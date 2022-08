Pumas 7s: una engañosa sonrisa final en el Seven de Los Ángeles y la esperanza puesta en la Copa del Mundo

El último partido jugado por un equipo en un campeonato puede resultar engañoso. Puede acabar con sonrisas y que la sensación global sea, un rato después, de decepción. Cuando se gana un encuentro por un tercer puesto, un quinto lugar o algo así, la alegría puede ser muy coyuntural, efímera. Hasta engañosa: muchas veces en un podio olímpico está más contento quien se cuelga la medalla de bronce que quien recibe la plateada.

Sonrientes estuvieron los jugadores de Pumas 7s al final de su cruce con Kenia por la 5ª ubicación en el Seven de Los Ángeles. Lo ganaron muy bien, por 29-7, pero no era ése el partido con el que querían cerrar el certamen. Ni el que más debían ganar: el enfrentamiento con Australia (14-19) en el grupo A y el cuarto de final, un 19-24 a manos de Samoa, eran los de triunfo obligatorio no sólo para conquistar Los Ángeles, sino también para poder coronarse en la temporada toda, para ser por primera vez campeones del Circuito Mundial de Seven.

Compacto de Pumas 7s 19 vs. Samoa 24

Ese par de traspiés los dejó fuera incluso del podio general de la 2021/2022, por más que después lograron una victoria sobre Irlanda por 28-21 y la citada contra Kenia. No es que la 4ª posición global sea mala; de hecho, es un progreso respecto a años anteriores. Pero el antecedente del tercer puesto olímpico en Tokio 2020, conseguido en rigor en hace 12 meses, más varias buenas producciones durante esta temporada y la propia chance de consagrarse en el Circuito provocan sabor a poco con ese cuarto lugar anual, el primero de los que... no son premiados con medallas. La dorada quedó, por primera vez en la historia de 23 años del tour, en poder de Australia, que resultó tercero en Los Ángeles con un 21-7 a Samoa. En la final del torneo, Nueva Zelanda superó a Fiji por 28 a 21.

Resumen de Pumas 7s 28 vs. Irlanda 21

No era fácil para la Argentina, claro. Las bajas son muchas, entre las de ocasión (lesiones del fenomenal Marcos Moneta, Santiago Vera Feld y Santiago Álvarez Fourcade) y las definitivas (retiros del seleccionado por parte de Lautaro Bazán Vélez y Felipe Del Mestre). Las altas son promisorias: debutaron bien en el equipo de la UAR Franco Rossetto y Alejo Lavayén. Pero hay que desarrollarlos.

Corre Alejo Lavayén para eludir a Jack Kelly, de Irlanda; Pumas 7s ganó ese encuentro semifinal por el 5º puesto con un 28-21. Zach Franzen - Prensa UAR

Una buena nueva es que Marcos Moneta, el mejor jugador de seven de 2021, reaparecerá para disputar la Copa del Mundo entre el 9 y el 11 de septiembre. El Rayo superó una extraña infección que lo tuvo internado, y luego de no integrar el plantel albiceleste en California, sí estará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde esperará a sus compañeros.

Síntesis de Pumas 7s 29 vs. Kenia 7

A Pumas 7s no se le dio en el Circuito, pero el año no concluyó todavía. Y en el Mundial una eventual sonrisa puede ser, entonces sí, de fondo, profunda, duradera.