Luciano González Rizzoni recibió el premio al mejor jugador de seven del 2025

Tuvo tiempo para secar las lágrimas y bajar a tierra antes del reconocimiento. Con la emoción a flor de piel, lloró en la ronda final del equipo, tras la derrota frente a Nueva Zelanda en el partido por el tercer puesto. Luego de la consagración de Sudáfrica en la Gran Final de Los Ángeles, Luciano González Rizzoni recibió el premio al mejor jugador del mundo en el rugby seven. A los 28 años se convirtió en el tercer argentino en ganarlo luego de Marcos Moneta (2021) y Rodrigo Isgró (2023).

“No sé si soy un líder, le debo todo al equipo. Todos tiramos para el mismo lado, es un reconocimiento grupal”, admitió el centro en la premiación y valoró el trabajo de Santiago Gómez Cora con el plantel. “Santi es el cerebro del equipo, vengo trabajando con él hace años. Es un reconocimiento muy grande. Estoy contento de formar parte del equipo hace tantos años y de su proyecto”, agregó.

González junto a Matías Osadczuk. Foto IG: @tuteosadczuk

Pasó mucha agua debajo del puente de aquel chico que nació en San Luis, se mudó a Villa General Belgrano a los ocho años y, en su adolescencia, realizaba más de 200 km por día para ir a entrenar. “Tenía 120 km para ir al club y 120 km para ir a la academia con los Pumitas. Toda mi familia me ayudó. Me levantaba a las 5 de la mañana de un lunes, mi hermano me servía el desayuno y me llevaba a Córdoba para entrenar. Comía con él en su trabajo, iba al club a la tarde y mi viejo me esperaba en Córdoba. Hiciera frío o calor estaba sentado en la tribuna viendo el entrenamiento”, le contó a LA NACION el año pasado.

“Llegaba a casa a la 1 o 2 de la mañana y mi mamá estaba esperándome con la comida caliente. No se iba a dormir hasta que nosotros llegáramos. Me ponía a lavar la ropa para que al otro día tuviera algo que ponerme y poder ir de nuevo al entrenamiento. Así fueron dos años de mi vida. Ellos se sacrificaron porque todo era un gasto y mi familia no estaba para hacer ese gasto… apostaron por mí. Creo que están orgullosos. Valió la pena”.

Con una potencia avasallante, piernas fuertes, un gran poder de tracción y un hand-off destructivo, Luciano González Rizzoni es el arma principal de los Pumas 7s para romper tackles, agrupar defensas y generar espacios por afuera. La prensa internacional lo apoda el bulldog. Su trabajo defensivo en los rucks también es uno de sus puntos fuertes, pero su poder ofensivo es lo que lo distingue. “No tengo vía libre para jugar. Santi (Gómez Cora) es bueno; a veces me perdona cuando me salgo del plan de juego, pero hay patrones en nuestro juego que intento mantener”, contó hace unas semanas. “Hay momentos en los que se me permite chocar con la gente y hacer todas las cosas que me gustan, pero no siempre. Es mi juego natural: imponerme y usar mi fuerza física, así que es simplemente lo que me sale natural en el momento”.

¡Lucho y Mone en el dream team del año! 🤯🔝



👉 Dejale tu mensaje a esta dupla. #SeVenComoNunca pic.twitter.com/zg2tr9A3ON — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 5, 2025

El jugador de 28 años apoyó 22 tries en 36 partidos en la temporada. En toda su carrera disputó 329 encuentros en el circuito y marcó 159 conquistas. Pasó de ser un veloz wing desde que Santiago Gómez Cora lo llevó al seven en el 2017, a un potente centro o forward. Readaptó su condición física y su nutrición para potenciar las cualidades del jugador que es hoy.

Quien fue elegido mejor jugador en las finales ganadas en Perth y Vancouver, compartió la terna junto a su compatriota Marcos Moneta y el español Pol Pla. El equipo ideal de la temporada también lo integran Harry Glover (Gran Bretaña), Manu Moreno (España), Joji Nasova (Fiji) y Paulin Riva (Francia). El premio al mejor try del año se lo llevó Marcos Moneta: el que le anotó a Australia en la semifinal de Hong Kong.

Nothing stops the money man 🤑



Marcos Moneta wins Men's Try of the Year with this stunner 🤩#HSBCSVNS #HSBCSVNSAWARDS pic.twitter.com/rhyJoM0IQ1 — HSBC SVNS (@SVNSSeries) May 5, 2025

Tanto González Rizzoni como Moneta tienen todo acordado para volver a jugar el Super Sevens de Francia con Bordeaux Beagles en agosto, durante el receso del circuito mundial. Previamente, en junio, el mejor jugador de la temporada participará de la novedosa Premier League de India, un torneo con figuras extranjeras y jugadores locales para impulsar el rugby en ese país. El SVNS regresará recién entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Lejos de un tono festivo, tras un domingo con dos frustrantes derrotas ante España y Nueva Zelanda, el premio fue un mimo para el grupo. Presente en los diez títulos que ganó esta generación de los Pumas 7s, González Rizzoni recibió otro galardón individual. El mejor jugador de rugby del juego reducido.