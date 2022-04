Top 13 de la URBA: la promesa de partidazo entre Belgrano y CASI, el juego de Newman y el inicio de la era post Joaquín Tuculet en Los Tilos

Tras una jornada llena de emociones y partidos cambiantes con tres clásicos, el Top 13 de la URBA, torneo mayor del rugby de Buenos Aires, tendrá este sábado su sexto capítulo. Luego de cinco, Newman manda en el juego, en los resultados y en el rendimiento.

El Cardenal es el que mejor rinde y el que más logró mantener la base de 2021 y está agregando firmeza y rigor a un pack que impone condiciones. A las 15.30 recibirá a Pucará, que estuvo en pausa durante dos sábados (el de Semana Santa y el de su fecha libre) y no contará con tres de sus mejores backs: Lucas González Amorosino, Manuel Montero y Mariano Navarro no actuarán en Benavídez. Los de Burzaco empezaron la temporada por debajo de las expectativas y marchan 11os. Apenas Los Tilos y Buenos Aires CRC recibieron más tries que los 15 padecidos por Pucará, que, aun así, en un buen día puede complicar a cualquiera.

Otro de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Belgrano y CASI. Dos planteles llenos de jóvenes, que tienen potencial para pelear entre los cuatro primeros. El Marrón ganó 10 de los últimos 12 enfrentamientos entre sí y procurará levantarse luego de la caída en el clásico contra Alumni. El año pasado el cuadro porteño y el sanisidrense jugaron dos partidazos: el primero fue victoria de la Academia por 54-41, y en el otro Belgrano se tomó revancha sobre el final con una gran apilada de Augusto Vaccarino para un try de Juan Brescia.

Joaquín Tuculet ya no estará en Los Tilos, tras anunciar su retiro a los 32 años, luego de protagonizar las primeras cuatro jornadas del certamen. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Los Tilos iniciará la etapa post Joaquín Tuculet. A los 32 años, el ex fullback de los Pumas puso fin a una carrera que se inició y terminó en el club de Barrio Obrero. Tras jugar las cuatro primeras fechas, este jueves anunció en las redes sociales su retiro. Ahora, con su primo Manuel como número 15, Los Tilos recibirá a un entonado Alumni, que tendrá a Santiago González Iglesias, compañero de Tuculet durante varios años en el seleccionado, con la misma cifra en la camiseta.

SIC es uno de los favoritos para acceder a las semifinales y visitará a Regatas Bella Vista luego del buen triunfo sobre Hindú, en el que pasó casi 60 minutos con un jugador menos. Marcos Borghi, capitán en la conquista de 2019, ocupará ese rol en reemplazo al suspendido Tomás Meyrelles. Los zanjeros intentarán su quinto éxito consecutivo en el torneo, ante un rival que necesita escapar de los últimos puestos.

CUBA perdió sus dos partidos como local y tratará de volver a hacerse fuerte en Villa de Mayo cuando reciba a San Luis, mientras que Hindú hará lo propio vs. Buenos Aires CRC, que viene de su primera victoria. Atlético del Rosario tendrá jornada libre.

El programa de la sexta fecha

15.30 Belgrano vs. CASI, por ESPN y Star+

Belgrano vs. CASI, por ESPN y Star+ 15.30 Regatas Bella Vista vs. SIC, por Star+

Regatas Bella Vista vs. SIC, por Star+ 15.30 Los Tilos vs. Alumni, por Star+

Los Tilos vs. Alumni, por Star+ 15.30 Newman vs. Pucará, por Star+

Newman vs. Pucará, por Star+ 15.30 CUBA-San Luis, por Star+

CUBA-San Luis, por Star+ 15.45 Hindú vs. Buenos Aires CRC, por ESPN 3 y Star+

Hindú vs. Buenos Aires CRC, por ESPN 3 y Star+ Libre: Atlético del Rosario

Las posiciones

1º, Newman, con 23 puntos (5 partidos)

2º, SIC, con 18 pts (5)

3º, Alumni, con 18 (5)

4º, CUBA, con 14 (5)

5º, Hindú, con 13 (4)

6º, Belgrano, con 10 (5)

7º, CASI, con 10 (4)

8º, Rosario, con 9 (5)

9º, Los Tilos, con 6 (5)

10º, Regatas, con 6 (4)

11º, Pucará, con 5 (4)

12º, San Luis, con 4 (4)

13º, Buenos Aires, con 4 puntos (5)

La jornada de la primera A

Los siete enfrentamientos comenzarán a las 15.30.

Olivos vs. Banco Nación

San Patricio vs. Francesa

Pueyrredón vs. Mariano Moreno

Lomas vs. Champagnat

Los Matreros vs. San Albano

San Cirano vs. San Carlos

La Plata vs. Curupaytí

El programa del día en la primera B

La fecha empezará entera a las 15.30.