Trece contra 15, Pampas aguantó los embates de Peñarol y, de contraataque, marcó un try que sentenció el partido. Con dos jugadores menos y a 14 minutos del final, esa sucesión de acontecimientos resultó lo mejor del equipo argentino, que tuvo la virtud de ser clínico en los momentos clave para quedarse con una victoria importantísima. El éxito por 38-20 ante el bicampeón le permite mantenerse en la lucha por la punta del Super Rugby Americas, aunque lejos de hacerlo con un juego consistente.

Antes que un equipo solvente, como en lo que va del certamen Pampas volvió a ser explosivo cuando logra imprimirle velocidad a la pelota y con gran capacidad de desequilibrio individual, pero al mismo tiempo inconsistente en las formaciones fijas, vulnerable en el contacto y permeable en defensa. Nuevamente en Benavídez por el mal estado de la cancha del CASI, en la sexta fecha Pampas jugó ante la menor cantidad de público en lo que va del certamen. Las tribunas del Club Newman apenas estuvieron cubiertas en poco más del 50%. Se espera que para el próximo partido, el 11 de abril ante Yacaré, vuelvan a San Isidro y en un horario más razonable. Adentro de la cancha, los protagonistas no contribuyeron con el espectáculo. Más allá de algunos lapsos de brillantez del equipo porteño, se trató de un partido cortado, con muchos errores, sin continuidad.

“Fue un partido que nos costó muchos, muy cortado. Cuando le pudimos dar dinámica al juego nos fue bien”, aceptó el wing Santiago Pernas, autor de dos tries y revelación de Pampas esta temporada. “Más allá de la victoria, cuando jugamos con energía se nota y nos hace bien. Tenemos que corregir la indisciplina, todavía tenemos lagunas. Fecha a fecha vamos mejorando”.

Una escena del primer tiempo: Peñarol empujó en el final, pero no pudo doblegar a Pampas Emi Raimondi / Gaspafotos

La emoción que generó la aproximación del equipo manya a poco del epílogo y la resistencia de Pampas fue lo más saliente. Con el partido 24-15, Peñarol se acercó al in-goal y forzó dos amonestaciones consecutivas del rival. Aun así, Pampas se mantuvo firme, recuperó la pelota arriba y luego forzó un penal. De ese line-out en mitad de cancha armó una jugada de varias fases que terminó con la conexión de dos terceras líneas por la punta, Joaquín Moro y Tomás Bernstein, quien marcó el try que sentenció el encuentro.

También vale rescatar un par de tries de gran factura del equipo que conduce Juan Manuel Leguizamón que permitieron abrir un partido trabado, de desarrollo parejo. Peñarol se impuso en el mano a mano, pero las veces que Pampas logró avanzar con puntadas de los forwards y abrió la pelota, los backs se lucieron. Al final del primer tiempo, una jugada individual de Jerónimo Ulloa rompió la defensa y la habilitación del wing de Newman le sirvió la anotación a su par de Alumni, Santiago Pernas. El tryman del certamen llegó a seis conquistas tras otra buena acción colectiva y el quiebre del fullback Marcos Eliçagaray, una sociedad muy fructífera esta temporada para Pampas.

Se trató de la tercera victoria consecutiva ante el bicampeón, Peñarol. En pleno proceso de recambio luego de que la mayoría de sus jugadores emigraran luego del Mundial, la formación visitante está lejos de la solidez que mostró en los dos años anteriores. El ex Puma Leonardo Senatore se hizo cargo de un equipo que conserva algunos baluartes como Manuel Dianal, Santiago Civetta, Carlos Deus, Mateo Sanguinetti y Juan Manuel Alonso, pero la mayoría son jugadores que provienen del M20 o del seleccionado de seven. “Tenemos un grupo heterogéneo y un staff nuevo, pero de a poco se va viendo la unión del grupo”, dijo Senatore a LA NACION. “Empezamos un proceso nuevo que apunta al Mundial de Australia 2027. Queremos ganar, pero no hipotecar el futuro. El equipo sigue basándose en una fuerte personalidad, el line y el maul y seguimos trabajando en el juego ataque.”

Pampas se subió momentáneamente a la cima de las posiciones Emi Raimondi / Gaspafotos

Pampas atraviesa un proceso similar, con medio plantel renovado. No obstante, disputados cinco partidos todavía no consigue afirmarse sobre bases sólidas. Esta tarde falló en el line-out, sufrió en cada ruck, regaló algunos penales innecesarios y tuvo distracciones que le dieron puntos al rival. A favor, una notoria mejoría en el scrum después de dos partidos en que sufrió en esa formación. Consiguió varios penales por esa vía, incluso un try-penal. Mejor aún, Pampas evidenció temple en los momentos clave. Anotó puntos casi siempre que estuvo en franco ataque y se la bancó cuando jugó con dos menos. Allí sentenció el partido.

“Siempre es bueno ganar. Si bien hoy cometimos errores y no jugamos el partido que queríamos, siempre es más fácil construir a partir de una victoria”, aceptó con franqueza el capitán, Manuel Bernstein. “Me llevo eso de positivo: un montón de certezas y un montón de cosas que tenemos que trabajar. Falta un largo camino para ser el equipo que queremos. Necesitamos tener un poco más de control de la situación. En defensa nos sentimos cómodos, pero es algo mental a laburar. Vamos a hacer foco en eso.”

El éxito lo deja temporariamente en la cima de las posiciones, cuando resta que juegue Dogos XV (el sábado a las 20 ante Selknam). En el cierre de la primera rueda, tras un fin de semana de descanso por Semana Santa, el equipo de Buenos Aires visitará a Cobras de Brasil, un equipo accesible pero que obliga a jugar ordenado, una de las deudas de un equipo explosivo que todavía tiene mucho para crecer.

Lo mejor del partido

La síntesis

Pampas: Marcos Eliçagaray; Santiago Pernas, Bruno Heit, Justo Piccardo y Jerónimo Ulloa; Joaquín de la Vega e Ignacio Inchauspe; Santiago Montagner, Joaquín Moro y Manuel Bernstein (c); Marcelo Toledo y Eliseo Fourcade; Estanislao Carullo, Ramiro Gurovich y Matías Medrano.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Cambios: ST 8m, Javier Corvalán por Medrano; 17, Benjamín Elizalde por Eliçagaray, Ignacio Bottazzini por Gurovich y Javier Coronel por Carullo; 22, Rodrigo Fernández Criado por Fourcade y Manuel Nogués por De la Vega; 27, Carullo por Montagner y Medrano por Ulloa (temporarios); 34, Eliseo Chiavassa por Montagner; 36, Juan Pablo Castro por Inchauspe.

Peñarol: Ignacio Álvarez; Juan Bautista Hontou, Diego Ardao, Juan Manuel Alonso y Mateo Viñals; Juan Andrés Zuccarino y Santiago Álvarez; Carlos Deus, Manuel Diana y Santiago Civetta (c); Lucas Bianchi y Manuel Rosmarino; Santiago Martirene, Joaquín Myszka y Mateo Sanguinetti.

Entrenador: Leonardo Senatore.

Cambios: PT 9m, Dante Soto por Viñals. ST 17m, Duban Silvera por Martirene y Pedro Hoblog por S. Álvarez; 20, Agustín Morales por Rosmarino; 30, Mateo Perillo por Sanguinetti; 33, Tomás Etcheverry por Deus, Francisco García por Myszka y Joaquín Suárez por I. Álvarez.

PT: 10m, penal de Zuccarino (Pe); 12, gol de Zuccarino por try de Ardao (Pe); 23, penal de De la Vega (Pa); 30, try-penal (Pa); 39, gol de De la Vega por try de Pernas (Pa).

ST: 10m, try de Deus (Pe); 17, gol de De la Vega por try de Pernas (Pa); 32 y 38, goles de Nogués por tries de Bernstein y Fernández Criado (Pa); 37, try de Diana (Pe).

Amonestados: 25m, Coronel (Pa); 27, Corvalán (Pa).

Cancha: Club Newman.

Árbitro: Damián Schneider.