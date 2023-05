Top 12 de URBA: perdieron Newman e Hindú, en un torneo en el que parece no convenir quedar como puntero o escolta

escuchar

Como si la cúspide estuviera maldita. Ponerse primero o segundo en el Top 12 de URBA parece ser contraproducente. Los mejores del certamen son inconsistentes, y empiezan a turnarse en la vanguardia. La octava jornada del torneo de Buenos Aires fue otra muestra: perdieron Newman e Hindú, el líder y su más inmediato perseguidor hasta la fecha 7, y ya tienen 25% y 37,5% de derrotas en este 36,3% de etapa regular del campeonato ya transcurrido.

Newman, que suele liderar el Top 12 hasta los playoffs, aparece menos sólido en esta temporada. Hace un par de fechas cayó en su cancha a manos de Alumni por 29-27, y este sábado volvió a perder como local, pero más pesadamente. Belgrano, otro aspirante serio a alcanzar las semifinales, lo superó con mucha más amplitud: 34-24. Ser tan claramente doblegado como local (estuvo 34-17 abajo) no es algo habitual para el Cardenal, que fue el último en dejar el invicto en el certamen pero ahora está atravesando una etapa de turbulencias. El Marrón, en tanto, se acercó a dos puntos de la vanguardia, en una cima cada vez más aglomerada por la discontinuidad de los equipos.

Hindú tuvo un cierto atenuante en su condición de visitante, pero su adversario era el penúltimo en las posiciones. Y La Plata le ganó un partido cambiante, que lo tenía al frente por 13 puntos (21-8), luego atrás por uno (21-22) y finalmente arriba por cinco: el Canario se impuso por 27 a 22 e hizo retroceder al Elefante en la tabla. Ahora el campeón está quinto, y por el momento, fuera de los playoffs. Apenas un símbolo, porque falta muchísimo hasta los cruces eliminatorios, pero a la vez un síntoma de que Hindú no está sólido.

Otro desarrollo cambiante fue el de CASI vs. Buenos Aires. Vencía Biei (15-14), pasó al frente la Academia (28-20) y el visitante terminó festejando un try en la última jugada para un 30-28 que consolida al triunfador en el sexto puesto y a la vez confirma lo suele venir pasándoles a las cebras: no ratifican en el siguiente compromiso una victoria en el superclásico.

Aquel 36-25 del sábado pasado en Boulogne fue sucedido, en contraste, por una sonrisa para SIC, que aventajó claramente en Plaza Jewell a Rosario con un 38-12 y consiguió el único bonus ofensivo que hubo en la jornada. De tan irregular que es el torneo, y tan temprano es, los zanjeros están más que a tiempo para acomodarse en su juego y perfilarse hacia los playoffs.

Lo más previsible de la tarde fue lo que consiguieron Alumni y CUBA. El cuadro rojiblanco triunfó en Burzaco contra un Pucará que no levanta: 27-18. Y CUBA no tuvo mayores problemas frente a San Luis, al que superó por un 34-22 que había sido mucho más holgado durante el desarrollo. No fue una victoria de rutina para Universitario: el club de Villa de Mayo es el nuevo líder del Top 12.

Los resultados de la 8ª fecha del Top 12

La tabla de posiciones

La 9ª jornada (sábado 3/6)

Mateo Delia frena a Joaquín Moro; Belgrano consiguió 34 puntos en la casa del líder y acumula 25 en la tabla de posiciones, que lo tiene a 2 unidades de la cima. Santiago Filipuzzi

La 9ª jornada de la primera A

La 9ª fecha de la primera B

Universitario de La Plata 22 vs. Manuel Belgrano 12

vs. Hurling Delta 43 vs. SITAS 32

