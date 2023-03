Top 12 de la URBA: emociones, homenajes, una fecha para los visitantes y un partido muy caliente, con un expulsado equivocado

escuchar

Emociones, confirmaciones, homenajes, clásico platense, preeminencia de visitantes y hasta desarrollos con finales calientes y expulsados. El comienzo del Top 12 de la URBA 2023 tuvo de todo, con la victoria de varios de los aspirantes a la gloria, entre ellos el defensor del título, Hindú, que tuvo que bregar mucho para retirarse victorioso en Don Torcuato y con un jugador menos desde los 20 minutos del primer tiempo.

Uno de los que arrancó con renovadas ilusiones fue Newman, siempre animador del certamen. En la Catedral de San Isidro, consiguió una justa victoria sobre el CASI por 33-17. Un partido reñido, luchado, y en el que el Cardenal consiguió hacer diferencias a través de la sólida tarea de su primera línea, en la que se destacó especialmente el hooker Marcelo Brandi, autor de dos tries. También hubo un try penal para el Bordó. Después, el criterio y la capacidad en la patada de Gonzalo Gutiérrez Taboada hicieron el resto: 16 puntos entre penales y conversiones marcó. Un buen inicio de torneo para Newman, que siempre encara cada campeonato con la mente puesta en conseguir el anhelado título.

La marca de Newman, implacable ante el CASI Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Previamente al encuentro, un momento sumamente emotivo con el homenaje a Federico Martín Aramburú, el recordado jugador del Atlético de San Isidro y de los Pumas que fue asesinado en las calles de París luego de una discusión en un bar con un grupo de ultraderechistas. Un penoso suceso del que, el 19 de marzo, se cumplió un año, con actos especiales en la capital francesa. Este sábado, los equipos del CASI y de Newman posaron con una bandera con la imagen de Martín Aramburú , en cuya memoria se brindó un sentido aplauso.

El emotivo homenaje a Martín Aramburú

❤️👏 El recuerdo y homenaje para Federico Martín Aramburú en La Catedral en la previa del duelo entre @CASI_OK y @ClubNewman.#Justicia #URBATop12 Copa Star+ pic.twitter.com/zmBpoBYLMx — ScrumRugby (@ScrumESPN) March 25, 2023

Arduamente disputado fue el encuentro en Don Torcuato entre Hindú y Buenos Aires CRC, un clásico siempre atractivo. Que empezó a tomar otra tonalidad a los 20 minutos del primer tiempo. Con el score 6-3 para el campeón, un equipo que este año ha sufrido numerosas bajas de peso producto de la fuga de jugadores al profesionalismo, Hindú avanzaba con decisión hacia el ingoal de Biei. Y en ese ataque con el pack, dentro de las 10 yardas rivales, se produjo un incidente. Quedó tendido en el piso el hooker de Buenos Aires, Diego Petrongolo, en la acción previa a un try del local que no fue convalidado.

La acción fue revisada por Video Ref. Petrongolo quedó debajo del maul y, luego de ser pisado en una pierna, recibió un rodillazo en la cara. Quedó tendido boca abajo. El referí, Pablo Houghton, vio la acción una y otra vez, y luego de analizar la situación, consultó y tomó la determinación: expulsar al pilar Juan Martínez Sosa, de Hindú. Una decisión que no fue protestada por el forward, sí por el capitán, Santiago Fernández. La curiosidad es que en el video no se advierte que Martínez Sosa sea el agresor, sino el N° 6 Gonzalo Delguy, que primero pisa a Petrongolo y luego, a la pasada, impacta con su rodilla derecha en el rostro del hooker de Buenos Aires. Cabe aclarar que cuando se está revisando la acción del try se detectó el “juego sucio”, y que a Houghton desde el primer momento se le habla del “jugador N° 1 de Hindú”, lo que puede haber llevado a su confusión final.

La rodilla derecha de Gonzalo Delguy impacta en la cara de Petrongolo. Lo echaron a Juan Martínez Sosa

Con uno menos, el partido se hizo muy cuesta arriba para Hindú, que varias veces estuvo a punto de recibir tries del oponente. Con el score 9-6, sobre el final concretó dos penales más y consiguió una esforzada victoria por 15-6. En total, Hindú selló el triunfo con cinco penales de Santi Fernández. Tras el pitazo final, hubo algunos forcejeos entre jugadores de ambos equipos durante cerca de un minuto. Un desenlace caliente, tal como fueron varios pasajes del encuentro.

Otro de los partidos atrayentes de la primera fecha del Top 12 era el que disputaron, en Tortuguitas, el SIC (hizo de local) y Alumni. De desenlace imprevisible, muy equilibrado, con dominio alternado. Finalmente se impuso Alumni por 29-28 y le regaló una alegría a Franco Sábato, en lo que fue su regreso a la entidad.

A la hora de hablar de clásicos, el gran festejo en el duelo platense quedó en poder de San Luis, que como visitante superó claramente a La Plata Rugby Club por 42-19.

El festejo de Alumni, la decepción del SIC Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Otro triunfo rotundo en calidad de visitante fue el de CUBA (aunque jugó en su cancha), siempre con pretensiones a estar en la pelea grande. Se impuso a Pucará por 54-17. CUBA marcó nada menos que ocho tries en su gran presentación: tres tries penales, dos de Bautista Casaurang y uno de Simón Benítez Cruz, José Carabassa y Tomás Anderlic.

En el último de los partidos de la jornada, Belgrano Athletic se hizo fuerte en Rosario y derrotó al Atlético por 34-10.

Los resultados del sábado

Top 12 / FECHA1

Hindú 15 vs. Buenos Aires 6

vs. Buenos Aires SIC 28 vs. Alumni 29

vs. Alumni La Plata 19 vs. San Luis 42

vs. San Luis A. del Rosario 10 vs. Belgrano 34

vs. Belgrano CASI 17 vs. Newman 33

vs. Newman Pucará 17 vs. CUBA 54

Las posiciones

1°, CUBA, con 5 puntos

2°, Belgrano, con 5 puntos

3°, San Luis, con 5 puntos

4°, Newman, con 4 puntos

5°, Hindú, con 4 puntos

6°, Alumni, con 4 puntos

7°, SIC, con 1 punto

8°, Buenos Aires CRC, sin puntos

9°, CASI, sin puntos

10°, La Plata, sin puntos

11°, Atlético del Rosario, sin puntos

12°, Pucará, sin puntos

Próxima fecha (2a)

Pucará vs. Hindú

CUBA vs. CASI

Newman vs. Atlético del Rosario

Belgrano Athletic vs. La Plata

San Luis vs. SIC

Alumni vs. Buenos Aires CRC

