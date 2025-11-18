Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino

Ignacio Fernández Madero, una de las personas más queridas del rugby argentino, murió este lunes a los 64 años.

Histórico preparador físico del SIC y de los Pumas, Nacho convirtió a su profesión en un medio para transmitir energía positiva, cualidad que se potenció en los últimos dos años y medio, a partir de que fue diagnosticado con cáncer de páncreas.

Hasta el jueves último estuvo al frente de los grupos de entrenamiento que comandaba todas las mañanas en su club y en el Rosedal. Dos semanas antes había estado en el CASI, donde lideró la salida a la cancha del SIC en la final del Top 12 ante Newman. Vivir con intensidad fue su forma de enfrentar la enfermedad.

Comenzó su carrera de preparador físico en La Salle y tras cuatro años pasó a Biei. En 1986 recayó en el SIC, del que hizo su hogar y se quedó para siempre. Allí recibió el apodo de “Pastor”, como lo conocían todos en la Zanja. También entrenó, en paralelo, a San Patricio, Regatas y CUBA, además de las selecciones de Buenos Aires durante “21 Campeonatos Argentinos”, según contó, y de la Argentina entre 2000 y 2007, siendo parte del equipo que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Francia.

“Fuiste todo lo que está bien en este mundo… tu espíritu positivo iluminaba cualquiera de mis sombras”, escribió en Instagram Agustín Pichot, capitán de aquel equipo.

Cuando el SIC fue campeón en 2023, a poco de diagnosticarse su enfermedad, fue llevado en andas por los jugadores

“Nos dejaste una verdadera lección de vida, mostrando que siempre –pero siempre– hay más y los partidos se juegan hasta el final”, lo homenajeó el SIC.

Durante la pandemia, impulsó a los socios del SIC y a sus alumnos a entrenarse en sus casas, no tanto por sus beneficios físicos sino por una cuestión de salud mental. “En momentos como éste, lo más importante es manejar la cabeza. El valor diferencial lo da el aspecto mental”, contó en una entrevista con LA NACION. “El mensaje está enfocado en lo emocional, pensado en hacer más llevadera esta situación para todos aspectos de sus vidas. Por eso le pusimos el hashtag #QuedateEnCasaConActitud.”

Fernández Madero recibió el diagnóstico en junio de 2023. Al día siguiente instaba a sus alumnos a asistir a los entrenamientos normalmente y a “pelear esto con alegría”. Jorge Búsico relató en LA NACION lo que pasó luego: “En pleno invierno, en una mañana congelada, 250 jugadores acudieron a un entrenamiento comandado por Nacho en el SIC. Fue una muestra de apoyo conmovedora. Ahí estuvo la armada de los Pumas de Bronce, todos los planteles del SIC y más de 100 jugadores de otros clubes… Luego del entrenamiento se tiró a la pileta –helada– del club. ‘Llevo 30 años bañándome en agua fría por una cuestión saludable. Así que para mí no era ningún esfuerzo’, me dice, siempre con risas.”

Nacho siguió dando clases de entrenamiento hasta cinco días antes de su fallecimiento @SanIsidroClub

Desde ese momento, el acostumbrado optimismo de Nacho se potenció hasta convertirse en un mensaje de alegría, esperanza y fe. Una lección de vida. Cumplió a rajatablas con la quimioterapia y las recomendaciones de los médicos, pero nunca dejó de entrenar a sus alumnos. Las clases de preparación física se transformaron en su tratamiento más efectivo. Su ejemplo, en su verdadero legado.

Cuando a fines de ese año el SIC conquistó el título de la URBA, fue llevado en andas por todo el equipo. Unos días antes había viajado a Francia para presenciar el partido de cuartos de final de los Pumas en el Mundial de Francia, ante Gales en Marsella. La evolución fue asombrosa y hasta en algún momento se soñó con un milagro. A mediados de este año, no obstante, el cáncer se expandió.

Ignacio Fernández Madero, junto con Martín Gaitán

Con la salud deteriorada, fue internado el viernes en el sanatorio Fleni. Falleció el lunes, rodeado de sus afectos, entre ellos su mujer Carola, sus hijos Gime, Facu, Juanchi y Maqui. Vivió con intensidad hasta el último segundo. Dejó una enseñanza que sigue ardiendo en todos los que lo conocieron. O en todos los que lo querían, que es lo mismo.