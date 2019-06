Los Pumitas en semifinales, el reflejo del gran momento del rugby argentino

En Rosario, el seleccionado juvenil ganó, terminó primero en el Grupo A y el lunes próximo se medirá con Australia; cómo es el trabajo desde las estructuras que fortalecen a los equipos de mayores Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El mejor reflejo del estado del rugby de un país es el seleccionado mayor. Con la actividad en suspenso hasta el Mundial de Japón emergen otros parámetros. Todavía con lo más importante por jugarse, puede afirmarse que el rugby argentino atraviesa un gran momento.

Al arrasador andar de Jaguares en el Súper Rugby se le sumó ayer la hazaña del seleccionado argentino de menores de 20 años, que con la goleada 47-26 ante Francia accedió a las semifinales del Mundial Juvenil de Rosario. Es la tercera vez que los Pumitas se meten entre los cuatro mejores desde que IRB/World Rugby impulsó el actual formato en 2008.

Argentina necesitaba vencer por más de ocho puntos al campeón defensor, y lo hizo en gran forma. En el Hipódromo Independencia de Rosario, sede del certamen anual, conjugó una defensa agresiva con gran capacidad para recuperar pelotas y un ataque osado y preciso para sacar la diferencia necesaria. Y cuando se vio complicado por las tarjetas o porque Francia salió a matar o morir, tuvo la templanza necesaria para controlar el partido.

Así, repitió lo logrado en Sudáfrica 2012 e Inglaterra 2016. El lunes a las 13, también en la cancha sintética del hipódromo, se enfrentará en semifinales con Australia en procura de su mejor ubicación histórica.

El seleccionado juvenil se ha transformado en una fuente indispensable para los seleccionados mayores, tanto Jaguares como Pumas. En la presente temporada del Súper Rugby, sin ir más lejos, actuaron en la franquicia argentina diez jugadores que disputaron mundiales M20 en los últimos cuatro años.

Estoy sorprendido con el equipo. Dimos todo y estamos muy contentos de haber ganado así Joaquín de la Vega (Apertura)

En el equipo que conduce José Pellicena, ex técnico de Jaguares, ya se vislumbran algunos valores con futuro próximo en seleccionados mayores: el wing Mateo Carreras (ya jugó un Mundial de Seven), desequilibrante por potencia y velocidad cada vez que toma contacto con la pelota pese a su tamaño (1m72); el fullback Ignacio Mendy, autor de dos tries inmensos en los primeros dos partidos; el octavo Bautista Pedemonte, dúctil y siempre avanzando más allá de la línea de ventaja; el segunda línea Lucas Bur, por su dinámica y trabajo sucio, y el movedizo medio-scrum Gonzalo García, en su tercer Mundial. Ayer también se lucieron el pilar Thomas Gallo, que anotó un try de 50 metros como si fuera un wing, y el apertura Joaquín de la Vega, acertado en la conducción y perfecto en sus patadas a los palos (7/7).

Otra gran figura es el capitán Juan Pablo Castro, una roca en defensa. La mención es aparte por su procedencia: es de San Juan, un semillero no tradicional del rugby argentino, lo que da cuenta del trabajo que está haciendo la UAR en materia de formación en todo el país.

Los Pumitas se hicieron fuertes ante Francia y buscarán la final por primera vez en el torneo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Este presente responde en gran medida al trabajo que realiza la Unión desde que a fines de 2008 creó el Plan de Alto Rendimiento (Pladar), que se fue puliendo y expandiendo. Hoy consta de cinco Academias de Alto Rendimiento dirigidas por Francisco Rubio en los focos rubísticamente más importantes (Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán y Mendoza), que nuclean unos 175 juveniles de las categorías M18 a M20 (además de jugadores abocados al seven, a Argentina XV y al seleccionado femenino). De ellas dependen 17 Centros de Rugby diseminados por todo el país (en Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Mar del Plata y tres en Buenos Aires), donde tres veces por semana se entrenan unos mil chicos con proyección de entre 14 y 18 años, que reciben además de nociones técnicas y acondicionamiento físico asistencia médica, nutricional y kinesiológica. También se les realiza un seguimiento en su carrera escolar y se les brinda la posibilidad de acceder a una beca universitaria.

Corregimos los nervios, la ansiedad y las pelotas perdidas de los partidos anteriores y tuvimos una gran actuación Juan Pablo Castro (Centro)

Con su llegada a la conducción de los Pumas, Mario Ledesma incidió incluso en este sistema formativo, involucrándose activamente y profundizando la unificación del sistema de juego. Lo que se vio de Pumitas ayer no difiere en esencia de lo que hacen Argentina XV, Jaguares o Pumas.

El próximo objetivo, que ya está en marcha, es que ese conocimiento que nace de los Centros de Rugby permee hacia la base de todo el rugby argentino, que son los clubes. Así, Ledesma junto con su staff de entrenadores inició una serie de clínicas de formación para entrenadores de clubes de todo el país. En fin, para fortalecer y unificar toda la estructura del rugby argentino alrededor de una línea homogénea.

Cabe incluir en este momento a Argentina XV, el segundo seleccionado mayor, de gran 2019 luego de algunos años de irregularidad. Bajo las órdenes de Ignacio Fernández Lobbe, esta temporada obtuvo el Americas Rugby Championship y el Sudamericano. Recién el domingo, por la segunda fecha de la Nations Cup, resignó un invicto de nueve encuentros en el año ante Rusia (seleccionado mundialista), aunque aún tiene chances de alzarse con este título también. Este equipo, bajo la denominación de Jaguares XV, comenzará a jugar el mes próximo la Currie Cup, el certamen profesional sudafricano por excelencia.

La elite del rugby argentino se agranda a partir de una estructura cada vez más sólida. Jaguares y Pumitas dan cuenta de su efectividad. En el Mundial se conocerá su real alcance.