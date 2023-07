Rugby Championship: All Blacks vencieron a Springboks y quedaron a un paso de conquistar el título

escuchar

Nueva Zelanda, que en la primera jornada hace siete días había arrollado a los Pumas en Mendoza, sumó otra victoria este sábado al batir por 35-20 a Sudáfrica, en Auckland, en la segunda jornada de las tres que integran la versión reducida del Rugby Championship, como sucede cada año mundialista. Así, los All Blacks quedaron a un paso del título en el torneo en el que el seleccionado argentino se rehabilitó al imponerse a Australia con un try sorpresivo en el final.

Los neozelandeses jugarán el partido inaugural del Mundial de Francia, el 8 de septiembre próximo ante los anfitriones por el grupo A, y parecen haber recuperado su potencial después de los problemas del pasado año.

La felicidad de Aaron Smith y Richie Mo'unga en el triunfo de los All Blacks sobre los Springboks en el Mt Smart Stadium de Auckland. Aaron Gillions - Photosport

“Es un gran comienzo para nosotros este año, pero es sólo eso... un comienzo. Nos pusimos algo nerviosos en el inicio del segundo tiempo y ellos volvieron a estar en partido”, analizó en Sky Sports el head coach Ian Foster. “Fue una verdadera lucha de brazos, pero me encantó la forma en que comenzamos, resistimos y luego terminamos con fuerza”, amplió.

“Sudáfrica tiene un banco de experiencia enorme y lo demostraron en la segunda mitad. Los pusieron temprano, nos pusieron un poco de presión, pero sentí que con los cambios que hicimos todo el equipo se levantó”, agregó el entrenador.

Ardie Savea celebra un try con la mirada en los fanáticos que siguieron desde la tribuna la victoria de Nueva Zelanda ante Sudáfrica, por el Rugby Championship MICHAEL BRADLEY - AFP

El partido que se jugó en el Eden Park tuvo un ritmo muy alto, con pocas interrupciones, mucho juego de pie de los vencedores y una gran agresividad de los atacantes sudafricanos. Nueva Zelanda empezó fuerte, con dos tries, del medio scrum Aaron Smith, a los 5 minutos, y del tercera línea Shannon Frizell, a los 15, para ponerse 17-0 en el marcador. El duelo llegó al descanso con un claro 20-3 para los All Blacks.

Sudáfrica se resistió en la segunda mitad, donde concretó sus tres tries del partido, por medio de Malcolm Marx (a los 54), Cheslin Kolbe (62) y Kwagga Smith (80). Pero Nueva Zelanda controló la situación y se mantuvo a salvo de cualquier reacción con dos tries en esa segunda mitad, gracias a Will Jordan (69) y Richie Mo’unga (77).

El resumen del triunfo de los All Blacks

Los All Blacks caminan así con paso decidido hacia un nuevo título en el Rugby Championship, que sería el tercero consecutivo. Le queda para ello terminar el trabajo en la tercera y última jornada, el 29 de julio ante los australianos en Melbourne. En esa misma jornada, los Pumas se medirán con Sudáfrica en Johannesburgo.

A la luz de lo sucedido en las dos fechas, sólo una combinación de resultados muy atípica le quitaría el trofeo a Nueva Zelanda, que tiene nueve puntos y una gran diferencia a favor de tantos, y le lleva cuatro unidades a Sudáfrica y cinco a los Pumas. Australia tiene apenas un punto, por el bonus sumado en la ajustada derrota ante Argentina.

Las posiciones del Rugby Championship

Todos los partidos

LA NACION