Dogos XV se impuso a Pampas y es la que manda entre las franquicias argentinas del Super Rugby Americas

Un partido vibrante, una definición infartante. Dogos XV parecía tenerlo abrochado, Pampas se lo dio vuelta con gran actitud, pero sobre el final fue el equipo cordobés el que tuvo más ímpetu y con un try in extremis se quedó con la victoria por 34-29 en el duelo de las franquicias argentinas en el Super Rugby Americas.

En Villa Warcalde, Córdoba, y a cinco minutos del final, Pampas había remontado una desventaja de 18 puntos (27-9) y se había adelantado a 29-27, hasta que un try de Lautaro Cipriani le dio el triunfo a Dogos. Un desenlace similar al ocurrido en el amistoso celebrado a principios de año en Deportiva Francesa, y que evitó la revancha del conjunto porteño-bonaerense, que también había caído en la ida (29-11) del certamen regional.

Pelota al aire entre Ernesto Giudice y Juan Pablo Castro; Dogos fue algo mejor que Pampas, en un encuentro muy cambiante. Twitter

Ante su gente en la cancha de Tala, Dogos volvió a mostrar su mejor forma, luego de sufrir una merma en su rendimiento en los últimos dos partidos, y se quedó con el duelo correspondiente a la 11ª fecha de la liga. El éxito lo deja a las puertas de asegurarse la localía en una semifinal, en las que, según todo indica, volverán a enfrentarse los dos equipos de la UAR. El rojo le sacó 13 puntos de ventaja a Pampas, que tiene tres partidos por jugar en el certamen. Y el punto de bonus le permitió alcanzar en la cima a Peñarol, aunque con un encuentro más; necesita una ayuda extra para darle caza, ya que perdió los dos cruces con el conjunto uruguayo.

Como se anticipaba, Dogos y Pampas jugaron a máxima intensidad. El local impuso condiciones con la defensa y capitalizó su momento de dominio, guiado por una gran tarea de la pareja de medios Agustín Moyano-Julián Hernández. Lastimó atacando cerca de las formaciones y con tres tries llegó a ponerse 27-9 arriba. Pampas reaccionó con mucho orgullo, sacó ventaja de la indisciplina en que entró su adversario y dio vuelta el tanteador, con cinco minutos por jugar. Más allá de la respuesta anímica, la actuación representa un retroceso del cuadro dirigido por Nacho Fernández Lobbe, después de cuatro victorias seguidas.

De la Venga Mendía acertó siete envíos a los palos para Pampas, Twitter

En el inicio el partido fue más luchado que jugado. Si bien ninguno resignó sus intenciones de abrir la pelota, las condiciones climáticas hicieron difícil el traslado. Pampas pareció adaptarse mejor a la lluvia y, si bien eso no le alcanzó para quebrar la defensa ajena, logró imponer condiciones. Tres penales de Joaquín De la Vega Mendía le permitieron estar en ventaja por 9-3 luego de 25 minutos. En la recta final del primer tiempo, no obstante, Dogos puso el pie en el acelerador y en una ráfaga letal anotó dos tries.

Entonces cobró preponderancia la figura del apertura Julián Hernández, que con un sombrerito rompió el bloque defensivo y, tras una recuperación de Leonardo Gea Salim, en una segunda acción lucida encontró un espacio por el centro y se filtró a toda velocidad. Minutos más tarde, habilitó con maestría mediante un kick cruzado a Ernesto Giudice, que aprovechó su ventaja física sobre Iñaki Delguy (1,90 metros contra 1,75), tomó la pelota en la altura y aterrizó en el in-goal.

Compacto del triunfo de Dogos

El try de Mateo Soler apenas iniciada la segunda mitad, que puso el partido 24-9, resultó una combinación uno-dos que impactó en la quijada de Pampas. Pero no lo noqueó. El visitante respondió rápido con un try de Nicolás D’Amorim, forzó dos amonestaciones y volvió a apoyar gracias a una buena gestión colectiva de los backs que rubricó Delguy. Un penal de De la Vega Mendía lo puso adelante a los 35, pero Dogos tuvo la última palabra. Y el rugby argentino habla en cordobés.

Síntesis de Dogos XV 34 vs. Pampas 29

Mateo Soler; Lautaro Cipriani, Agustín Segura, Leonardo Gea Salim y Ernesto Giudice; Julián Hernández y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini (capitán) y Aitor Bildosola; Gregorio Hernández y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Thomas Bartolini. Entrenador: Nicolás Galatro.

Cambios: ST, 12 minutos, Juan Bautista Baronio por Giudice; 14, Faustino Sánchez Valarolo por Gea Salim; 20, Ramiro Valdés Irribaren por Filippa y Federico Albrisi por G. Hernández; 29, Valentín Cabral por Gandini, Román Pretz por Wenger y Juan Cruz Strada por Moyano, y 31, Octavio Barbatti por Bartolini.

Juan Ignacio Landó; Iñaki Delguy, Bautista Elizalde, Juan Pablo Castro (capitán) y Lucio Auad; Joaquín De la Vega Mendía y Eliseo Morales; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz y Nicolás D’Amorim; Lorenzo Colidio y Eliseo Fourcade; Javier Corvalán, Rodrigo Pérez Boulan y Rodrigo Martínez. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: ST, 9 minutos, Manuel Bernstein por Colidio; 11, Ramiro Gurovich por Pérez Boulan; 13, Javier Coronel por Martínez; 16, Eliseo Chiavassa por D’Amorim; 17, Felipe De la Vega por Castro; 20, Mateo Albanese por Morales, y 26, Matías Medrano por Corvalán.

9 minutos, penal de J. Hernández (D); 20, penal de J. De la Vega Mendía (P); 25, penal de J. De la Vega Mendía (P); 27, penal de J. De la Vega Mendía (P); 32, gol de J. Hernández por try propio (D), y 39, gol de J. Hernández por try de Giudice (D). 31, Castro (P). Dogos XV 17 vs. Pampas 9. Segundo tiempo: 2 minutos, gol de J. Hernández por try de Soler (D); 7, penal de J. Hernández (D); 9, gol de J. De la Venga Mendía por try de D’Amorim (P); 15, penal de J. De la Venga Mendía (P); 31, gol de J. De la Vega Mendía por try de Delguy (P); 35, penal de J. De la Vega Mendía (P), y 38, gol de Baronio por try de Cipriani (D). Amonestados: 5, Martínez (P); 9, Simes (D), y 23, Albrisi (D). Resultado parcial: Dogos XV 17 vs. Pampas 20.

Árbitro: Damián Schneider.

Damián Schneider. Cancha: Tala, de Villa Warcalde, Córdoba.