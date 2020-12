Pablo Matera con la camiseta del Stade Francais

Será un día muy especial para Pablo Matera, el capitán de los Pumas. Volverá a ponerse la camiseta de su club, el Stade Français, que lució por última vez el 10 de octubre, en un partido contra Agen, por el Top 14 francés. En el medio, todas las vivencias que protagonizó con el seleccionado argentino que disputó el Tri-Nations en Australia, en el que pasó por todas las sensaciones: el éxtasis por la primera victoria en la historia contra los All Blacks, la destacadísima ubicación final en el segundo lugar y también todo el impacto que causaron esas 72 horas frenéticas en las que hasta estuvo provisionalmente suspendido a causa de la divulgación de viejos tuits racistas. Un tema que no sólo preocupó a la Unión Argentina de Rugby (UAR), sino también al club francés.

El regreso de Matera, en el encuentro frente a Section Paloise, presenta una particularidad: no será como titular, sino que irá al banco de suplentes. Sí estará entre los 15 Marcos Kremer, otro de los forwards de los Pumas y una de las recientes incorporaciones. En tanto, el apertura Nicolás Sánchez se recupera de una lesión.

Aquellas 72 horas posteriores al segundo encuentro con los All Blacks (abultada derrota por 38-0) marcaron al plantel argentino, que primero fue criticado por el tibio homenaje que realizaron por la muerte de Diego Maradona: una banda casera hecha con cinta aisladora que llevaron en un brazo hasta que se fue desarmando. Algo que se contrapuso con el recuerdo de los All Blacks, cuyo capitán, Sam Cane, ofrendó una camiseta negra con el 10 que identificó a Maradona en su carrera, en un emotivo acto antes del tradicional haka.

Los Pumas admitieron el error horas después, e inmediatamente, tras una minuciosa búsqueda por las redes sociales de mensajes escritos entre 2011 y 2013, se divulgaron los tweets xenófobos escritos por Matera, Guido Petti Pagadizábal y Juan Pablo Socino, generando un gran impacto mediático y el consecuente repudio. El objetivo del escrache estaba logrado y sobrevinieron las decisiones dirigenciales. Primero la UAR anunció sanciones a los involucrados al suspenderlos y más tarde dejó las medidas sin efecto. Aunque ninguno de los jugadores involucrados disputó el último partido contra Australia. Tras ese cotejo, Matera fue abrazado por Nico Sánchez y lloró. Había sido una semana muy dura para el temperamental ala de los Pumas.

El pasado domingo, en una entrevista con la televisión francesa Canal Plus, Matera explicó que entonces era "un chico inmaduro" y subrayó que ha evolucionado. "Imagino que hay muchas personas que se han sentido ofendidas, heridas, y me gustaría pedir perdón. Es realmente una mala utilización de las redes sociales con mis amigos del instituto (...) Quiero simplemente que sepan que no creo en ninguna de esas palabras, que no representan para nada mis valores", afirmó el tercera línea del Stade Français, que tiene ahora 27 años.

El certamen es encabezado por La Rochelle, con 35 puntos (8 victorias y 3 derrotas), seguido por Stade Toulousain, con 33, y por Racing 92, con 32. Stade Français marcha en el quinto puesto, con 28 puntos (6 victorias y 4 derrotas) y un partido menos.Su rival de este domingo, Section Paloise, se ubica 11°, con 17 puntos (3 triunfos, 1 empate y 7 caídas).

