Soy positivo para el partido con Japón. Creo que la victoria abultada ante Chile, si bien no conformó aun en el juego, servirá para darle más ánimo al equipo y para pasar de ronda. Sí considero que los Pumas se encontrarán con un rival diferente de los que vienen enfrentando. Quizá no sea un partido tan físico porque Japón abre la pelota y es muy peligroso por afuera, tiene un pateador infalible, por lo que habrá que estar atentos en defensa para no cometer errores que les permitan a Japón marcar puntos con el pie.

Después de la primera rueda empieza otra Mundial. Espero que los equipos se suelten más, y que en ese grupo estén los Pumas. No tengo dudas que así será, porque después del duro golpe contra Inglaterra, el equipo fue mejorando partido a partido. Insisto: sin que todavía aparezca el juego que todos esperamos y creemos que pueden desarrollar estos jugadores. En este juego no todo es táctica y técnica. Hay un plus que el jugador argentino saca cuando se pone esa camiseta y estoy seguro que florecerá contra Japón.

Entrenamiento de Los Pumas, en La Baule-Escoublac en la previa con Japón Andrés Velásquez Marín - Prensa UAR

Leo y me preguntan por el tema del apertura. No voy a cambiar mi opinión. Creo que Nico Sánchez y Carreras son dos extraordinarios jugadores, pero también creo que un jugador rinde mejor cuando se siente cómodo en su puesto. Hay un montón de factores que pesan en una elección: la edad, el momento, la presión que siente cada uno. Los entrenadores eligieron a Carreras: espero que sea lo mejor.

En cuanto al Mundial, sigue sin convencerme cómo se juega al rugby hoy. Me impresiona cómo se golpean. Es todo a puro choque y para hacer un try hay que jugar no sé cuántas fases. Por eso me gustó Fiji; me encantó cómo le ganó a Australia. También me gusta Francia, que conserva su estilo tradicional. Pero los demás es todo igual. Le sacás la camiseta a un equipo y se la ponés a otro, y no te das cuenta de que es otro equipo. Espero que de los cuartos de final para adelante sea distinto, que jueguen con menos presiones y ataduras. Lo mismo sobre el juego con el pie. Antes decían “¡dejá de patear tanto que la vas a dejar redonda!” y creo que se pateaba la mitad de lo que se patea ahora. Se arriesga poco y se apuesta al error rival. Así no van a lograr que más gente se acerque al rugby. No es entretenido.

Otro tema que me gustaría plantear es el de la lesión de Dupont, el capitán francés. Por un lado, estoy feliz de que pueda volver a jugar porque es un placer verlo y, sin dudas, debe ser el mejor jugador del mundo en estos momentos. Pero por el otro me pregunto si el hecho de que vuelva tan pronto no responde más a cuidar al show que la salud de los jugadores. Este tema, que pregonan tanto, no parece estar de acuerdo con permitirle jugar a alguien que está recién operado de un hueso de la cara. Respecto de esto último, hace pocos días visité el instituto FLENI, me encontré con un jugador de rugby y amigo, Fernando Salvat, quien junto a un equipo de jóvenes profesionales están realizando un estudio de investigación sobre el tema de conmociones que tantas secuelas están dejando en muchos jugadores. Una vez más, y en forma voluntaria, son muchos los que dan su tiempo para beneficio de otros. Es otra manera de seguir contribuyendo al rugby.

Una escena de Samoa-Japón, rivales de Argentina en el Mundial VALENTINE CHAPUIS - AFP

