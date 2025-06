Top 12 de URBA: CASI goleó, SIC fue golpeado y... el sábado jugarán el superclásico en Boulogne

En la 7ª jornada del torneo de URBA, CASI continuó su marcha triunfal por la primera rueda al imponerse como local a Regatas Bella Vista por 47-23. Su escolta, Belgrano, venció también en su cancha a San Isidro Club por 43-31, y ambos ganadores tomaron más distancia sobre el resto. Los Tilos, el tercero, aventajó en Villa de Mayo a CUBA por 26-25, revirtiendo el tanteador, y lo propio hizo Alumni, que era sorprendido en Manuel Alberti por el último, San Luis, pero terminó consiguiendo un 39-29.

Además, se recuperaron dos poderosos que navegaban en la irregularidad: Newman doblegó como visitante a La Plata por 21-17 e Hindú superó a Buenos Aires Cricket & Rugby, también en cancha ajena, por 25-17.

Augusto Vaccarino se dispone a aterrizar en el in-goal de SIC; Belgrano tomó una temprana diferencia y llegó a golear, pero sobre el final los zanjeros evitaron el punto de bonus para su oponente. Daniel Jayo - LA NACION

El de Belgrano y SIC aparecía como el encuentro más interesante del día. Le faltó paridad luego de los primeros minutos, porque el local fue superior de punta a punta, en el contacto, en las formaciones fijas. Y además contó con un contragolpe demoledor y una defensa muy firme para aguantar a un SIC que nunca se entrega, pero que no tuvo chances porque el vencedor quedó definido temprano en el partido. Los zanjeros venían de remontar contra CUBA, pero esta vez no se les dio: la conclusión es que no puede seguir regalando primeros tiempos. Las figuras fueron Juan Ignacio Landó, Franco Vega y Julián Rebussone.

En tanto, el asombroso puntero del rugby de Buenos Aires sigue impactando. En su Catedral, la Academia se deshizo del equipo que estaba cuarto, Regatas, desarmándolo entre el final del primer período y el comienzo del segundo. En ese momento resolvió el encuentro y después se dedicó a defender, sin sufrimiento gracias a la renta que había obtenido, aunque con menor margen final en el tablero.

Con estos resultados, Atlético de San Isidro se consolida en la vanguardia del Top 12, invicto y con nada menos que 33 sobre 35 puntos posibles. El próximo sábado tendrá un prueba de fuego: el superclásico, SIC vs. CASI, en Boulogne.

Los resultados de la 7ª fecha

Alumni 39 (B) vs. San Luis 29

vs. San Luis CASI 47 (B) vs. Regatas Bella Vista 23

vs. Regatas Bella Vista Belgrano 43 vs. SIC 31

vs. SIC CUBA 25 (B) vs. Los Tilos 26

vs. Los Tilos La Plata 17 (B) vs. Newman 21

vs. Newman Buenos Aires Cricket & Rugby 17 vs. Hindú 25

Las posiciones

CASI , con 33 puntos

, con Belgrano , con 27

, con Los Tilos , con 27

, con Alumni , con 19

, con SIC , con 16

, con Newman , con 15

, con Hindú , con 15

, con Regatas Bella Vista , con 14

, con CUBA , con 12

, con La Plata , con 10

, con Buenos Aires , con 9

, con San Luis, con 6

La 8ª jornada (sábado 7/6, 15.30)

Buenos Aires vs. Alumni

Hindú vs. La Plata

Newman vs. CUBA

Los Tilos vs. Belgrano

SIC vs. CASI

Regatas Bella Vista vs. San Luis

La 10ª fecha de la primera A

Curupaytí 30 vs. Olivos 19

vs. Olivos Rosario 24 vs. Lomas 36

vs. Lomas Pucará 44 vs. Francesa 34

vs. Francesa San Albano 27 vs. San Andrés 34

vs. San Andrés Champagnat 54 vs. Universitario de La Plata 14

vs. Universitario de La Plata Hurling 29 vs. San Cirano 27

vs. San Cirano Pueyrredón 18 vs. Los Matreros 31

La jornada 10 de la primera B

Don Bosco 7 vs. Liceo Naval 31

vs. Liceo Naval San Fernando 305 vs. Mariano Moreno 12

vs. Mariano Moreno Banco Nación 43 vs. Argentino 26

vs. Argentino Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 34 vs. Delta 21

vs. Delta San Patricio 28 vs. Centro Universitario de Quilmes 22

vs. Centro Universitario de Quilmes Italiano 27 vs. Luján 20

vs. Luján San Martín 19 vs. Manuel Belgrano 30

Colaboración: Nicolás Casanova y Juan de Dios Vera Ocampo.