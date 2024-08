Rugby Championship: Sudáfrica volvió a vencer a Australia y quedó como único puntero

Escuchar

Por la segunda fecha del Rugby Championship, el seleccionado de Sudáfrica volvió a imponerse sobre el de Australia este sábado bajo una intensa lluvia en Perth, con una ventaja tan contundente como la semana anterior. Fue victoria como visitante por 30-12, lo que dejó a los Springboks como únicos líderes del torneo, con 10 puntos, antes de recibir en la tercera jornada a los All Blacks, en Johannesburgo.

Pese a realizar diez cambios respecto del equipo que el sábado anterior venciera por 33-7 en Brisbane, Sudáfrica puso en evidencia la inmensa calidad de su amplio plantel. En cambio, los australianos, entrenados por Joe Schmidt, volvieron a ofrecer un juego poco convincente, no suman puntos y eso lo deja en la última posición antes de encontrarse el 1 de septiembre en La Plata con los Pumas, que en el segundo duelo con Nueva Zelanda no pudieron repetir el triunfo inicial y cayeron por 42-10.

La lucha por la pelota bajo la lluvia entre el sudafricano Ruan Nortje, que llega primero, y el australiano Tate McDermott en el partido jugado en Perth, por el Rugby Championship. Trevor Collens - AP

Durante los primeros minutos del encuentro, pareció que Sudáfrica iba a seguir imponiendo su juego como sucedió en el partido anterior, pero los Wallabies pudieron encontrar la manera para contrarrestar las embestidas y tuvieron varias oportunidades dentro de los 22 metros rivales.

No obstante, el único try del primer tiempo fue en manos del sudafricano Aphelele Fassi luego de que su equipo pudo recuperar la pelota en su campo cuando estaban 3-3, salieron con un contraataque llevado a cabo de manera excelente y logró apoyar, después de correr junto a la línea una habilitación con el pie. A pesar de que Australia no pudo marcar, el trámite del partido lo manejaba y podía entusiasmarse con revertir la historia.

Pelota recuperada y a cobrar. 🇿🇦🔥



Excelente contraataque de Sudáfrica, firmado por Aphelele Fassi. 👏#DisneyPlus #RugbyChampioship pic.twitter.com/nT8dUE6GB5 — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 17, 2024

Los Wallabies pudieron irse en ventaja al entretiempo pero en el último minuto, Noah Lolesio, falló un penal cuando el resultado estaba 11-9 para los sudafricanos, que en la segunda etapa arrancaron con una actitud muy diferente e intentaron imponer el juego. De hecho, rápido pudieron llegar al ingoal con un tremendo empuje de su maul para estirar la diferencia.

El sudafricano Pieter-Steph du Toit es tacleado por el australiano Marika Koroibete durante un tramo del partido donde el marcador estaba parejo en Perth, por la segunda fecha del Rugby Championship. Trevor Collens - AP

Luego apareció el otro protagonista: la lluvia. Esa condición climática fue preponderante, ya que a ambos equipos le costó hilvanar jugadas en ataque e incluso los Springboks desperdiciaron una jugada muy favorable en ataque cuando se les cayó la pelota. Igual, Sudáfrica sacó provecho y tomó otras oportunidades que tuvo para apoyar tries gracias a su pack de forwards en jugadas de line y maul.

Malcolm Marx, astuto y determinante en dos ocasiones, y Marco van Staden fueron los encargados de apoyar los otros tries con los que Sudáfrica cerró el partido 30-12. Y fue todo abrazos, sonrisas y gritos de alegría en los sudafricanos tras el partidazo.

Morne van den Berg sale jugando para Sudáfrica; espera toda Australia para defender; en Perth, los Springboks ganaron como visitantes. Trevor Collens - AP

En la próxima fecha, Australia viajará a la Argentina para enfrentar a Los Pumas, mientras que los Springboks serán locales ante los All Blacks, el campeón de la edición reducida desarrollada en 2023, previo al Mundial que los sudafricanos conquistaron.

