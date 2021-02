Alun Wyn Jones sostiene el trofeo de la Triple Corona, que Gales ganó por sus triunfos contra los tres rivales isleños en el Seis Naciones: Irlanda, Escocia e Inglaterra. Crédito: Paul ELLIS / AFP

Gales mantiene sus posibilidades de realizar el Grand Slam en el Torneo de las Seis Naciones tras derrotar este sábado por 40 a 24 en Cardiff a Inglaterra, que perdió sus chances de victoria final. Al mismo tiempo, el Dragón se llevó la Triple Corona, el lauro honorífico que se concede a un equipo cuando vence a los otros tres rivales de las Islas Británicas en una misma realización del Seis Naciones. Gales lo consiguió con un 21-16 a Irlanda, un 25-24 a Escocia y este triunfo, su más holgado, contra Inglaterra. Consecuentemente, está bien perfilado hacia el título de campeón, a falta de un compromiso como local ante Italia y una visita a Francia.

En el primer tiempo hubo dos tries controvertidos del local, que lo ganó por 17-14, pero los ingleses sostenían sus posibilidades de victoria con un 24-24 cuando quedaba un cuarto de hora. Sin embargo, su indisciplina al final del partido les costó un segundo revés en el certamen, tras el 6-11 a manos de Escocia en el estreno. Encima, la Rosa tiene dos difíciles citas en lo que queda el torneo: recibirá a Francia y viajará a Irlanda.

Resumen del triunfo galés sobre los ingleses

El arbitraje jugó un papel importante y discutido. El francés Pascal Gaüzère concedió dos tries a Gales. El primero tuvo lugar después de un penal, tras el cual pidió al capitán inglés Owen Farrell que hablara a sus compañeros para que fueran más disciplinados. Antes de que el seleccionado blanco se recolocara, dejó a Dan Biggar hacer un pase con el pie al wing Josh Adams, que recibió cerca del in-goal y anotó sin oposición (10-3). El segundo, marcado por Liam Williams, parecía precedido por un pase hacia adelante de Louis Rees-Zammit, al que se le había escapado el balón. Pero la pelota, sin haber tocado el suelo ni a un rival, fue enviada con una pantorrilla hacia atrás, y la acción fue aprobada por el videoarbitraje (17-6).

El galés Jonathan Davies felicita a Josh Adams por su try contra Inglaterra, que protesta por una controvertida decisión del referí francés Pascal Gaüzère; el Dragón ganó por 40-24 y los ingleses ya no tienen chances de ser campeones. Crédito: Paul ELLIS / AFP

Gracias al botín de Farrell y a un try de Anthony Watson (35), Inglaterra seguía cerca durante el descanso (17-14). A 15 minutos del final había un empate en 24-24, luego de tries de los medio-scrums inglés Ben Youngs y galés Kieran Hardy. Pero Inglaterra se volvió irreconocible este año por su falta de disciplina, que ya mostró ante Escocia, e incluso Italia, pese a la victoria. Los ingleses concedieron dos penales que transformó Callum Sheedy, antes de que Cory Hill, con un try a un minuto del final, cerrara el marcador y un éxito rojo holgado, por 16 puntos.

Goleada irlandesa en Italia

En tanto, en Roma Irlanda se impuso a Italia por 48-10. La goleada fue la primera victoria de los verdes en este Seis Naciones y la 30ª caída azzurra sucesiva en el certamen más importante del hemisferio boreal.

Tras sus dos derrotas iniciales, contra Gales (21-16) y Francia (15-13), el XV del Trébol anotó seis tries, incluidos dos del tercera línea de Leinster Will Connors. En su regreso tras perderse el partido con Francia, Johnny Sexton marcó 18 puntos con el pie (seis conversiones y dos penales).

El centro irlandés Jamison Gibson-Park se escabulle del italiano Marco Riccioni durante la amplia victoria de los isleños en Roma. Crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP

Italia abrió el marcador con un penal del apertura Paolo Garbisi a los 3 minutos. Pero Sexton empató a los 5, con otro penal, y comenzó el calvario italiano. A los 10 se dio un try de Garry Ringrose, mientras el anfitrión quería jugar pero chocaba con una sólida defensa irlandesa. En cambio, los italianos cedían prácticamente en cada incursión del visitante en sus 22 metros, como en los tries del fullback Hugo Keenan y el tercera línea Will Connors.

Johan Meyer consiguió una merecida conquista para el local justo antes del descanso, pero no cambió gran cosa en el guion del partido. Italia, muy frágil y castigada por su indisciplina defensiva, con dos tarjetas amarillas en el segundo período, permitió otros tres tries: C. J. Stander para el bonus a poco de la reanudación, Will Connors y Keith Earls dilataron la diferencia.

En tres partidos, la azzurra recibió ya 139 tantos en el torneo, con un promedio de 48,3, y continúa mostrando sus carencias, con apenas 12 triunfos en 108 compromisos desde su llegada al Seis Naciones, ocurrida en el año 2000. Desde 2015 no logra un triunfo.

El otro encuentro de la tercera jornada, Francia vs. Escocia, que debía tener lugar este domingo, quedó pospuesto a raíz de casos de coronavirus y será reprogramado.

