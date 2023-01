Pumas 7s perdieron en la última contra Gran Bretaña y se enfrentarán con Australia en busca de los cuartos de final en el Seven de Sydney

escuchar

Puma 7s fue derrotado por Gran Bretaña con un 26-19 en el grupo A y se complicó en el Seven de Sydney, la quinta estación del Circuito Mundial. Para seguir en camino necesita vencer a partir de las 3.17 de Buenos Aires al local, Australia, y aun así dependerá de la diferencia de tantos. El certamen es transmitido por la plataforma Star+.

En su segundo encuentro en Sydney, Argentina dejó escapar una chance inmejorable de lograr la clasificación, para luego hacer descansar a algunos jugadores y encarar de otra manera el partido más difícil de la zona. La inesperada caída a manos de Gran Bretaña alteró los planes y ahora los dirigidos deberán vencer a Wallabies 7s para clasificarse por quinta vez en la temporada para los cuartos de final de oro.

Pumas 7s y Gran Bretaña ingresan a la cancha para su encuentro por el grupo A del Seven de Sydney; los europeos ganaron en la última jugada y pusieron en serio riesgo la clasificación de los argentinos. Zach Franzen - Zach Franzen

Pumas 7s tuvo todo para rematar el partido, pero no lo hizo y el conjunto británico se agrandó. Los argentinos fueron irregulares y no confirmaron la diferencia después de anotar cada uno de sus tres tries. Marcos Moneta abrió el marcador, aprovechando su velocidad tras una asistencia exquisita de Rodrigo Isgró, pero respondió Freddie Roddick. En la última jugada del primer tiempo Luciano González le dio la ventaja a Argentina, para irse arriba en el marcador, pero el equipo se desordenó en la segunda etapa y Gran Bretaña golpeó mediante Max McFarland, luego de una situación clarísima de Pumas 7s que terminó con una infracción a cinco metros del in-goal. Isgró logró una nueva diferencia apoyando en una punta, pero el conjunto campeón del Seven de Hamilton no sostuvo la intensidad y su adversario dio vuelta el resultado con tries de Jamie Barden y Kaleem Barreto, al salir jugando de su propio campo.

El try decisivo de Barreto

En el primer turno Argentina había sufrido hasta el final para derrotar a Canadá, al que venció por 24-19. A falta de dos minutos caía por 19-5 y no le validaron como try una acción en que Moneta no llegó a apoyar, pero Pumas 7s revirtió el tanteador con un nivel descollante de Isgró. Rodrigo rompió la defensa y anotó el try del descuento; en la salida posterior recuperó la pelota y realizó una jugada unipersonal notable, y en la última del partido volvió a recobrar el balón en la salida, en una secuencia que terminó con Moneta en el in-goal.

“¿Messi quién?”

A las 3.17 Argentina procurará, ante Australia, superar la zona A, cuyos clasificados se cruzarán con los de la D en los cuartos de final. Ese grupo tiene a Fiji y Francia con boletos asegurados (desde las 2.33 definirán las posiciones). Los albicelestes están igualados en puntos con Gran Bretaña, pero tienen -2 en diferencia de tantos, contra +2 de los isleños. Wallabies 7s, en tanto, ganó sus dos encuentros y posee +20,, mientras que Canadá perdió ambos y registra -20.

En un sábado astraliano en el que varios equipos jugarán tres partidos, con una temperatura que ronda los 30°, será clave el estado físico. El plantel de la Unión Argentina de Rugby lleva el desgaste de Hamilton y perdió antes del Seven de Sydney a Matías Osadczuk, un jugador vital en el aspecto energético.