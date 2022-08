Rugby Championship: el sudafricano Kurt Lee Arendse fue sancionado por su dura entrada y se perderá un partido ante la Argentina

Kurt Lee Arendse pasó del cielo al infierno en un mismo partido. En el inicio, se vistió de héroe con un hermoso try que sirvió de prólogo a la notable victoria de los Springboks ante los All Blacks por 26 a 10, en la primera jornada del Rugby Championship 2022. Pero en el final, una durísima entrada que le propinó a Beauden Barrett lo dejó afuera del partido cuando todavía quedaban algunos minutos por jugarse. Ahora, el wing derecho sudafricano recibió muy malas noticias en referencia a su accionar: recibió una sanción de cuatro semanas de suspensión.

La desafortunada acción ocurrió a los 75 minutos de juego. Un scrum en ataque derivó en una patada a cargar del medio scrum sudafricano Jaden Hendrikse. El balón cayó en manos de Beauden Barrett, pero inmediatamente el apertura neozelandés recibió una dura entrada de Arendse, que no frenó su carrera para llegar a la pelota y levantó por el aire a su rival. La caída de Barrett fue muy fea, y debió retirarse del campo de juego. Por fortuna, el número 10 de los All Blacks no tuvo secuelas graves, aunque seguramente se pierda el próximo compromiso. El back de los Springboks fue inmediatamente expulsado por la acción.

🚨 4 semaines de suspension contre Kurt-Lee Arendse après son carton rouge reçu contre les All Blacks.



Il va manquer le prochain match contre la Nouvelle-Zélande, la double confrontation contre l’Australie et le premier match contre l’Argentine. pic.twitter.com/y5Yv5VuVHt — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) August 8, 2022

De esta manera, por la suspensión de cuatro semanas recibida, Arendse se perderá el próximo partido contra Nueva Zelanda, la doble jornada contra Australia y el primer partido contra Argentina .

Hasta el momento de la imprudente acción, Arendse había tenido una destacada actuación, e incluso había sido el protagonista del primero de los dos tries que los Springboks apoyaron en el ingoal neozelandés.

🇿🇦🔥 Kurt Lee Arendse, el encargado de abrir la victoria de Sudáfrica por 26-10 ante los All Blacks, en Nelspruit.#RugbyChampionship pic.twitter.com/DzV7jSivsj — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 6, 2022

Ante esta suspensión, el wing sudafricano se perderá el partido del 17 de septiembre, en el que los Springboks visitarán Buenos Aires para jugar en el estadio de Vélez Sarsfield, pero podrá volver en el encuentro siguiente, el 24, cuando ambos equipos se enfrenten en Durban.

Michael Heron, presidente del comité de revisión de juego sucio de SANZAAR, afirmó que se confirmó la sanción del referee amparados en la Ley 9.17. “Con respecto a la sanción, el comité de revisión de juego sucio consideró que el acto de juego sucio fue imprudente, altamente peligroso y tuvo un impacto considerable en el jugador víctima. El comité aceptó que no fue deliberado y, después de considerar todos los factores relevantes, decidió que el juego sucio merecía un punto de entrada de rango medio de 8 semanas. Sin embargo, teniendo en cuenta los factores atenuantes, incluido el historial judicial limpio del jugador y su aceptación de la culpabilidad en la primera oportunidad disponible, el comité de revisión de juego sucio redujo la suspensión a 4 semanas”.

Sudáfrica se impuso por 26-10 en Nelspruit en el arranque del Rugby Championship y desnudó las falencias de Nueva Zelanda, que no levanta cabeza y sufrió su tercer traspié consecutivo. Acostumbrados a dominar el rugby internacional, los All Blacks se encuentran en una de sus etapas más terrenales y en el inicio del torneo volvieron a mostrar una de sus peores caras.

Es un equipo vulnerable, sin respuestas y lejos del brillo que supieron mostrar hasta el Mundial 2019. El ciclo de Ian Foster como head coach de los All Blacks tambalea, tras la contundente caída en la serie frente a Irlanda, la primera como local desde 1994, y la dura derrota de este sábado en la que se vieron superados en todas las facetas del juego frente a los últimos campeones del mundo. La diferencia de 16 puntos pudo ser mayor.