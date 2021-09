Regatas dejó de ser el último en el Top 12 de la URBA con un triunfo dramático ante CASI en la Catedral

Fue un grito de ilusión, de bronca contenida. Un grito revitalizante. Regatas, el que arrastraba penas presentes, el que mendigaba puntos por las canchas de rugby bonaerense y acumulaba siete derrotas en ocho partidos, por segundo sábado en el año se convirtió en ganador. Con mucho sufrimiento, pero merecidamente derrotó al CASI por 20 a 16 en la Catedral sanisidrense y dejó ser el colista del Top 12 2021.

El conjunto de Bella Vista no se apiadó de este irregular CASI, que se asemeja a una canción desesperada y merodea en la zona baja de la tabla. Hizo lo que tenía que hacer y su producción fue una demostración de algunas virtudes que vienen caracterizando su andar en la temporada. Más allá de algunos descuidos en la zona de definición, mostró una saludable desesperación para atacar, llegar al try dos veces y defenderse con mucha firmeza en los momentos más calientes del partido, a pesar de la juventud de sus forwards.

CASI luchó y se acercó en el final, pero al final el triunfo se fue para Bella Vista Rodrigo Néspolo - LA NACION

Nunca se desesperó por revertir el resultado cuando se encontró en desventaja y siempre apeló al temple de los más experimentados, como José De La Torre, para explotar las grandes virtudes de jóvenes como Beltran Landivar, Felipe Camerlinckx y Juan Corso. “Nosotros somos un equipo nuevo y estamos tratando de construir algo bueno para el año que viene. A pesar de haber perdido las primeras siete fechas, nunca perdimos el foco, sabemos hacia dónde vamos. Estos chichos con rodaje van a ser importantes en el futuro”, expresó Pablo Camerlinckx, técnico de Regatas, minutos después de consumado el éxito.

Las muy buenas actuaciones de los tres cuartos visitantes fueron determinantes para el resultado final. Porque de los dos tries que apoyó, los dos fueron de Felipe Terra y Juan Corso, los backs. Que se plantearon atacar desde todos lados con una precisión admirable en cada pase y con una determinación digna de un equipo que busca escalar posiciones en el torneo y afianzar el proyecto. Cada vez que se lo propusieron rompieron el timing de la defensa local, provocando huecos bien aprovechados con velocidad.

Si bien el conjunto local tuvo chispazos de buen juego y coordinación a lo largo de los ochenta minutos, su actitud fue inconstante y apiló muchos errores de manejo que los terminó pagando con una justa derrota. Por momentos exhibió compromiso, pero en otros, una pizca de relajación. Sobre todo, después de haber pasado al frente con un try de Jerónimo Solveyra convertido por Martin Roger, a los 15 minutos de la parte final.

A pleno sol, la Catedral del rugby fue escenario de un partido intenso Rodrigo Néspolo - LA NACION

Regatas lo aguantó con los forwards. Ahí estuvo la clave para sostener una lucha que en los papeles parecía despareja, pero que en los hechos no tuvo fisuras. Mientras Alejo Barrera se encargaba de ganar algunos lines propios y ajenos, Felipe Camerlinckx peleó en cada reagrupamiento. Con una tercera línea que llegó siempre primero a las pelotas sueltas y con un Terra, que estuvo bien despierto para pescar y predominar sobre el pack visitante. Como esa al comienzo del segundo tiempo, a diez metros del propio ingoal y con un ataque de CASI que llevaba mucho olor a try y terminó contribuyendo a la levantada de regatista.

Frente a esta variedad de recursos, el CASI se sintió incómodo. No pudo desplegar su juego rápido por los lados ciegos y chocó una y otra vez con los gordos visitantes. Y a medida que fueron pasando los minutos y el juego de Regatas crecía, la desorientación se hizo absoluta y los espacios defensivos se hicieron notorios. Allí Regatas sacó el mayor rédito y comenzó a sentenciar la historia con un try antológico de Juan Corso, convertido por José De la Torre.

El final fue vibrante y dramático. CASI apelo más al amor propio que a las ideas, empujó y empujó. Sin embargo, la firmeza de los gordos visitantes en el scrum le impidieron anotar. Cuando el árbitro pito el final, el grito esperanzador y triunfalista se esparció por toda la Catedral. Regatas, el que solo había cosechado un éxito en ocho fechas, ganó el segundo partido consecutivo del año y dejo de ser el colista del presente Top 12. Para entender semejante alegría, hay que meterse bien en el alma del presente de esta joven formación e internarse a fondo en los latidos de sus hinchas. Por lo pronto, el tiempo y los resultados dirán si fue un éxito aislado o los trazos de un proyecto deportivo que apunta al 2022.

La síntesis del partido

CASI:. Jerónimo Solveyra; Juan Akemeier, Benjamín Belaga, Matías Phelan y Joaquín Palisa; Martín Roger y Agustín Figuerola (C); Luis Briatore, Joaquín Saenz de Miera y Agustín Posleman; Tomás Carman y Ignacio Nieto Sánchez; Leo Mazzini, Juan Torres Obeid y Martín Brousson

Entrenadores: Patricio O’Reilly.

Cambios: ST, 19 minutos, Facundo Scaiano por Brousson; 25, Bruno Siri por Posleman y, 30, Lucas Canzani por Figuerola.

REGATAS: Juan Cruz Camerlinckx; Felipe Terra, Alejo Barrera, Juan Corso y Enrique Camerlinckx; José de la Torre y Marcos Joseph; Felipe Camerlinckx ©, Agustín Medrano y Tomás Sanguinetti; Esteban Siandro y Nicolás Juárez Bosch; Beltrán Landívar, Pedro García Colinas y Diego Torres

Entrenador: Pablo Camerlinckx

Cambios: ST, 16 minutos, Santiago Camerlinckx por Siandro, y 37, Mateo Trimarco por Saldivar.

Primer tiempo: 2 minutos, penal de De La Torre (R); 15 y 23, penales de Roger (CASI). Resultado parcial: CASI 6 vs. Regatas 3.

Segundo tiempo: 10 minutos, gol de De La Torre por try de Terra (R); 15, Gol de Roger por try de Solveyra (CASI); 20, penal de Roger (CASI); 33, gol de De La Torre por try de Corso (R) y 41, penal de De La Torre (R). Resultado parcial: CASI 10 vs. Regatas 17.

Árbitro: Juan Manuel Alemán

Cancha: CASI