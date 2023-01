Pumas 7s: buen arranque del seleccionado argentino en Sídney con un triunfo frente a Canadá

escuchar

Los Pumas 7s siguen con la confianza bien arriba, y aun cuando las cosas se ponen adversas sacan el plus que a todo equipo que está derecho le sirve para modificar el rumbo. El seleccionado argentino arrancó con un esforzado y agónico triunfo en el Seven de Sídney, donde vencieron a Canadá por 24 a 19. De esta manera, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora comienza el camino para revalidar el título conseguido una semana atrás, en el Seven de Hamilton, con una enorme victoria, un 14-12 electrizante sobre All Blacks 7s en la propia Nueva Zelanda.

Argentina fue abajo casi todo el encuentro, que tuvo un parcial de 12-5 favorable a los canadienses. Pero en el final apareció la estirpe del seleccionado albiceleste, que con dos tries de Rodrigo Isgro y uno de Marcos Moneta en tiempo adicionado pudo obtener el triunfo. Ahora, a las 21.34 de este viernes, hora argentina, será el segundo compromiso, ante Gran Bretaña, en tanto que la primera fase se cerrará el sábado, a las 3.17 de nuestro país, contra el poderoso Australia.

¡Acá está el campeón! @lospumas7arg fueron perdiendo todo el partido y lo ganaron en la última con la firma de Money Moneta. Fue 24-19 ante Canadá en el debut de Sydney. #Sydney7s #HSBC7s pic.twitter.com/o3Z82BItw8 — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) January 27, 2023

Como si fuera poco para el gran presente de los Pumas 7s, el torneo en Sídney marcó un hito para un jugador argentino. A los 36 años, Gastón Revol igualó al inglés James Rodwell como el rugbier de más torneos disputados en el Seven Series. Es su campeonato N° 93 y acaba de superar a Dan Norton, otro inglés, en el listado. “El récord no es mi objetivo. Es tentador ser el jugador con más torneos; la verdad que no es un dato menor. Pero siempre digo que mis logros deportivos son más para la gente que me quiere y me apoyó. Me siento orgulloso”, había dicho el argentino antes de afrontar el torneo, en diálogo con World Rugby.

Ante Canadá, Gómez Cora alineó como titulares a Santiago Álvarez, Luciano González, Rodrigo Isgro, Gastón Revol, Santiago Vera Feld, Agustín Fraga y Tobías Wade. En tanto que luego ingresaron Marcos Moneta, Mateo Graziano, Joaquín Pellandini, Alejo Lavayen y Germán Schulz.

Así ganaron los Pumas 7s

Argentina arrancó abajo por un try de Phil Berna convertido por Brock Webster a los 2 minutos, pero descontó con una conquista de Fraga a los 7. Antes del final de la primera parte estiró la diferencia Anton Engongo y en el comienzo del complemento profundizó la ventaja Webster con un try que él mismo convirtió. La situación era mala para los Pumas, que estaban abajo 5-19. Sin embargo, una ráfaga de tries en el final (dos de Isgro y uno de Moneta), más las certeras patadas de Pellandini, le dieron un triunfo agónico.

Los Pumas 7s consiguieron la semana pasada una histórica conquista al vencer a Nueva Zelanda en su tierra y ganar la cuarta etapa de su historia, luego de Los Ángeles 2004, San Diego 2009 y Vancouver 2022. Falta mucho para el desenlace de la temporada, en la que ahora Argentina ostenta el tercer puesto con 59 puntos, dos menos que Estados Unidos y cuatro menos que All Blacks 7s, al cabo de cuatro de las 11 estaciones.

LA NACION