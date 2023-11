escuchar

No hay emoción más grande en el rugby local: la de la copa del Top 12 en alto. De mano en mano. A pura carcajada, con lágrimas y abrazos. Con la Catedral sanisidrense rugiente y los colores encendidos. Lo imaginaban los jugadores del SIC. Y ahora lo viven en carne propia. Y también cada uno de sus hinchas. Con todo derecho. Porque el zanjero le ganó a Alumni por 15 a 12 con la épica de los campeones de verdad y sumó el 27º título de campeón de su historia, de manera inobjetable.

Nada es casualidad en esa postal de festejos interminables que se desató tras el final. Todo es una consecuencia lógica del trabajo sustancioso del año y una campaña más que respetable: 14 triunfos, 6 derrotas y 2 empates, con 752 tantos en favor y 493 en contra. Poco le importa a San Isidro Club que este sábado no haya jugado todo lo bien que puede hacerlo, ni que haya sufrido tanto. Esta final era un partido por ganar. No a como diera lugar, porque al vencedor la importan las formas. Pero sin brillo en el juego la corona vale también. Por eso los gritos de desahogo, los abrazos, los llantos de los que coparon la cancha del archirrival, CASI. “Había que ganar y se ganó. Ya está, cumplimos el objetivo”, lanzó Justo Piccardo.

Si bien es un especialista de la defensa, San Isidro Club es el que más tries y puntos consiguió a lo largo del Top 12 que conquistó. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Más allá del flojo partido, el SIC es un merecido campeón, que construyó sus bases en la férrea defensa y la potencia de sus terceras líneas. No por nada es el equipo que menos tries en contra tiene y el que más veces apoyó en el in-goal contrario. La dosis justa de experiencia y juventud le posibilitó explotar al máximo una idea de juego pragmática y efectiva. “Esto es lo que buscamos todo el año. Cuando nos dieron el penal me quedé tranquilo porque lo pateaba Paco y salíamos campeones”, comentó Andrea Panzarini en medio de la euforia.

Es verdad que el conjunto de Boulogne figuraba como uno de los favoritos antes del certamen. Sin embargo, tuvo una magra primera rueda y debió sacar pecho tras perder el clásico ante CASI en la sépitima fecha. Desde entonces, el cambio fue rotundo: 11 partidos sin derrotas. Casi con la misma épica con que se consagró campeón en 2019.

En acción Juan Soares Gache, uno de los conductores de un equipo en el que "importa el cómo", según su preparador Victorica. LA NACION/Santiago Filipuzzi

En esa extensión de la algarabía, mientras varios no paran de gritar, alguien lloraba como pocos y que derrochaba emoción: Tomás Meyrelles, que en el 2019 vivió la final desde fuera de la cancha por estar suspendido y en 2021 y 2022 padeció el sabor amargo de la derrota. “Esto es una revancha para mí. Por suerte apareció Paquito, que es un crack, y pude coronarme en la cancha”, contó el octavo zanjero, tras quedar inmortalizado en esta foto histórica.

En ese ida y vuelta con la multitud y las banderas tricolores que no paraban de flamear, en esa consagración frente a Alumni con aroma a revancha, también estaban ahí, festejando como todos, los entrenadores. Los dos: Eduardo Victorica y Bruno Vitale. Fueron ellos los que moldearon y administraron el talentoso capital humano del plantel. “Pienso que esto es un equipo en formación. Los grandes que van dejando de jugar transmiten un legado. No se trata de ganar o perder; importa el cómo”, argumentó Victorica.

Compacto del triunfo de SIC en la final del Top 12

Hay sueños que no parecen sueños. Porque la realidad apura el paso y mezcla las sensaciones. Pasa en la vida, ocurre en el rugby. Joaquín “Paco” Lamas está viviendo ese proceso. En 2022 se perdió la final por una lesión crónica en una muñeca y ahora, después de un breve paso por Pampas en el Super Rugby Américas, cerró el año convertido en héroe y con la gloria, al igual que en 2019. “Soy un agradecido, pero esto es mérito de todo el equipo, que metió un gran line y maul que derivó en el penal”, comentó el apertura, autor de los 15 puntos del campeón.

San Isidro Club sumó su 27ª estrella y quedó a seis de su clásico adversario, CASI, el máximo ganador de ligas, con 33. Pero desde que se comenzó con este formato de playoffs y finales, el club zanjero se consagró en nueve ocasiones, y la Academia, solamente en una (2005). Algo que expone las realidades contrapuestas de ambas instituciones en las últimas tres décadas. El top cinco de clubes en coronas obtenidas es completado por CUBA, con 15, e Hindú y Belgrano, con 11 cada uno.

Síntesis de SIC 15 vs. Alumni 12

San Isidro Club: Francisco González Capdevila; Bernabé López Fleming, Carlos Pirán, Santos Rubio y Justo Piccardo; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Franco Delger, Tomás Meyrelles (capitán) y Andrea Panzarini; Marcos Borghi y Bautista Viero; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Cambios: ST, 11 minutos, Juan Pedro Olcese por Chiappe; 16, Jacinto Campbell por Piccardo y Alejo Daireaux por Delger, y 27, Ricardo Macchiavello por Piccinini y Lucas Rocha por Bottazzini.

Suplentes: Pedro Georgalos, Felipe Sascaro y Santiago Pavlovsky.

Alumni: Santiago González Iglesias; Alejo González Chaves, Tomás Cubilla, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Tobías Moyano e Ignacio Cubilla; Juan Patricio Anderson y Nicolás Promanzio; Bautista Vidal, Tomás Bivort y Federico Lucca Ibos.

Cambios: ST, 20 minutos, Joaquín Díaz Luzzi por Canzani; 24, Santiago Alduncin por Promanzio; 26, Santiago Ambroa por Passerotti, y 27, Máximo Provenzano por González Chaves.

Suplentes: Ezequiel Oliva, Francisco Bottoni, Juan Cruz Bottoni e Ignacio Milou.

Primer tiempo: 3 minutos, penal de Lamas (SIC); 6, penal de Canzani (A); 13, penal de Canzani (A), y 37, penal de Canzani (A). Resultado parcial: SIC 3 vs. Alumni 9.

3 minutos, penal de Lamas (SIC); 6, penal de Canzani (A); 13, penal de Canzani (A), y 37, penal de Canzani (A). Resultado parcial: SIC 3 vs. Alumni 9. Segundo tiempo: 6 minutos, penal de Lamas (SIC); 10, penal de Lamas (SIC); 19, penal de Canzani (A); 21, drop de Lamas (SIC), y 41, penal de Lamas (SIC). Resultado parcial: SIC 12 vs. Alumni 3.

6 minutos, penal de Lamas (SIC); 10, penal de Lamas (SIC); 19, penal de Canzani (A); 21, drop de Lamas (SIC), y 41, penal de Lamas (SIC). Resultado parcial: SIC 12 vs. Alumni 3. Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Estadio: CASI.

