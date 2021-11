Marcos Moneta: de brillar en Tokio a estar entre los mejores jugadores de rugby del año

Cuando acelera marca la diferencia. Cuando cambia de paso desestabiliza a cualquier defensor. Cuando usa el pie con espacios llega a la pelota antes que los rivales. Tiene una marcha más que el resto. Marcos Moneta tuvo un año brillante con el seleccionado de rugby de juego reducido y este lunes fue nominado por World Rugby para llevarse el premio al mejor del mundo en la disciplina. Integra el listado junto a los fijianos Jiuta Wainiqulo y Napolioni Bolaca, ambos campeones olímpicos y al neozelandés Scott Curry, capitán y figura de los All Blacks 7s que se quedaron con la Medalla de Plata. Este año el sistema de elección cambió con respecto a las temporadas anteriores: tanto en el XV como en el seven masculino y femenino los ganadores los elegirán los fans en una votación en la página oficial de World Rugby.

El nivel de Moneta en Tokio fue superlativo. Tal es así que terminó como el tryman del torneo con seis conquistas en igual cantidad de partidos. Sus tries frente a Sudáfrica para lograr una clasificación épica a semifinales fueron tendencia en Argentina y sus corridas electrizantes se hicieron virales en las redes sociales. Pero su actuación en los Juegos Olímpicos no fue casualidad, ya venía destacándose en la disciplina hace más de un año: en el Circuito Mundial llevaba disputados 18 partidos en los que apoyó 15 tries.

Antes de que el coronavirus interrumpa la competencia, el wing había sido el tryman en la etapa de Los Ángeles en febrero de 2020 y en los torneos previos que sirvieron como preparación para Tokio, Moneta fue siempre determinante por su aceleración y su desequilibrio. Más atrás en el tiempo, había logrado la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, también como una figura destacada.

Su producción en Tokio le valió la convocatoria a los Pumas para el Rugby Championship. Si bien son dos disciplinas distintas, con otros tiempos y diferente ocupación de los espacios, Mario Ledesma lo eligió junto a sus compañeros Santiago Mare, Ignacio Mendy y Lucio Cinti, aunque finalmente no debuto en el seleccionado de XV. “Tiene una velocidad diferente, marcó casi 39 km/h. Estaba más para correr los 100 metros que para jugar el seven”, destacó el entrenador en una de las conferencias de prensa.

Marcos Moneta, de los Pumas, uno de los nominados por la World Rugby para el premio al mejor jugador del mundo

Marcos Moneta se formó en San Andrés , equipo de la tercera categoría de la URBA y las pocas veces que puede juega en su club. Cuando volvió del Rugby Championship en octubre sumó minutos frente a SITAS y fue homenajeado con una plaqueta. El calendario del seven es demandante y el entrenador Santiago Gómez Cora quiere a su grupo de jugadores enfocado en la disciplina. El circuito se reanudará el 26 de noviembre en Dubai y terminará a fines de mayo en Londres en una temporada que contará con 10 etapas. Moneta fue convocado en un plantel que cuenta con ocho de los jugadores que lograron la Medalla de Bronce.

El veloz wing es el segundo argentino en estar en una nómina para el mejor jugador de seven del año tras Lucio López Fleming, que estuvo en 2004, año en el que se empezó a entregar el premio. El salteño fue el más destacado de aquel gran equipo de los Pumas 7s que ganó el torneo de los Ángeles y llegó a la final en Hong Kong y Singapur.

Si se tiene en cuenta el rugby de XV, también estuvieron Juan Martín Hernández y Felipe Contepomi, ambos en 2007, que tuvo al sudafricano Bryan Habana como ganador. En este 2021 Antoine Dupont (Francia), Samu Kerevi (Australia), Michael Hooper (Australia) y Maro Itoje (Inglaterra) son los candidatos a quedarse con ese premio, con el medioscrum francés como claro favorito. En el seven Moneta tiene buenas chances de ganarlo por su velocidad, su determinación, sus tries y por su popularidad que ganó durante un 2021 que recordará toda su vida.