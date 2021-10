Top 12 de la URBA: los resultados de la 2ª fecha de la 2ª rueda, las posiciones y la próxima jornada

CUBA y Belgrano no se dan tregua en la lucha por el virtual último lugar en las semifinales del Top 12. En esta segunda fecha de la segunda etapa del torneo de la URBA, los dos consiguieron triunfos pero en circunstancias distintas y con diferentes valores. En ese contexto, uno sacó ventaja, aunque la tabla de posiciones no lo muestre. Y otro que festejó, pero aun perdiendo, es Hindú, el segundo clasificado para los playoffs.

En Villa de Mayo, CUBA pasó un examen dificilísimo, porque San Isidro Club tenía una sola derrota en 12 jornadas. Por eso el 26-20 que logró el local fue bastante festejado por jugadores e hinchas, que se entusiasman con la chance de clasificarse. No le afloja Belgrano, el otro candidato al cuarto y último cupo en los playoffs: previsiblemente, superó a Buenos Aires Cricket & Rugby, por 59 a 38. Pero a pesar del holgado triunfo, las noticias no son muy buenas para el equipo marrón y amarillo.

¿Por qué? No capturó el punto de bonus (diferencia de tres o más tries) ante un adversario accesible, el último de la zona A y el que menos unidades acumuló en las 13 fechas, y entonces se mantuvo en la tabla la distancia de 6 puntos que le llevaba CUBA. La diferencia no se movió, pero a Belgrano le queda un partido menos para alcanzar a su rival directo y además se sacó de encima con éxito al oponente más pesado que le quedaba, más allá del Belgrano vs. CUBA de la fecha final. Si la ventaja del cuadro azul y negro se mantuviere o se ampliare en las próximas dos jornadas, ese choque ya no incidirá en la clasificación: CUBA habrá cumplido el objetivo. Belgrano necesita una mano ajena, y no la tendrá fácil el próximo sábado: visitará a SIC.

Un sábado positivo para CUBA: se deshizo del adversario más duro que le quedaba en el Top 12 y Belgrano no le achicó la diferencia de 6 puntos en la zona A. Ignacio Sánchez - LA NACION

El otro grupo, el B, ya ungió a sus clasificados. Ya lo estaba Newman y este sábado se sumó, paradójicamente, su vencido del día: Hindú. El conjunto bordó venció claramente en Benavídez por 31 a 15 al Elefante, pero como Alumni no se llevó de Bella Vista el punto adicional en su visita a Regatas, al que derrotó por 36 a 31, Hindú ya es inalcanzable para el equipo rojiblanco: le lleva 16 unidades y quedan 15 en juego.

En los otros encuentros del día, CASI se impuso como visitante a Los Tilos por 23 a 22 y San Luis goleó como local a Pucará por 39 a 10.

Los tanteadores de la 2ª jornada de la 2ª etapa

Zona A

CUBA 26 vs. SIC 20

vs. SIC Los Tilos 22 vs. CASI 23

vs. CASI Belgrano 59 vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 38

Zona B

Regatas Bella Vista 31 vs. Alumni 36

vs. Alumni San Luis 39 vs. Pucará 10

vs. Pucará Newman 31 vs. Hindú 15

Las posiciones

Zona A

1º SIC , con 52 puntos

, con puntos 4º CUBA , con 46

, con 5º Belgrano , con 40

, con 8º CASI , con 23

, con 9º Los Tilos , con 19

, con 12º Buenos Aires, con 6

Zona B

1º Newman , con 53

, con 2º Hindú , con 47

, con 3º Alumni , con 31

, con 4º Pucará , con 20

, con 5º Regatas , con 19

, con 6º San Luis, con 15

La próxima fecha, el sábado 6/11

Zona A

SIC vs. Belgrano

Buenos Aires vs. Los Tilos

CASI vs. CUBA

Zona B