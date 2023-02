Super Rugby Americas: el mensaje de Nicolás Bruzzone, el entrenador de la franquicia chilena que enfrenta a Pampas

escuchar

La emergencia de una competencia semiprofesional como el Super Rugby Americas genera adhesiones y rechazos a nivel local. Donde no hay espacio para la duda es en los beneficios que propaga hacia la región. La clasificación de Chile a un Mundial por primera vez en su historia es la prueba más acabada y contundente de este enunciado. También, de que el aporte argentino es fundamental para el crecimiento de todo el subcontinente, tanto para proporcionar competitividad como conocimientos y recursos humanos. En el caso chileno, esta contribución está personificada en Nicolás Bruzzone. El santafesino, ex medio-scrum del SIC, Pampas XV y los Pumas 7s, con un fugaz paso por los Pumas, es el entrenador de Selknam, la franquicia chilena del Super Rugby Americas, y asistente del uruguayo Pablo Lemoine en el seleccionado trasandino.

Uno de los pilares sobre los que Chile consiguió la hazaña de clasificarse a Francia 2023 es el subcampeonato que alcanzó Selknam en el Super Rugby Americas en la primera mitad de 2022, que incluyó tres triunfos ante el equipo argentino de Jaguares XV, entre ellos una reñida semifinal (16-10). Este sábado a las 18, el equipo de Carlos Ignacio Fernández Lobbe, ahora denominado Pampas, volverá a enfrentarse con el de Bruzzone, en Santiago, por la segunda fecha.

Nicolás Bruzzone trabaja en Chile, con la base de su formación en el rugby argentino como jugador Chile Rugby

En la primera, Selknam, que congrega al 95% de los jugadores del seleccionado chileno y se prepara para Francia 2023, fue el equipo que mejor forma mostró en la victoria 45-10 ante American Raptors. Pampas, en cambio, evidenció varias irregularidades en un partido desdibujado por las tarjetas, aunque hizo lo necesario para vencer 41-21 a Cobras Brasil XV.

“El Super Rugby Americas tiene una incidencia enorme en la clasificación al Mundial”, afirma Bruzzone en diálogo con LA NACION. “No tomamos dimensión de lo que es el torneo. Ha sido un acierto completamente. El hecho de poder competir permite que se desarrollen todas las áreas que rodean al juego: en materia física, administración, management... Eso termina en 15 jugadores compitiendo adentro de una cancha y tiene que permear al rugby de base.”

Bruzzone llegó a Chile en febrero de 2017, después de su participación en los Juegos Olímpicos de Río con Pumas 7s. Formado en Universitario de Santa Fe, antes había sido parte del equipo de Pampas XV que ganó la Vodacom Cup en 2011 y estuvo en dos convocatorias de los Pumas en 2008, aunque no llegó a debutar. Su único partido con el seleccionado argentino fue el amistoso ante Barbarians Franceses de 2011 jugado en Resistencia, que no computa como cap. Se retiró con la camiseta de Old Grangonian, donde comenzó su carrera como entrenador hasta que fue convocado por la Federación Chilena. El sábado, volverá a tener sensaciones encontradas de enfrentar a un equipo argentino. Un sentimiento que se potenciará el sábado 30 de septiembre, cuando los Cóndores se enfrenten a los Pumas en Nantes por el Grupo D del Mundial de Francia 2023.

Nicolás Bruzzone lleva la pelota en un partido de Seven de los Pumas Prensa UAR

“Jugar contra un equipo argentino es lo más lindo. Para nosotros es siempre un desafío”, dice Bruzzone desde Santiago. “Sabemos de lo que están hechos, sabemos del trabajo que hacen en los planes de alto rendimiento, entonces es una motivación extra.”

-¿Con qué rugby te encontraste en Chile?

-Con un rugby muy social, un rugby que viene muy desarrollado a través de los colegios, mayormente británicos, con identidad y sentido de pertenencia, pero que no se traslada a los clubes. Terminan el colegio y no hay continuidad. Tienen las destrezas, pero están poco preparados para la competencia. El deporte de alto rendimiento te invita a otros desafíos. En eso fuimos trabajando, ampliando las bases, convocando a chicos más jóvenes. Se notan las ganas de generar un cambio.

-¿Qué repercusión tuvo la clasificación al Mundial?

-Fue tremenda. A mí me sorprendió. Hasta el presidente de Chile nos recibió en su casa. Se vivió con mucha alegría. Se reconoció a los jugadores y todo lo que venían peleando se fue poniendo en su lugar. Ahora el esfuerzo es triple, empieza otro proceso. Estamos intentando que se haga más popular.

-¿Cómo se logró tal hazaña?

-Fue un trabajo en conjunto de estos cuatro años que me tocó sumarme al grupo, con un buen liderazgo con Pablo [Lemoine] a la cabeza. Me saco el sombrero al esfuerzo del staff y sobre todo de los jugadores del proceso, que luchan para cambiar el estigma que tiene el jugador chileno y por ser representantes de Chile. Lo están cumpliendo con su accionar adentro y afuera. Fueron muy criticados por tomar la decisión de profesionalizarse.

Lanza la pelota Nicolás Bruzzone en el Sevens World Series 2015, en el Hong Kong Stadium Martin Seras Lima - Mundo Rugby / TrySportimages

-¿En qué consiste ese estigma?

-El rugby está estigmatizado en un estrato alto: está centralizado en colegios británicos a los que no todos tienen acceso, de clase social alta. Nosotros hoy tenemos una mezcla interesante de chicos y jugadores que rompieron esas barreras haciendo un gran esfuerzo.

-¿En qué momento se dieron cuenta que podían clasificarse?

-Veníamos sintiendo que podíamos. Pablo nos terminó de convencer que era algo factible. Más después de vencer a Canadá en 2021, cuando en 2018 habíamos perdido por 70 puntos en su casa. Después la competencia regional, vencer a Argentina XV por primera vez y acercarnos a Uruguay alimentaron la convicción.

-¿Cómo fue ese partido con Estados Unidos en que lograron la clasificación?

-El proceso fue muy duro. Cinco días antes de jugar estaba en la sala de parto recibiendo a Belisario, mi segundo hijo. El partido en Santa Laura fue muy emotivo y lindo. Llovía, había barro, todas las condiciones de los años 60. Nos vino bien haber cumplido con el objetivo de estar cerca en el resultado en el primer partido. Para el segundo entendíamos que teníamos que cambiar algo y planteamos una estrategia que los jugadores se convencieron que se podía llevar adelante y lo consiguieron.

Nicolás Bruzzone fue parte de varios equipos argentinos en su época de entrenador. Prensa UAR

-¿La participación de Selknam en el Super Rugby Americas va a estar enfocada en la preparación para el Mundial?

-Absolutamente. Intentaremos cambiar algunas bases del juego, darle experiencia necesaria al plantel para que vivamos la experiencia cuando nos toque en septiembre. Si movemos bien las piezas, tenemos dos minimundiales que jugarnos en esta etapa. Queremos ir construyendo la experiencia de jugar fin de semana a fin de semana, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de rudeza.

-¿Cuáles son sus expectativas para el Mundial?

-Altas. Queremos convertirnos en un equipo competitivo. Sería un enorme paso adelante para el rugby de Chile. El rival más grande somos nosotros. Primero tenemos que romper nuestras propias barreras para jugar, no sólo participar. La comunidad que rodea al rugby de Chile está despertando. Esta camada de jugadores está haciendo un gran trabajo sembrando para un futuro aún mejor. Es un país muy rico que tiene todas las condiciones para ser competitivo. Es cuestión de seguir trabajando y seguir desarrollando.

-¿Te gustaría seguir tu experiencia profesional en la Argentina?

-No está en mi cabeza en este momento. Estoy disfrutando el día a día. Soy un apasionado del deporte. Estoy agradecido por lo que me toca e inmerso en devolverle al rugby todo lo que me ha dado.