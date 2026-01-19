Rugby en Europa: dominio de los clubes ingleses y un regreso que le trae tranquilidad a Contepomi

Terminó la etapa de grupos de las copas europeas y la reanudación se hará esperar: recién en la primera semana de abril arrancarán los octavos de final, tras la finalización del Seis Naciones y el avance de las ligas locales. La clasificación de siete de los ocho clubes ingleses a los octavos de final de la Champions Cup es una de las novedades en una competición dominada por franceses en las últimas ediciones.

El vigente campeón, Bordeaux Begles, sigue a paso firme y se clasificó como el mejor primero, con puntaje ideal. El éxito ante Bristol Bears por 27-14 le aseguró ser el mejor en las cuatro fechas de la fase de grupos y siempre será local en el camino a la final en el Estadio San Mamés de Bilbao. En Bristol fueron titulares Pedro Rubiolo y Santiago Grondona, mientras que Matías Moroni ingresó en la segunda mitad. No obstante, ya se habían garantizado la clasificación, aunque ahora deberán visitar al poderoso Toulouse, uno de los grandes favoritos.

Pedro Rubiolo, titular en Bristol Bears ADRIAN DENNIS� - AFP�

Con Santiago Chocobares como titular, el conjunto francés aplastó a Sale Sharks 77-7 y se recuperó de dos caídas consecutivas. Con el argentino nacionalizado italiano Juan Ignacio Brex como gran figura, Toulon venció 31-14 a Gloucester y también sigue en carrera. Tomás Albornoz continúa adaptándose al equipo francés y, a pesar de mostrar algunos destellos de su calidad, no estuvo del todo fino en los lanzamientos. El tiempo y el correr de los partidos lo ayudarán a lograr mejores conexiones con sus nuevos compañeros. En los Cherry and White, Matías Alemanno fue el jugador con más tackles de la cancha, con 16.

Gloucester fue el único equipo inglés que no superó la fase de grupos. Los octavos de final de la Challenge Cup estarán compuestos por siete equipos de Inglaterra, cuatro de Francia, dos de Sudáfrica, dos de Escocia y uno de Irlanda. No significa necesariamente un dominio de los clubes de la Premiership, aunque sí una mejora en cuanto a regularidad. Esta cifra se explica en buena medida en las prioridades de los franceses: el demandante Top 14, con seis fechas más que la Premiership y con ascensos y descensos, que eleva la competitividad, confluye en que algunos equipos utilicen las ventanas de copas europeas para rotar jugadores. Las eliminaciones de Pau, Bayonne y Clermont inciden en buena medida por ese factor. No así la de La Rochelle, campeón en 2022 y 2023, que decayó en su rendimiento, tuvo un fixture complejo y tendrá que conformarse con pelear por la Challenge Cup.

Tomás Albornoz y Juan Ignacio Brex, en Toulon

De todos modos, hay tres conjuntos franceses firmes en la lucha por el título. Bordeaux Begles y Toulouse son los principales candidatos y se podrían enfrentar en los cuartos de final. El otro es Toulon, aunque ha sido inconsistente en los últimos años. Bath y Northampton Saints son las principales esperanzas de Inglaterra, mientras que Leinster, con la base de la selección irlandesa, siempre está en la discusión, más allá de haber bajado su rendimiento en las últimas dos temporadas. Glasgow Warriors es la sensación de esta Champions Cup: al igual que Bordeaux ganó sus cuatro compromisos y sueña con el primer título para Escocia en la máxima competencia europea. Difícilmente los sudafricanos puedan pelear por el título: los escollos logísticos para viajar y el desempeño de muchos Springboks en el extranjero debilitan a sus franquicias.

Los cruces de la Champions Cup

Gonzalo García volvió después de casi cuatro meses

Felipe Contepomi tuvo motivos para sonreír durante el fin de semana. Después de un largo período ausente tras una conmoción cerebral sufrida en los últimos días de septiembre, el tucumano regresó a jugar en Zebre, que superó 28-14 a Black Lion en la Challenge Cup. Gonzalo García ingresó 22 minutos en su primer encuentro en la temporada con el conjunto de Parma, que se clasificó a los octavos de final de la Challenge Cup, la segunda copa en importancia en Europa.

El jugador de 26 años es la primera opción en el puesto de medioscrum en los Pumas en la consideración de Contepomi, por lo que su retorno es una grata novedad, mientras define su futuro: en junio finaliza su contrato y necesita dar un salto de calidad y elevar su competencia. Por su rendimiento en los Pumas en los últimos dos años, hay clubes franceses interesados en sus servicios.

Joaquín Oviedo fue la figura de Perpignan, que igualó ante Lions

Otro medioscrum con protagonismo el fin de semana fue Simón Benítez Cruz, autor de un try en la derrota de Newcastle Red Bulls ante Dragons. Joaquín Oviedo fue la figura de Perpignan, que igualó ante Lions y se clasificó a la siguiente instancia. El cordobés dejó a tres rivales en el camino y apoyó su tercer try en la temporada.