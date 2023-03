Pampas vs. Dogos, duelo argentino en el Super Rugby Americas y también hito histórico: ¿nace un clásico?

escuchar

Un clásico no se define sólo por proximidad geográfica. Por algo en España el Derby es Real Madrid contra Barcelona y no ante el otro equipo capitalino, el Atlético. Rivalidad, tradición, competitividad son otros elementos igualmente preponderantes que terminan de delinear un verdadero clásico. El partido que hoy sostendrán Pampas y Dogos XV todavía no alcanza dicho status, pero bien puede ser un punto de partida. El partido que sostendrán a las 20 en el CASI reviste carácter histórico, ya que representa el primer enfrentamiento oficial entre dos equipos profesionales argentinos.

Al margen de la calificación que le pueda caber, al duelo correspondiente a la 5ª fecha del Super Rugby Americas le sobran atractivos. Aunque no sea un clásico, o al menos no todavía, bien puede plantearse como un duelo entre Capital en Interior, o cuanto menos Buenos Aires vs. Córdoba. Aunque los equipos no están íntegramente compuestos por jugadores de sus respectivas ciudades y se reparten a los del resto del país, Pampas congrega a mayoría de porteños y Dogos XV está signado por los cordobeses. Ahí hay una rivalidad en ciernes.

“Se va a empezar a plantear esto de clásico que creo que está bueno que así sea”, opinó Carlos Ignacio Fernández Lobbe, entrenador de Pampas. “Se va a crear una rivalidad. Está bueno que los chicos compitan entre ellos y levanten la mano y llamen la atención de los entrenadores de los Pumas.”

Los cordobeses ganaron sobre la hora en un vibrante amistoso de pretemporada en febrero Prensa UAR / Gonzalo Prados

Su contraparte, Nicolás Galatro, fue más cauto: “Es un partido especial por el hecho histórico de que dos franquicias argentinas se enfrenten, pero hoy por hoy no hay ninguna rivalidad. En mi caso personal, tengo la suerte de haber entrenado a varios jugadores de Pampas tanto en la Academia como en Cafeteros, por lo que va a ser un muy lindo momento”.

Entre ambos se reparten lo mejor del rugby de clubes de la Argentina. Desde que se creó la competencia sudamericana en 2020, varios jugadores han dado el salto a los Pumas. Y no sólo de la franquicia argentina, también de otras satélites de otros países como Colombia y Paraguay. Este duelo representa una buena oportunidad de mostrarse ante los ojos de los entrenadores nacionales, hoy con el primer equipo en una concentración en París pero que tendrán un ojo puesto en este partido.

El partido también tendrá importantes connotaciones en la tabla de posiciones. Dogos XV marcha puntero con 16 puntos, aunque con un partido más que Peñarol (14), el único invicto, mientras que Pampas (9) hoy por hoy está quinto, fuera de la zona de playoffs. A esta altura del torneo, todavía con mucho por jugar, no es un dato determinante, pero sí puede comenzar a delinear los caminos de cada uno.

Pampas y Dogos XV ya jugaron una vez entre sí, en un amistoso de pretemporada en la cancha de Deportiva Francesa un mes atrás. Fue un encuentro vibrante, con resultado cambiante y un try sobre la hora que le dio el triunfo a los cordobeses por 38-35. El autor fue el apertura rosarino Juan Bautista Baronio, el único cambio en el equipo que dirige Nicolás Galatro respecto de los 15 que vencieron en gran forma a Selknam, equipo que había vencido con autoridad a Pampas dos semanas antes. Dogos está mostrando algunas individualidades interesantes, como el segunda línea Franco Molina, el hooker Boris Wenger y el medio-scrum Agustín Moyano, jugadores con proyección a observar de cerca.

“Tuvimos un muy buen partido contra Selknam, pero no creo que haya sido el mejor nuestro. El resultado le da solidez a lo que venimos haciendo, pero los chicos desde el primer entrenamiento creen en lo que estamos haciendo y lo demuestran”, continuó Galatro. “Nosotros buscamos hacer un juego dinámico, mantener siempre la pelota en movimiento pero también entender en qué momentos se puede y en cuáles no. Hoy tenemos unas formaciones fijas bastantes sólidas y backs que tienen en el ADN de jugar; creo que esa combinación es nuestra virtud.”

En el conjunto de Nacho Fernández Lobbe se ausentará el medio-scrum Eliseo Morales por un desgarro. El medio-scrum que está en el radar de los Pumas se había perdido los primeros dos partidos por un esguince de tobillo. Además del regreso de Rafael Iriarte a la conducción se destaca el regreso de otro jugador con experiencia en los Pumas como el pilar Rodrigo Martínez.

“Venimos evolucionando partido a partido. Todavía hay cosas para mejorar y así va a ser durante todo el torneo. Mejoramos sobre todo en defensa, más presentes en el contacto, a partir de eso y una buena intención vamos a intentar imponer nuestras reglas de juego”, dijo el ex segunda línea de los Pumas.

Pampas tendrá la ventaja de ser local, ventaja que queda relativizada cuando el Lollapalooza obligó a que se corriera a un jueves, día en que los planteles superiores de todos los equipos tienen entrenamiento. El debut en casa ante American Raptors despertó interés y congregó una buena concurrencia, pero será difícil repetirla más allá de los atractivos que despierta el encuentro. A favor, lo económico de las entradas: $1000 para los mayores, 500 los menores de 18 (cuya porción de la recaudación irá enteramente a beneficio de la FUAR)

Dogos y Pampas puede transformarse en un clásico del rugby argentino Prensa UAR / Gonzalo Prados

Los dos equipos tienen propuestas atractivas e intentan imponerse a partir de la dinámica. La sensación es que Dogos encontró más rápido solidez en defensa, en las formaciones fijas y en el contacto que le permiten llevarlo a cabo. Pampas deberá apelar a recursos anímicos que todavía no afloraron para contrarrestarlos. Apelar al incentivo del valor de un clásico es una buena forma de elevar el espíritu. Aunque todavía no haya alcanzado ese rótulo, sobran motivos para vivir una noche de buen rugby.

Lo que hay que saber

Pampas: Juan Ignacio Landó; Benjamín Elizalde, Felipe de la Vega, Manuel Alfaro y Tomás Passaro; Joaquín de la Vega y Rafael Iriarte; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (c) y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Rodrigo Fernández Criado; Javier Coronel, Ramiro Gurovic y Rodrigo Martínez. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe. Suplentes: Valentino Minoyetti, Miguel Prince, Javier Corvalán, Lorenzo Colidio, Manuel Bernstein, Mateo Albanese, Joaquín Lamas e Iñaki Delguy.

Dogos XV: Julián Hernández; Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Leandro Gea Salim y Ernesto Giúdice; Juan Bautista Baronio y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini y Manuel Todaro; Franco Molina (c) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella. Entrenador: Nicolás Galatro. Suplentes: Román Pretz, Tomás Bartolini, Ramiro Valdés, Aitor Bildosola, Juan Cruz Strada, Valentino Dicapua y Franco Giúdice.

Inicio: 20hs

TV: ESPN y Star+

Cancha: CASI

Árbitro: Francisco González (Uruguay)