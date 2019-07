Super Rugby: el hábito de Quesada que sorprende a los neozelandeses y su motivo

Gonzalo Quesada durante la práctica en el Linwood Rugby Club del jueves Crédito: Prensa Jaguares

Juan Manuel Trenado SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 07:21

CHRISTCHURCH, Nueva Zelanda.- Un hábito de Gonzalo Quesada llamó la atención a los medios de este país. En el portal Stuff se publicó una nota que se tituló: "El entrenador solitario". Y, de manera graciosa, sugirieron: "Tal vez sea el Tao de los entrenadores".

La razón de la intriga es porque durante los partidos, en las transmisiones de televisión cuando los Jaguares juegan como locales, siempre se lo ve solo en el palco principal de la cancha de Vélez. Apenas con un handy en la mano. Mientras que cuando se muestra al entrenador del otro equipo, siempre está junto con tres o cuatro ayudantes con computadoras y tablets.

Los periodistas locales se sacaron la duda en la conferencia de prensa brindada por el entrenador en el Crowne Plaza. ¿A qué se debe esa actitud? "Somos sólo tres entrenadores. Tenemos dos al lado del campo y el único entrenador principal arriba. Y tenemos un solo analista de video. Jugamos contra equipos que tienen un par de entrenadores más, un par de videoanalistas más. Yo quedo gracioso porque todos entrenadores tienen un montón de gente alrededor".

La realidad es que el presupuesto de Jaguares es inferior al de la mayoría de los equipos, y eso se expresa en la conformación del cuerpo técnico. Lo que para algunos podría sonar como una queja, Quesada lo expresa con humor. "Tenemos que llamar más gente para ponerla como extras", bromeó.

El técnico fundamentó su actitud y hasta comentó los beneficios que obtiene de la soledad: "En el lugar en el que estoy tengo una súper vista desde el medio. Y estoy conectado con los otros entrenadores y el videoanalista. Es cierto, no tengo mi computadora para andar chequeando. Pero los head coaches no necesitan estar mirando todo el tiempo los datos. Si siento algo, le pregunto al videoanalista qué está pasando con ese tema de la defensa o le pido que chequee algo".

El hombre del momento: Gonzalo Quesada y la felicidad tras un triunfo en Vélez Crédito: Prensa Jaguares

Y completó: "No me gusta estar completamente solo, pero es cierto que es asombroso, porque podés estar realmente enfocado y sentir lo que pasa en el campo, sin computadoras o distracciones".

Pero más allá de la curiosidad, el entrenador de Jaguares se refirió a lo que espera de la gran final del Super Rugby contra Crusaders, que se jugará este sábado, a las 4.35 de la madrugada argentina (19.35 locales).

"Sabemos que no somos favoritos. Que es colosal enfrentar al mejor del mundo en su cancha. Pero estamos en un nivel de confianza muy alto", opinó.

-Hay aspectos de las estadísticas, en el scrum, que no son buenos. ¿Cómo se trabaja para que los jugadores no piensen en eso y sí en la posibilidad de solucionar el tema en la final?

-Lo que estuvimos intentando desde que arrancó el año es trabajar en cada puesto de la primera línea y la segunda línea con respecto al scrum para entrenar lo que para nosotros es un scrum sólido, tanto en ataque como en defensa. La verdad es que se mejoró mucho. Tenemos un scrum más regular. No nos focalizamos si estamos primeros, segundo o tercero en ganados o perdidos. Cuanto avanzamos, cuántos penales hicimos, sino en lo que realmente es el proceso de mejora del scrum. Es el mismo camino que en el line. Es verdad que en el line tuvimos mejores estadísticas. Pero si tomás sólo los últimos partidos, las estadísticas mejoraron. El objetivo es lograr mucha consistencia durante los 80 minutos.

Con un estilo muy particular, Quesada llevó a los Jaguares a la final del Super Rugby Crédito: Prensa Jaguares

-¿Qué razones técnicas hay para los tres cambios en la formación?

-Todo el año hubo rotación. Desde que llegamos a cuartos, la rotación es más limitada porque queremos que haya más cohesión, más automatismo. Que el equipo esté con más rodaje. Tetaz Chaparro y Mayco Vivas están muy parejos. Los dos tienen características similares, con algunos puntos fuertes más en uno que en el otro. Algo parecido con Lezana y Marcos Kremer. Sentimos que desde el banco Tomi puede entrar por varios jugadores. Y después hay muchas variantes. Con Moroni de wing, que puede pasar de centro, tenemos alternativas. Cancelliere nos puede dar opciones desde el banco y Rami Moyano puede ir de fullback. Son decisiones sobre detalles estratégicos que no quiero revelar mucho. El rugby ya no se juega con 15, sino de 23 jugadores. Y creemos que esa es la mejor manera de combinar los jugadores.

-Hay muchos componentes emocionales en la final. ¿Cuánto los benefician y cuántos los pueden perjudicar?

-Lo que más me gusta de mi laburo es la parte de la psicología aplicada al deporte y la dinámica de grupos. La parte anímica del equipo y cómo mantener el equilibrio. Jugar cuartos de final por primera vez en la historia en Vélez fue un desafío. Lo mismo con la semifinal y ahora nos toca jugar la primera final de la historia contra Crusaders. Tratamos de equilibrar y poner el foco en la parte estratégica, técnico-táctica del equipo para no distraernos con lo que no depende de nosotros, con el exceso de emociones. Lo que pasaría si ganamos, lo que pasaría si perdemos. Las expectativas y lo que queremos probarle a nuestros seres queridos. Todo eso, fisiológicamente puede generar estrés y complicarnos. Así que el desafío es poner la cabeza al juego. Hay mucha información en la cabeza de los jugadores sobre cómo queremos jugar y cómo queremos defender.

Durante la semana hubo muchas reuniones. Momentos en los que nos juntamos a expresar emociones, para que aparezcan, para que salgan. Hubo lágrimas, situaciones de entrenamiento bajo extrema presión para que lo peor de la presión aparezca también. Queremos focalizarnos en el juego fríamente, estratégicamente. Y buscar los momentos en los que sacamos las emociones y lo peor de la presión para llegar con lucidez al momento indicado.

-Es curioso, porque ante el favoritismo de Crusaders, lo que se menciona es que el juego pasional argentino es el que puede marcar la diferencia.

-La hazaña que viene sólo del corazón, sin otras armas puede tener una eficacia durante algunos equipos y durante algunos minutos. Pero hoy es Crusaders y Chrischurch. Tenemos que jugar un gran partido en las formaciones fijas, en el uso de nuestras pelotas, en la calidad de nuestra defensa. Siempre el motor va a ser el compromiso que tienen ellos mismos por el grupo, por la camiseta, por sus clubes, por sus familias. Pero es la base. También tenemos que focalizarnos en lo que vamos a hacer. Sólo ese fuego no va a ser suficiente. Hoy por hoy sólo con la garra y el corazón no es suficiente. Tenemos que guardar esa identidad y saber controlar el partido mentalmente en cada momento. Está muy hablado, muy estudiado.