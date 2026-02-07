Seis Naciones: Italia dio otro gran golpe y venció a Escocia

29 fases defendiendo a pura fiereza. 15 jugadores de pie, agazapados para neutralizar los embates escoceses. La última jugada del partido graficó el corazón de la Italia de Gonzalo Quesada, que reafirma su crecimiento con resultados. Con el triunfo 18-15 ante Escocia en el Estadio Olímpico de Roma inició con un triunfo clave una nueva edición del Seis Naciones. En el arranque de su tercera temporada, Quesada se convirtió en uno de los entrenadores más ganadores en la historia de la Azzurra en la competición.

Bajo una lluvia intensa, Italia mostró dos caras para construir un triunfo con tintes épicos. Cuando las condiciones le permitieron, propuso juego, con lanzamientos preestablecidos que le dieron réditos con tries. Se pudo observar cómo Quesada afirmó con parte del staff la acción que terminó en el try de Louis Lynagh, el hijo del legendario Michael, que abrió el tanteador tras una asistencia exquisita de Juan Ignacio Brex. El argentino formado en San Cirano vivió el partido a flor de piel el día que cumplió 50 caps en Italia. Desde su debut en el 2021 se transformó en una pieza esencial en el juego de su selección, por su oficio para relanzar el juego, su firmeza en defensa y su liderazgo; es una voz de mando para marcar el temperamento del equipo.

El argentino Juan Ignacio Brex, aquí tratando de quitarle la pelota a Tom Jordan, es una de las figuras de la selección de Italia Gregorio Borgia� - AP�

El jugador de 33 años salió primero a la cancha junto al capitán Michele Lamaro y Paolo Garbisi, los otros que alcanzaron el medio centenar de tests. Con un público efervescente, el ganador supo lastimar de entrada en sus primeras dos situaciones. Siete minutos después de la anotación de Lynagh llegó el try de Tommaso Menoncello, el compañero de Brex en el centro de la cancha y uno de los mejores del mundo en ese puesto. Futuro compañero de Santiago Chocobares en Toulouse, el corpulento back corrió con determinación para aumentar la ventaja y llenar de interrogantes a un equipo que otra vez quedó en el debe.

La buena generación de jugadores de Escocia se va apagando, sin poder dar el salto de calidad que se presumía que podía suceder en este ciclo mundialista. Con jugadores maduros y la base del competitivo Glasgow Warriors, Gregor Townsend no logra dar el plus que se requiere para pelear por el título del Seis Naciones. Si bien arrancó de visitante, es casi una obligación superar a Italia para lucharle el campeonato a Francia e Inglaterra, los dos que se perfilan para pelear codo a codo hasta el final. La principal falencia del visitante estuvo en el line, con nueve lanzamientos desperdiciados, una enormidad a este nivel. El ingreso de Andrea Zambonin, una pesadilla en la hilera, fue uno de los aciertos de Quesada para frustrar a su rival. El scrum también fue dominado claramente por Italia, que avanzó y generó infracciones que le dieron alivio.

Disputa en el aire entre Andrea Zambonin y Scott Cummings bajo un verdadero diluvio ALBERTO PIZZOLI� - AFP�

Cabe destacar que el local no contó con varios jugadores claves dentro de su estructura habitual. Desde el elusivo Ange Capuozzo, que suele marcar la diferencia por afuera, más Sebatian Negri, uno de los más fuertes en el pack, o el prolijo Tomasso Allan. Tampoco Martin Page-Relo ni Stephen Varney, las dos principales opciones de medioscrum ni Edoardo Todaro, una de las sensaciones en el rugby inglés con la camiseta de Northampton Saints. Italia supo reponerse a esas bajas, con carácter y orden defensivo: no concedió quiebres limpios en los 80 minutos y completó 224 tackles (92% de efectividad).

Con el 15-7 al descanso (Jack Dempsey descontó para Escocia) la lluvia jugó su papel y dificultó el manejo. Los dos jugaron al error rival y a trasladar la presión al otro. En el rugby moderno, las patadas a disputar son una constante y la pelota fue ingobernable. La presión de Ioane y Lynagh surgió efecto para asfixiar a los receptores de Escocia, que siempre corrió de atrás. No pudo superar el entramado de la Azzurra, que se defendió lejos de ingoal, con los hermanos Cannone como líderes de esa defensa férrea que no mostró grietas, más allá de la indisciplina general (finalizaron con 14 penales). El try de George Horne le dio suspenso al resultado y en la última pelota el visitante hilvanó su mejor secuencia del partido, pero el local aguantó 29 fases para terminar desatando el grito de un estadio que se contagió de su equipo.

Gonzalo Quesada festejó con serenidad y entereza tras el pitazo final. Se abrazó con su compatriota Germán Fernández, parte importante del staff que sigue haciendo historia: en 11 partidos Quesada se convirtió en el entrenador con más triunfos de Italia en la historia del Seis Naciones, igualando la marca del francés Jacques Brunel, que participó de 25 encuentros durante cinco temporadas. El argentino le dio un salto de calidad a un país que ya venía creciendo, pero necesitaba dar otro paso al frente con victorias y regularidad. Además de los triunfos, en el 2024 igualó ante Francia y el año pasado le compitió de igual a igual a Irlanda e Inglaterra.

Gonzalo Quesada le dio una impronta competitiva a Italia Gregorio Borgia� - AP�

Con “Nessun dorma” de fondo, los festejos fueron más emocionantes, pero desde el domingo deberán dar vuelta la página. En la segunda fecha, Italia tendrá el desafío más difícil de la temporada en su visita a París para enfrentar a la poderosa Francia, que además llegará con dos días más de descanso. El primer paso lo dio y ahora tendrá que elevar la vara para competirle al último campeón.

La síntesis del partido

Italia: Leonardo Marin; Louis Lynagh, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello y Monty Ioane; Paolo Garbisi y Alessandro Fusco; Manuel Zuliani, Lorenzo Cannone y Michele Lamaro (c); Andrea Zambonin y Niccolò Cannone; Simone Ferrari, Giacomo Nicotera y Danilo Fischetti.

Cambios: ST: 14´ Riccardo Favretto por Zuliani, 18´ Mirco Spagnolo por Fischetti, Tommaso di Bartolomeo por Nicotera y Muhamed Hasa por Ferrari, 21´ Alessandro Garbisi por Fusco, 28´ Federico Ruzza por Lamaro, 73´ Lorenzo Pani por Marin

Suplente: Giacomo Da Re

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Escocia: Tom Jordan; Kyle Steyn, Huw Jones, Sione Tuipulotu (c) y Jamie Dobie; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey y Matt Fagerson; Grant Gilchrist y Scott Cummings; Zander Fagerson, Ewan Ashman y Pierre Schoeman.

Cambios: PT: 28´ Nathan Mcbeth por Schoeman (temporario). ST: 9´George Turner por Ashman, Darcy Graham por Dobie y Gregor Brown por Gilchrist, 24´ Nathan McBeth por Schoeman, Elliot Millar Mills por Zander Fagerson, George Horne por White y Max Williamson por Matt Fagerson

Suplente: Adam Hastings.

Entrenador: Gregor Townsend.

Primer tiempo: 7´ try de Lynagh (I), 14´ gol de Garbisi por try de Menoncello (I), 23´ gol de Russell por try de Dempsey (E), 34´penal de Garbisi (I). Resultado parcial: Italia 15-7 Escocia.

Segundo tiempo: 6´ penal de Russell (E), 8´penal de Garbisi (I), 26´try de Horne (E). Resultado parcial: Italia 3-8 Escocia.

14´ amarilla a Turner (E)

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Estadio Olímpico