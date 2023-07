Top 12 de URBA: remontadas in extremis de Belgrano y Alumni y derrota de CUBA en el clásico contra CASI

escuchar

Pocos campeonatos tan cambiantes como el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. En el deporte en general. Lo que parece encaminado puede pasar a no estarlo al ratito, y lo que se perfila hacia una derrota puede convertirse en pocos minutos en un triunfazo. Pasó, una vez más, este sábado, en la fecha 13 del certamen porteño-bonaerense.

Era una jornada de enfrentamientos de los seis equipos de la primera mitad de la tabla con los seis de la segunda, cada uno de arriba con alguno de los de abajo. Fuego cruzado entre encumbrados y relegados; el programa no había dispuesto hostilidades entre clubes que pelean por un espacio en los playoffs ni entre los que intentan permanecer en la categoría superior de URBA o mantenerse alejados del peligro de descender.

Y en ese contexto, casi todo estaba normal en cierto momento de la tarde. Pero la volubilidad de este torneo surgió otra vez y aparecieron las complicaciones para los favoritos. CUBA se imponía por cuatro tantos en la cancha de CASI, pero pasó a perder por 10; Alumni superaba ajustadamente a Buenos Aires Cricket & Rugby, pero luego quedó detrás en el tanteador. Y los golpes de escena se sucedieron en los desenlace de algunos partidos.

Belgrano, que nunca la tuvo fácil en Manuel Gonnet frente a La Plata y fue detrás en el marcador casi todo el tiempo, dio vuelta el tablero con tres tries seguidos y a los 38 minutos consiguió el sufrido 27-26 que le permite no perder mayor terreno en la carrera de seis equipos por los cuatro puestos de los playoffs. Lo mismo sucedió con Alumni, que a los 33 minutos tuvo alivio con un penal de Bautista Canzani para derrotar por 20-18 a un rival, Biei, cada vez más peligroso. En cambio, CUBA no completó la remontada que insinuó. Un try convertido lo puso a tres puntos de la Academia, que quedó 30-27, pero el local resistió en su Catedral.

Compacto de Buenos Aires vs. Alumni

Más cómodos estuvieron los otros tres del sexteto mayor del Top 12. Newman no se llevó de Rosario el bonus, pero venció claramente al complicado Plaza por 43 a 33. Y San Isidro Club e Hindú consiguieron previsibles goleadas: el cuadro zanjero, un 57-5 contra San Luis, y el Elefante, un 57-18 sobre un Pucará que sigue clavado en 2 puntos en las posiciones, desde hace varias fechas.

Belisario Agulla no llega a apoyar en el in-goal por el tackle de Francisco Jorge, pero Hindú arrolló a Pucará en Don Torcuato; el Elefante va reacomodándose en la tabla y el Rojo de Burzaco sigue hundido, sin sacar puntos desde hace meses. HZ - La nacion/Hernan Zenteno

La jornada 13 deja, entonces, un averiado en esa competencia de seis por cuatro cupos. CUBA perdió a manos de Hindú la quinta ubicación y quedó a 7 unidades de SIC, el último de los que se clasificarían si la etapa regular concluyera hoy. Queda mucho tramo por recorrer hasta la decisiva fecha 22, pero los puntos repartidos ahora son tan determinantes como los distribuidos en el tramo final de la etapa clasificatoria.

* noticia en desarrollo

Los resultados de la 13ª fecha del Top 12

Hindú 57 (B) vs. Pucará 18

vs. Pucará CASI 30 vs. CUBA 27 (B)

vs. CUBA Rosario 33 vs. Newman 43

vs. Newman La Plata 26 (B) vs. Belgrano 27

vs. Belgrano SIC 57 (B) vs. San Luis 5

vs. San Luis Buenos Aires Cricket & Rugby 18 (B) vs. Alumni 20

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 49 puntos

, con puntos 2º, Belgrano , con 43

, con 3º, Alumni , con 43

, con 4º, SIC , con 42

, con 5º, Hindú , con 39

, con 6º, CUBA , con 35

, con 7º, Buenos Aires , con 30

, con 8º, CASI , con 27

, con 9º, Rosario , con 22

, con 10º, La Plata , con 20

, con 11º, San Luis , con 15

, con 12º, Pucará, con 2

La próxima jornada (sábado 22/7, 15.30)

Alumni vs. Hindú

San Luis vs. Buenos Aires

Belgrano vs. SIC

Newman vs. La Plata

CUBA vs. Rosario

Pucará vs. CASI

La 15ª jornada de la primera A

San Cirano vs. San Martín

Curupaytí vs. San Albano

Los Tilos vs. Los Matreros

Lomas vs. Pueyrredón

Olivos vs. Mariano Moreno

Champagant vs. Banco Nación

Regatas Bella Vista vs. Francesa

Los marcadores de la 15ª fecha de la primera B

Don Bosco vs. Hurling

SITAS vs. Liceo Naval

GEBA vs. Manuel Belgrano

Centro Universitario de Quilmes vs. San Carlos

San Andrés vs. Universitario de La Plata

San Fernando vs. San Patricio

Delta vs. Ciudad de Buenos Aires

