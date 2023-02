Seis Naciones: Gales levantó la huelga y recibirá a Inglaterra en un clásico de necesitados

escuchar

El espectáculo que este sábado será Gales-Inglaterra, uno de los grandes duelos del rugby mundial, se corrió a un segundo plano durante la semana. La crisis financiera que atraviesa la WRU fue una bomba que estuvo a punto de estallar. El entrenador Warren Gatland retrasó el anuncio del equipo el martes, porque los focos estuvieron puestos en el miércoles, el día que más de 100 jugadores se reunieron en la base de entrenamiento en el Valle de Glamorgan, para una reunión de 80 minutos con los miembros de la junta de rugby profesional. Antes de un test internacional, estuvo en juego el futuro de un rugby golpeado que necesita reestructurarse.

Alrededor de 90 jugadores de Gales no tienen contrato para la siguiente temporada y la incertidumbre sobre el futuro produjo la reacción de los principales referentes. “Sentimos que teníamos que tomar una posición, pero las conversaciones que tuvieron lugar durante los últimos 10 días demostraron que se pueden encontrar algunas resoluciones positivas. Tiene que ser una solución a largo plazo. El rugby galés no puede seguir en este tiovivo de crisis tras crisis, porque está afectando a todos”, sostuvo el capitán Ken Owens. “Necesitamos unirnos ahora y encontrar la mejor manera de avanzar y hacerlo juntos para poner al rugby galés en lo más alto del rugby mundial y no en el hazmerreír, que creo que somos en este momento”. Todos los jugadores profesionales de Gales fueron invitados a la cumbre.

Ken Owens jugando para Gales ante los Pumas en Cardiff en noviembre pasado; el capitán galés lideró las negociaciones. ap - AP

Tras la reunión, llegaron a la resolución de que se eliminará el elemento variable fijo de los contratos de los jugadores con sede en Gales, que representaba el 20% de los salarios según las propuestas. Los jugadores ahora tendrán la opción de firmar contratos fijos que garanticen sus salarios. Además, se les aseguró representación en la Junta Profesional de Rugby de Gales a través de Gareth Lewis, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores. Pero a nivel seleccionado, lo más trascendental es la modificación en el número de caps internacionales que deberán sumar los jugadores que se desempeñan fuera del país: se reducirán de 60 a 25. Esto le abrirá el abanico a varios jugadores para que acepten mejores ofertas económicas del exterior y al mismo tiempo puedan seguir representando al seleccionado. En el corto plazo no tendrá grandes repercusiones, pero a largo plazo si.

En ese contexto, Gales deberá afrontar un test a estadio lleno en el Principality Stadium de Cardiff, a las 13.45 (hora argentina), con transmisión por ESPN 3 y Star+. “Por supuesto, fue una distracción todo lo que estaba pasando, pero tengo que elogiar el profesionalismo de los jugadores en esto. Cuando hemos cruzado esa línea blanca en el entrenamiento, nos preparamos bien e hicimos nuestro trabajo como jugadores profesionales”, expresó Owens, quien fue elogiado por su entrenador Warren Gatland en su rol de líder: “Hizo un trabajo fantástico en términos de apoyo y liderazgo a los jugadores. Hice una broma de que ahora parecía 10 años más joven, fue como si le hubieran quitado un peso de los hombros”.

Warren Gatland, el entrenador principal de Galés, que esta semana tuvo que demorar su confirmación del equipo para enfrentar a Inglaterra por el Seis Naciones. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En cuanto al equipo, Gatland sigue buscando variantes y soluciones a los problemas rugbísticos del equipo. Habrá nueve modificaciones en las que se destaca el debut de Mason Grady, que integrará el centro de la cancha con Joe Hawkins, compañero en el seleccionado M-20 en 2022. Además, sobresale la vuelta de Louis Rees-Zammit, el jugador más desequilibrante de Gales y la oportunidad de ver a Owen Williams como apertura en lugar de Dan Biggar, el capitán del año pasado. El entrenador sabe que tiene pocos encuentros antes del Mundial y es el que más viene rotando y probando en el torneo.

En Inglaterra, sólo habrá una modificación en el equipo titular. Anthony Watson reemplazará a Ollie Hassell-Collins en una de las puntas. Por su parte, el experimentado Courtney Lawes estará entre los reservas por primera vez en el año. La Rosa viene de superar a Italia y, a diferencia de Gatland, Steve Borthwick busca afianzar un equipo, por ahora sin tantas pruebas.

Las formaciones

Gales: Leigh Halfpenny, Josh Adams, Mason Grady, Joe Hawkins y Louis Rees-Zammit; Owen Williams y Tomos Williams; Taulupe Faletau, Justin Tipuric y Christ Tshiunza; Alun Wyn Jones y Adam Beard; Tomas Francis, Ken Owens (c) y Gareth Thomas,

Reservas: Bradley Roberts, Rhys Carre, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Tommy Reffell, Kieran Hardy, Dan Biggar y Nick Tompkins.

Entrenador: Warren Gatland.

Inglaterra: Freddie Steward, Max Malins, Henry Slade, Ollie Lawrence y Anthony Watson; Owen Farrell (c) y Jack van Poortvliet; Alex Dombrandt, Jack Willis y Lewis Ludlam; Ollie Chessum y Maro Itoje; Kyle Sinckler, Jamie George y Ellis Genge.

Reservas: Jack Walker, Mako Vunipola, Dan Cole, Courtney Lawes, Ben Curry, Alex Mitchell, Marcus Smith y Henry Arundel.

Entrenador: Steve Brthwick.

Estadio: Principality Stadium.

TV: ESPN3.

Árbitro: Mathieu Raynal (Francia)

El resto de la fecha

A partir de las 11:15 (hora argentina) del sábado, Italia e Irlanda abrirán la fecha en Roma. El local busca sostener sus avances en el juego y tendrá el importante regreso de Paolo Garbisi, uno de sus estrategas. Luego del enorme triunfo ante Francia, Irlanda realizará algunas modificaciones puntuales, las más importantes en la conducción: Craig Casey y Ross Byrne serán titulares por primera vez juntos. No estará Johnny Sexton y el rol de capitán lo ocupará James Ryan.

Paolo Garbisi, un regreso celebrado en el seleccionado italiano para enfrentar a Irlanda, en el comienzo de la tercera fecha del Seis Naciones. PAUL FAITH - AFP

El domingo a las 12 (hora argentina) se cerrará la fecha con el encuentro más atractivo en la lucha por el título. Escocia ganó sus dos primeros encuentros y viajará con toda su ilusión a París para enfrentar a Francia. Si quiere recibirse de candidato deberá superar al último campeón, que no tiene margen de error. El conjunto británico recuperará a Hamish Watson, una pieza importante del pack de forwards.