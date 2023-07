Rugby Championship: los All Blacks se consagraron campeones con una victoria aplastante y rompieron una tendencia

escuchar

Campeones del Rugby Championship 2023: por si había dudas, los All Blacks volvieron a demostrar que son un equipo temible. Qué tocaron fondo en el 2022, pero tomaron impulso y en este año mundialista recuperaron su fuego sagrado y se posicionan entre los principales candidatos. Con este nivel de aplomo, de intensidad y de juego son claramente uno de los favoritos a estar en el encuentro cumbre en el Stade de France, el 28 de octubre, lugar y fecha de la final del Mundial.

Si bien el ciclo de Ian Foster en el seleccionado más dominante del rugby mundial tuvo turbulencias, ganaron los cuatro torneos post Japón 2019: el Tri Nations 2020 (no participaron los Springboks) y los Rugby Championship de 2021, 2022 y 2023. Desde que Argentina se sumó a la competencia en el 2012, conquistaron 10 de las 12 ediciones. Sólo en el 2015 (Australia) y el 2019 (Sudáfrica), ambos en versiones reducidas, no lograron quedarse con la copa. Nadie tiene la consistencia de los kiwis. Este sábado, apabullaron a Australia por 38-7 de visitante, se consagraron campeones del Rugby Championship y rompieron una tendencia.

¿Quién frena a Will Jordan? Los All Blacks fueron demoledores y enfilan hacia el Mundial MARTIN KEEP - AFP

En un Melbourne Cricket Ground colmado con cerca de 85.000 personas, los All Blacks tomaron la iniciativa desde la primera mitad y se hicieron dueños del partido. A pesar de la buena prestancia de los Wallabies en el contacto y en la defensa en los últimos metros, el visitante no pasó sobresaltos. A los 3 minutos, Shannon Frizell abrió el marcador, pero el autor intelectual fue Scott Barrett, con un tackle demoledor sobre Tate McDermott que le hizo perder el control de la pelota adentro del ingoal y el tercera línea aprovechó para anotar su segunda conquista en el torneo.

El local respondió con una conquista de Rob Valetini, pero Nueva Zelanda no perdió el foco y se mantuvo fiel a sus convicciones. Le faltó eficacia en los rucks ofensivos, aunque el pack marcó presencia. Codie Taylor llegó al try con el empuje del maul y en la última jugada un buen movimiento los backs le llevó la pelota a Will Jordan, uno de los que se perfila para ser figura en Francia 2023: lleva 23 tries en 23 tests con su país.

En la segunda mitad bajó la intensidad y los Wallabies se vieron condicionados por las lesiones, que a prácticamente 40 días del Mundial preocupan. El capitán Allan Alaalatoa dejó la cancha con mucho dolor por una lesión en la rodilla y su reemplazante, Taniela Tupou, también tuvo que salir lastimado. Cuando Angus Bell, otro de los pilares, recibió la tarjeta amarilla, los All Blacks olieron sangre y aplastaron a su rival, con un rugby de alto voltaje, con buenas carreras y un juego de manos notable: Caleb Clarke, Mark Telea y Rieko Ioane se sumaron a la faena de tries frente a un seleccionado de Australia que preocupa.

Lo mejor de All Blacks - Wallabies

La llegada de un entrenador consagrado como Eddie Jones todavía no causó el impacto que se pretendía. Los Wallabies perdieron sus tres partidos del Rugby Championship, incluida la derrota como locales ante los Pumas hace dos semanas, recibieron 115 puntos y trabajan a contrarreloj para llegar de la mejor manera a Francia. Lo positivo es que tienen un grupo accesible, incluido el cruce de cuartos de final (su rival sale del grupo de los Pumas).

Los All Blacks cortaron una racha de 16 años sin títulos en el torneo más importante del hemisferio sur en el año de la Copa del Mundo. En el 2011 y el 2015 se consagraron los Wallabies y en el 2019 los Springboks, que se convirtieron en el primer seleccionado en levantar las dos Copas en la misma temporada.

Will Jordan lleva la pelota y va camino a otro try con la camiseta de los All Blacks: lleva convertidos 13 en igual cantidad de partidos con el seleccionado de Nueva Zelanda. MARTIN KEEP - AFP

Como en el 2007, los All Blacks llegarán campeones a Francia, año en el que eran candidatos y quedaron sorpresivamente eliminados en manos del local en los cuartos de final. Esta vez enfrentarán a Francia en el debut, el 8 de septiembre en París. Después de tocar su punto más bajo hace un año, tienen todo para ser protagonistas.

Las formaciones

Australia (7): Andrew Kellaway, Mark Nawaqanitawase, Jordan Petaia, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Carter Gordon y Tate McDermott; Rob Valetini, Tom Hooper y Jed Holloway; Will Skelton y Nick Frost; Allan Alaalatoa (capitán), David Porecki y Angus Bell.

Cambios: PT: 37m, Taniela Tupou por Allan Alaalatoa. ST: 47m, Jordan Uelese, James Slipper, Richie Arnold y Rob Leota por David Porecki, Angus Bell, Will Skelton y Jed Holloway; 50m, Quade Cooper y Nic White por Carter Gordon y Tate McDermott; 57m, Angus Bell por Taniela Tupou, y 67m, Izaia Perese por Jordan Petaia.

Entrenador: Eddie Jones

Nueva Zelanda (38): Beauden Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Mark Telea; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea (capitán), Dalton Papali’i y Shannon Frizell; Scott Barrett y Brodie Retallick; Tyler Lomax, Codie Taylor y Ethan de Groot.

Cambios: ST: 50m, Samisoni Taukei’aho por Codie Taylor y Sam Whitelock por Codie Taylor y Brodie Retallick; 54m, Ofa Tu’ungfasi y Nepo Laulala por Ethan de Groot y Tyler Lomax; 56m, Caleb Clarke por Beauden Barrett; 60m, Cameron Roigard por Aaron Smith; 63m Anton Lienert-Brown por Jordie Barrett y 65m, Luke Jacobson por Shannon Frizell.

Entrenador: Ian Foster

Primer tiempo: 3m, try de Shannon Frizell (N); 7m, gol de Carter Gordon por try de Rob Valetini (A); 33m, gol de Richie Mo’unga por try de Cordie Taylor (N), y 42m, gol de Richie Mo’unga por try de Will Jordan (N).

Incidencia: 25m, amarilla a Marika Koroibete (A).

Segundo Tiempo: 18m, gol de Richie Mo’unga por try de Caleb Clarke (N); 24m, try de Mark Telea (N), y 26m, gol de Richie Mo´unga por Try de Rieko Ioane (N).

Incidencia: 17m, amarilla a Angus Bell (A).

Estadio: Melbourne Cricket Ground (Melbourne, Australia).

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).

