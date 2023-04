Pumas 7s: el salto de calidad en el Seven que ilusiona con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024

escuchar

La premisa de Santiago Gómez Cora se cumplió. Los Pumas 7s volvieron a ser un equipo competitivo, voraz e intenso, ése que los rivales quieren evitar. Ganaron sus primeros cinco partidos en el Seven de Singapur y tropezaron ante el conjunto que domina la escena en el circuito. Con fallas propias y virtudes ajenas, fueron derrotados ante Nueva Zelanda, que si no sucede una hecatombe en la etapa de Europa, será el campeón del World Seven Series. Un seleccionado que conquistó cuatro de los últimos seis torneos; los otros –Hamilton y Vancouver– en manos de la Argentina. Singapur volvió a enfrentar al mejor equipo del circuito y a su principal amenaza. Hoy los Pumas 7s lo son.

Fue la cuarta final en la temporada para Argentina, récord absoluto en la historia del circuito desde que empezó a disputarse en 1999/2000. Tuvieron sus chances, pero les faltó precisión y calma en los últimos metros. No resolvieron con templanza como en la semifinal ante Samoa, aunque, claro, el rival fue de otra jerarquía. Nueva Zelanda es más sólido en defensa, agresivo en los rucks –robó tres pelotas en pleno ataque de los Pumas 7s– y letal en las pelotas recuperadas. En el primer tiempo lo hicieron saber Dylan Collie y Moses Leo. En la segunda etapa, el que marcó de contraataque fue Brady Rush, después de un line mal ejecutado por Gastón Revol.

Los Pumas 7s manejaron la pelota y marcaron a través de Joaquín Pellandini y Germán Schulz, ambos luego de buenas secuencias elaboradas de ataque, pero perdonaron algunas situaciones claras; las más importantes una pelota pescada a cinco metros del ingoal y un 2 vs 1 que Marcos Moneta no resolvió bien. El propio Moneta, decisivo en el camino a la final, marcó el try del honor en la última pelota para decorar el 19-17 final. “De las tres finales que jugamos con los All Blacks 7s en la temporada, esta fue en la que más pudimos dominarlos, así que duele un poco el resultado. De todas maneras, veo el panorama completo y venimos teniendo un gran año”, reconoció el head coach Santiago Gómez Cora.

La gira, que incluyó un quinto puesto en Hong Kong, ratificó la consolidación de los Pumas 7s en la elite. Por el largo viaje, el jet lag y la aclimatación al lugar siempre fue la gira más difícil y esta vez sortearon esos obstáculos y lograron sostener el rendimiento. En ambos torneos perdieron sólo ante Nueva Zelanda en las de mano a mano y en la zona de grupos una vez frente a Fiji. No contaron en la gira con Tobías Wade, uno de los creadores de juego y de los que mejor usa el pie. No obstante, dieron un salto de calidad en el juego con la pelota, sobre todo en Singapur, con más paciencia y predisposición para construir en ataque. En los seis partidos tuvieron más posesión de la pelota, en gran parte por su efectividad en las salidas, una faceta que manejaron a la perfección: en la final ante los All Blacks 7s obtuvieron el 100% de las pelotas propias y ajenas. Un dato que respalda este aspecto del juego es que fueron el décimo equipo que más tackles realizó, mientras que en los últimos dos torneos segundos y cuartos respectivamente

Con Rodrigo Isgró, Luciano González y Matías Osadczuk como puntales, buscaron juntar defensores en el centro de la cancha para explotar espacios por afuera. Además, arriesgaron más de manos en lugar de usar el pie, un recurso que utilizan regularmente. Vale resaltar el crecimiento de Joaquín Pellandini en la conducción, titular junto a Gastón Revol y autor de un try en la final.

Gastón Revol, el hombre récord de los Pumas 7s

Marcos Moneta se vistió de héroe en los triunfos ante Gran Bretaña y Samoa, y terminó como en tryman argentino con seis en el torneo en el que cumplió 100 caps en el circuito. Los Pumas 7s tuvieron que lidiar además con la baja de Agustín Fraga, un recambió que le agrega un plus a nivel atlético y desequilibrio, mientras que en la semifinal y en la final no pudieron contar con Matías Osadczuk, el capitán, por un golpe en la rodilla. Esa ausencia sí la sintieron al ser el mejor tackleador del equipo. Tanto Samoa como Nueva Zelanda vulneraron con facilidad la defensa.

“Analizando la foto general, todo es muy positivo; salimos segundos y seguimos en ese mismo puesto en el ranking mundial, lo cual es muy alentador. Seguir ahí arriba, mantenernos entre los mejores es donde queremos y nos propusimos estar, y por lo que trabajamos día a día durante todo el año. Es lo que decimos siempre, pero es nuestra motivación: buscamos superarnos día a día”, resumió Gómez Cora, que se vuele de Asia con dos realidades con lo que respecta al ranking: los Pumas 7s quedaron prácticamente sin chances de pelearle el título de la temporada a Nueva Zelanda, pero al mismo tiempo están a un paso de clasificar directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo principal sin pasar la instancia del Sudamericano. En un mes, será el tiempo de afrontar las etapas de Toulouse y Londres, la que definirá la historia.

Los que pelean por las cuatro plazas directas en los Juegos Olímpicos

Nueva Zelanda 164 puntos

Argentina 140 puntos

Fiji 130 puntos

Francia 122 puntos *

Australia 112 puntos

Samoa 111 puntos

Sudáfrica 106 puntos

Estados Unidos 94 puntos

Irlanda 92 puntos

*Está clasificado por ser local