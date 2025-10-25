Newman venció a Belgrano, es finalista del Top 12 y quebró una serie insólita que se hacía eterna

En la cancha de CASI, Newman superó a Belgrano por 41 a 24 en la primera semifinal del Top 12 de URBA y accedió a su segunda final del torneo de rugby de Buenos Aires. La sostendrá el sábado de la próxima semana.

Para el Cardenal se trató del fin de una serie insólitamente negativa e insólitamente extensa. Había perdido seis semifinales seguidas de URBA por un punto. Esta vez, luego de cerrar el primer período tres tantos debajo, 18-21, arrasó en la segunda mitad (parcial de 23-3) y cumplió el objetivo tan largamente anhelado.

Joaquín de la Vega gana un line-out; Newman fue imponente en la segunda mitad y se impuso a Belgrano en la primera semifinal del Top 12, en la cancha de CASI. Rodrigo Nespolo

Belgrano tomó ventajas temprano en el encuentro, más allá de un breve 3-3 en el amanecer. Estableció ciertas diferencias (14-6, 21-11), pero Newman no solamente se mantuvo a tiro, sino que también presentaba batalla en el juego. Las cosas cambiaron radicalmente en la etapa decisiva, más allá de que también hubo dos anotaciones de tres puntos por bando en el inicio.

A partir de los 9 minutos, el Cardenal encontró huecos que explotó con velocidad. Rápido de mente y de ejecución, el equipo bordó logró colar cuatro estiletazos en la zona derecha de su ataque. Y a pesar de la llamativa ineficacia de su mayor figura, Gonzalo Gutiérrez Taboada, en las ejecuciones a los palos (el apertura falló cinco de las seis conversiones posibles), no dio chances a Belgrano. Lo sostuvo con un defensa alta, muy atenta, que robó pelotas en rucks y line-outs. No le hizo falta detentar una posesión abrumadora, sino su superioridad mental y física. Y por eso es finalista, por primera vez habiendo ganado una semifinal (en la anterior, vs. SIC en 2008, igualó y tuvo ventaja reglamentaria).

A pesar de haber errado cinco de las seis conversiones disponibles, algo muy extraño en el goleador, Gonzalo Gutiérrez Taboada fue el mejor de Newman. Rodrigo Nespolo

Así quebró Newman la asombrosa seguidilla negativa, que se desglosaba así: 13-12 contra CUBA en el 2015, 25-24 frente a Hindú en el 2016, 16-15 vs. CUBA en el 2021, 18-17 ante SIC en el 2022, 24-23 a manos de Alumni en el 2023 y 28-27 en el 2024, cuando lo eliminó el propio Belgrano.

Ese desquite es una satisfacción extra en medio de la gran alegría de ganar una semifinal del campeonato de Buenos Aires. Y hubo otra: con este éxito, el ganador se pone al frente en el historial mutuo, que antes de este encuentro incluía 56 enfrentamientos, 4 empates y 26 triunfos por bando. Ahora está 27-26 arriba.

La segunda semifinal de Buenos Aires tendrá lugar este sábado, cuando a las 17.10 se juegue el superclásico del rugby nacional: CASI se enfrentará con SIC, en el partido más importante entre ambos en 20 años, tras aquella final de 2005 que ganó la Academia. Nuevamente la Catedral será el escenario donde se determinará a un finalista del Top 12.

Newman convocó a San Isidro una impresionante masa de hinchas, que festejaron su primera victoria en una semifinal de URBA. Rodrigo Néspolo

Síntesis de Newman 41 vs. Belgrano 24

Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Faustino Santarelli, Rodrigo Díaz de Vivar A y Joaquín de la Vega; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Faustino Santarelli, Rodrigo Díaz de Vivar y Joaquín de la Vega; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince. Entrenadores: Santiago y Nicolás Piccaluga, Patricio O’Connor y Marcos Ayerza.

Cambios: ST, 15 minutos Francisco Lascombes por Santarelli; 21, Mateo Montoya por Urtubey y Cruz Ulloa por Keena, y 34, James Wright por Prince y Fermin Perkins por Bosch.

Belgrano: Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Arana e Ignacio Díaz; Joaquín Mihura y Theo Blaksley; Augusto Vaccarino, Franco Vega y Julián Rebussone (capitán); Mateo Gasparotti y Juan Penoucos; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato.

Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Arana e Ignacio Díaz; Joaquín Mihura y Theo Blaksley; Augusto Vaccarino, Franco Vega y Julián Rebussone (capitán); Mateo Gasparotti y Juan Penoucos; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato. Entrenadores: Guillermo Tramezzani y Luis y Francisco Gradin.

Cambios: ST, 15 minutos, Joaquín De la Serna por Vega; 21, Santino Ruzzante por Mihura; 27, Ramón Duggan por Rebussone; 29, Eliseo Marchetti por García Dragui, y 34, Tobías Bernabé por Pedro Arana.

Primer tiempo: 1 minuto, penal de Landó (B); 3, drop de Gutiérrez Taboada (N); 7, penal de Landó (B); 12, try de Díaz (B); 17, penal de Gutiérrez Taboada (N); 26, penal de Landó (B); 28, try de Jerónimo Ulloa (N); 37, gol de Landó por try de Mihura (B), y 38, gol de Gutiérrez Taboada por try de Lanfranco (N). Amonestados: 37, Díaz de Vivar (N). Resultado parcial: Newman 18 vs. Belgrano 21.

1 minuto, penal de Landó (B); 3, drop de Gutiérrez Taboada (N); 7, penal de Landó (B); 12, try de Díaz (B); 17, penal de Gutiérrez Taboada (N); 26, penal de Landó (B); 28, try de Jerónimo Ulloa (N); 37, gol de Landó por try de Mihura (B), y 38, gol de Gutiérrez Taboada por try de Lanfranco (N). 37, Díaz de Vivar (N). Newman 18 vs. Belgrano 21. Segundo tiempo: 2 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 7, penal de Landó (B); 9, try de Marguery (N); 13, try de Marolda (N); 19, try de Brandi (N), y 33, try de Diaz de Vivar (N). Resultado parcial: Newman 23 vs. Belgrano 3.

2 minutos, penal de Gutiérrez Taboada (N); 7, penal de Landó (B); 9, try de Marguery (N); 13, try de Marolda (N); 19, try de Brandi (N), y 33, try de Diaz de Vivar (N). Newman 23 vs. Belgrano 3. Árbitro: Mauro Rossi.

Mauro Rossi. Cancha: Club Atlético de San Isidro.