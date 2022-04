Un crack del rugby mundial y su número mágico: qué significa el 1598 en su vida y por qué lo transformará en algo benéfico

Debutó a los 20, allá por 2002 en los Crusaders, pero siempre fue crack. De punta a punta. Uno de los mejores de todos los tiempos. El neozelandés Dan Carter tuvo una carrera extraordinaria, en la que se transformó en el preferido de la gente. Apertura distinguido, con clase mundial, ya le dejó paso a las nuevas generaciones. Con 40 años, casado con Honor Dillon de Carter (jugadora internacional de hockey sobre césped) y padre de cuatro hijos (Fox William, Marco James, Cruz Charles y Rocco George), Carter dejó su impronta en cada cancha que pisó. Por su patada, por la creatividad, por su timming para elegir la mejor jugada en cada ataque. Por jugar en función de equipo sin perder la brillantez.

Dan Carter, símbolo de los All Blacks

Cuando se despidió del rugby internacional en febrero de 2021, jugando por los Blues de Nueva Zelanda, puede afirmarse que se sintió orgulloso de una marca nada desdeñable: los 1598 puntos que marcó en test vistiendo la mítica camiseta de los All Blacks. Pues bien, ahora utilizará ese número tan importante de su vida con fines benéficos.

El neozelandés Daniel William Carter se retiró del rugby a los 38 años.

¿De qué se trata? Se ha propuesto, por cierto, un desafío importante y singular. En la madrugada de este jueves en la Argentina (a las 4), las 19 del mismo día en Auckland, Carter entrará en el templo del rugby neozelandés, el Eden Park, con una finalidad: convertir 1598 goles en 24 horas. De concretarlo, además, superará la marca del apertura inglés Jonny Wilkinson, que estableció un total de 1246. “Parece factible”, dijo escuetamente Carter, minimizando el desafío que le espera.

A tal punto llegan las especulaciones que, en virtud de la puntería de Carter para los tiros a los palos, se estima que aproximadamente a las 14 del viernes en Nueva Zelanda llegaría a igualar la marca de Wilkinson, tras lo cual le quedarán cinco horas para conseguir las 352 conversiones que le restan.

Dan Carter es considerado por los especialistas como el mejor medio apertura de todos los tiempos @DanCarter

¿Cuál es la finalidad del legendario 10 de los Hombres de Negro? Carter pretende recaudar fondos para el programa de agua, saneamiento y salud (Wash) de Unicef en Nueva Zelanda y el Pacífico. Cuenta una intimidad. “La verdad, me gustan los números. Siempre he querido hacer algo así. Soy embajador de Unicef desde hace unos siete años y me apasiona enriquecer la vida de los niños, así que he creado mi propio fondo, el fondo DC10″.

Ahora bien, lo que pareciera sencillo, como es patear con acierto 1598 veces una pelota de rugby entre los palos, Carter analiza algunas vicisitudes. “Cuando empecé a pensar en esto, quise ver cuánto tiempo necesitaría para patear 150 goles. Tardé 45 minutos, pero me dio un tirón en el cuádriceps y me salieron ampollas por todo el pie. Así que volví a pensar el tema. Entonces se me ocurrieron 1598 en 24 horas, lo que supone algo más de 66 conversiones por hora. Más o menos una patada por minuto. Parece factible”.

A causa de esa lesión por la sobreexigencia, Carter, naturalmente zurdo para patear, empezó a probar también con la pierna derecha. Ello le permitió tomar la decisión de alternar con cualquiera de las dos piernas en los envíos a los palos para no saturar la zurda. Además, alguna vez contó el propio Carter que, en homenaje a su padre, que siempre le inculcó alternar ambos pies para la patada, ejecutó la última conversión del Mundial 2015 en Twickenham con la derecha. Fue desde 10 metros, frente a los palos. En esta oportunidad será desde las 22 yardas. Cómo quedará el césped del estadio en esa distancia luego de tantos envíos a los postes es una incógnita.

La magia de Dan Carter

Organizativamente, habrá un ejército de voluntarios para recoger las pelotas y acercárselas al lugar del impacto. ¿Si estará solo en la batalla mental y física? No, Carter será acompañado por otras glorias del rugby, entre ellas sus compatriotas Beauden Barret, Richie McCaw (el gran capitán All Black) y Grant Fox, el 10 de Nueva Zelanda del primer Mundial, el de 1987, que también era apertura y goleador. Se anuncia que Johnny Sexton, Marcus Smith, Finn Russell y Romain N’tamack estarán conectados por video desde el norte para darle ánimo en la noche neozelandesa.

Dan Carter también pateando con la pierna derecha: deberá alternar los remates Archivo

Dos veces campeón mundial con los All Blacks (2011 y 2015), 9 títulos en el Rugby Championship, 3 en el Súper Rugby, dos en el Top 14 de Francia y elegido en tres oportunidades como el mejor jugador del mundo (2005, 2012 y 2015), Dan Carter se prepara para una cita muy especial. Una prueba diferente, relacionada directamente con un número que lleva grabado en la piel.