Los Pumitas y una durísima caída en el Rugby Championship M20: Nueva Zelanda lo arrolló por 75 a 21

No hubo equivalencias. Fue una superioridad abrumadora de Nueva Zelanda a nivel físico y técnico. Una clase magistral de los Baby Blacks, con un pack que avanzó en el contacto en cada célula y backs que aprovecharon esa inercia en ataque y resolvieron por afuera, lanzando la pelota a la punta. Los Pumitas sufrieron una aplastante goleada por 75-21, cinco días después de ser competitivos ante Sudáfrica.

Desbordados, los argentinos no pudieron frenar el vendaval neozelandés, que ingresó ocho veces en la línea de 22 argentinas en el primer tiempo y en siete de ellas marcó tries; en la otra, la defensa argentina trabó la pelota adentro del ingoal.

Las formaciones fijas, el único aspecto positivo de un mal partido Photo by Michael Sheehan/Gaspafo - Photo by Michael Sheehan/Gaspafo

Maloni Kunawave(2), Mosese Bason (2) Josh Tengblad, Caleb Woodley y Eli Oudenryn apoyaron para Nueva Zelanda en el primer tiempo. Los kiwis marcaron el ritmo y apabullaron a los Pumitas, que sólo pueden rescatar las formaciones fijas. En general tuvieron buena obtención y así llegaron las conquistas en el primer tiempo: Martiniano Arrieta definió en la punta una jugada que comenzó con un scrum dominante. El otro lo hizo Nicolás Cambiasso, tras el empuje del maul.

Con los cambios el partido se planchó en el primer tramo del segundo tiempo. Argentina descontó con un try de Juan Ignacio Carreras, pero Nueva Zelanda volvió a ser el equipo arrollador. Luego del try de Tamiano Ahloo, los conducidos por Nicolás Fernández Miranda bajaron la guardia. Cabizbajos, no tuvieron reacción y cedieron en defensa, con tries simples que se fueron acumulando.

Los Pumitas intentan avanzar ante Nueva Zelanda, que se impuso en forma categórica Photo by Michael Sheehan/Gaspafo - Photo by Michael Sheehan/Gaspafo

Nueva Zelanda es una de las dos potencias a las que los Pumitas no pudieron vencer en la categoría de menores de 20 años (la otra es Inglaterra). Con la de hoy acumulan siete derrotas en igual cantidad de presentaciones. Fue la segunda mayor diferencia, tras el 60-0 del 2008, año en el que se creó el Mundial Juvenil de esa edad. En categorías juveniles sólo los superaron en 1998, en Stellenbosch, con un ajustado 12-11 en menores de 21.

Tras las dos caídas, los Pumitas cerrarán su participación en el Rugby Championship el próximo domingo, a partir de las 9.00, ante Australia.

Síntesis

Nueva Zelanda: Stanley Solomon; Maloni Kunawave, Cooper Roberts, Tayne Harvey y David Lewai; Will Cole y Charlie Sinton; Caleb Woodley, Mosese Bason (c) y Finn McLeod; Josh Tengblad y Josh Tengblad; Riley Tofilau, Eli Oudenryn y Sika Pole

Entrenador: Milton Haig

Cambios: ST: Ingresaron Shaun Kempton, Tamiano Ahloo, Robson Faleafā, Harry Irving, Micah Fale, Jai Tamati, Rico Simpson, Taniela Maisiri

Argentina: Sebastián Dubuc; Juan Ignacio Carreras, Valentín Maldonado, Felipe Ledesma (capitán) y Martiniano Arrieta; Ramón Fernández Miranda y Felix Corleto; Pampa Storey, Agustín García Campos y Tomás Dande; Álvaro García Iandolino y Tomás Duclos; Gael Galván, Nicolás Cambiasso y Juan Ignacio Rodríguez.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Cambios: ST: 3′ Pedro Col por Maldonado, 7′ Diego Correa por Rodríguez y Franco Benítez por García Campos, 14′ Tadeo Ledesma Arocena por Cambiasso y Pascal Senillosa por Dubuc, 17’ Ignacio Orsetti por Galván y Valentino Reggiardo por Corleto, 20′ Jeremy Annand por Storey.

Primer tiempo: 9′ minutos gol de Will Cole por try de Kunawave (NZ), 12′ gol de Arrieta por try del mismo (A), 16′ gol de Cole por try de Bason (NZ), 23’ gol de Cole por try de Tengblad (NZ), 27’gol de Cole por try de Bason (NZ), 30′ try de Kunawave (NZ), 35′ gol de Arrieta por try de Cambiasso (AR), 38′ gol de Cole por try de Woodley, 41’ gol de Cole por try de Oudenryn (NZ). Resultado parcial: Nueva Zelanda 47-14 Argentina.

Segundo tiempo: 10’ gol de Arrieta por try de Carreras (AR), 23′ gol de Cole por try de Ahloo (NZ), 26′ gol de Cole por try de Lewai (NZ), 32’ gol de Rico Simpson por try de Lewai (NZ), 35′ gol de Simpson por try de Maisiri (NZ)

Árbitro: Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth.

Cancha: George Myers (Australia)