempos de los partidos y con fallas graves en defensa y en materia disciplinaria.

En el plano individual, cabe destacar la actuación de los pilares Diego Correa y Gael Galván, los terceras líneas Agustín García Campos y Santiago Neyra, el apertura Rafael Benedit y el fullback Pascal Senillosa, en una línea de backs que no sobresale precisamente por su portento físico.

Al final, el triunfo por 48-45 de Nueva Zelanda ante Sudáfrica les dio el bicampeonato. Los neocelandeses acabaron jugando con 13 hombres en los últimos cinco minutos tras haber sufrido una expulsión y una amonestación, pero resistieron y terminaron festejando con euforia.

“Es un torneo que está buenísimo, que te da una realidad de dónde estás, de las cosas que hay que mejorar”, agregó Fernández Miranda. “Lo importante es hacer una buena radiografía de lo que estamos haciendo bien y todo lo que necesitamos para mejorar y llegar al debut del Mundial de la mejor manera”.

🎙️ Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, y sus sensaciones de lo que fue el Rugby Championship. pic.twitter.com/muLf34KxjQ — Los Pumitas (@lospumitasarg) May 11, 2025

Con Gales y España en el grupo, además del favorito Francia, el Mundial de Italia aparece como una buena oportunidad de meterse en semifinales. En el Rugby Championship de la categoría, los Pumitas mostraron armas como para aspirar a ello en la medida que puedan corregir las deficiencias marcadas. Hay un mes y medio para trabajar y corregir las falencias.

Síntesis:

Argentina M20: Pascal Senillosa; Bautista Lescano, Pedro Coll, Felipe Ledesma (c) y Aquiles Vieyra; Rafael Benedit y Félix Corleto; Tomás Duclos, Agustín García Campos y Pampa Storey; Alejandro Barrios y Valentino Freiría; Valentín Vicente Vidal, Tadeo Ledesma y Diego Correa.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Ingresaron: Jerónimo Otaño, Juan Ignacio Rodríguez, Gael Galván, Álvaro García Iandolino, Franco Benítez, Jerónimo Llorens, Ramón Fernández Miranda y Martiniano Arrieta.

Australia M20: Sid Harvey; Shane Wilcox, Liam Grover, Boston Fakafanua y Xavier Rubens; Joe Dillon y James Martens; Tom Robinson, Toby Brial y Charlie Brosnan; Eamon Doyle (c) y Joe Manelsdorf; Kaleb Ah-Colt, Lipina Ata y Trevor King

Entrenador: Chris Whitaker.

Ingresaron: Charlie O’Kane, Nick Hill, Edwin Langi, OIlie Aylmer; Hwi Sharples, Joey Fowler y Cooper Watters.

PT: 4 y 22m, goles de Harvey por tries de Doyle y Brial (Aus); 11, try de Rubens (Aus); 15, try de Vieyra (Arg); 25, try-penal (Arg); 38, gol de Benedit por try de García Campos (Arg).

Amonestados: 19m, Storey (Arg); 25, Dillon (Aus).

ST: 2m, drop de Senillosa (Arg); 9 y 25, goles de Harvey por tries de Wilcox y Ata (Aus); 16 y 42, goles de Benedit por tries de Vieyra y T. Ledesma (Arg); 33, try-penal (Aus).

Amonestado: Benítez (Arg).

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth, Sudáfrica.

Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).