Vuelven los Pumas 7s en Singapur: por qué esta etapa es la que plantea mayores desafíos

Tras más de dos meses se retomará el World Rugby Seven Series, la máxima competencia del juego reducido. Será el quinto torneo de una temporada que tiene a la Argentina en el segundo puesto de la tabla general. Una campaña que incluye cuatro podios en fila por primera vez en la historia del seleccionado nacional.

Pero el torneo de Singapur será especial y tendrá un camino a priori más difícil. El principal motivo: Nueva Zelanda y Fiji regresan al circuito. Se trata ni más ni menos que de los dos últimos finalistas olímpicos y los grandes seleccionados que históricamente dominan la disciplina. En el caso de los All Blacks 7s volverán al Seven Series después de 762 días. El torneo de Vancouver en 2020 fue su última participación por las restricciones sanitarias del país que no le permitieron presentarse en las diferentes etapas. El fin de semana contarán con un plantel fuerte, con siete medallistas olímpicos entre los que se destacan Sam Dickson, Dylan Collier y Joe Webber. Los All Blacks 7s serán los primeros rivales de los Pumas 7s a partir de las 0:06 del sábado (hora de la argentina), con transmisión por Star+.

Los grupos

Por su parte, Fiji participó en diciembre de las etapas de Dubai con un plantel renovado en casi su totalidad, pero no pudieron asistir a los torneos de Sevilla y Málaga por tener casos positivos de Covid antes de viajar. En Singapur tendrán la vuelta estelar de Jerry Tuwai, el talentoso back que fue elegido como el mejor del seven la última década. Un jugador con experiencia, explosión y visión de juego, que hace mejor a sus compañeros. Estará rodeado de otras figuras como Waisea Nacuqu y Josua Vakurunabili, por lo que se espera una versión mejorada de los isleños. Samoa es otro de los seleccionados que tendrá su primera participación en la temporada. Un equipo que en los papeles está por debajo de los candidatos, pero que suele dar sorpresas.

Los Pumas 7s llegan a Asia con la intención de revalidar todo lo bueno que vienen haciendo, esta vez con todas potencias en el cuadro. Luego del debut ante los All Blacks 7s, se enfrentarán a Gales el mismo sábado a las 3:12 y a Escocia a las 6:28, dos rivales que hoy están por debajo del seleccionado nacional en el objetivo de clasificar a los cuartos de final para el domingo. En la preparación padecieron una baja clave: Santiago Álvarez Fourcade, el capitán, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso mismo le provocó un esguince del ligamento lateral externo que lo dejará afuera por el resto de la temporada. Se trata de uno de los más experimentados y un jugador fundamental para mantener el equilibrio del equipo. “El grupo ya demostró infinidad de veces que no importa quién juegue o a quién le toque estar; todos dan lo máximo, y el equipo está por encima de los nombres. En ese sentido, me quedo muy tranquilo. Ahora seré el hincha N° 1 y estaré junto a los chicos desde donde pueda”, admitió el bahiense. El histórico Gastón Revol asumirá ese rol de capitán.

Santiago Gómez Cora continúa con su notable trabajo de captar jugadores fuera del sistema para que se adapten a la modalidad de seven. En Singapur habrá otros dos debutantes: Tobías Wade, polifuncional back de Alumni, y Felipe De la Vega, centro campeón del último URBA Top 12 con CUBA y hermano de Joaquín, integrante del actual plantel. Estos se sumarán a Joaquín Lamas, Santiago Vera Feld, Matteo Graziano, Tomás Lizazú, Tomás Elizalde y Agustín Fraga como jugadores que debutaron esta temporada. “No queremos encerrarnos solamente en los resultados ; queremos buscar nuevos jugadores y nuevos sistemas de juego, para estar más cómodos en los próximos Juegos Olímpicos. Por supuesto que, en este largo camino, queremos ser competitivos en cada torneo y también en el próximo Mundial. En resumen, queremos evaluar nuevos jugadores, ejecutar un renovado plan de juego y que todo eso nos de buenos resultados, que podamos ganar”, expresó Gómez Cora. Otras de las novedades del plantel argentino es la vuelta de Francisco Ulloa, que no participa del circuito mundial desde febrero de 2020.

Un viaje a la cultura local

El Seven de Singapur será el primer gran evento deportivo organizado en el país después del anuncio de la reducción de las restricciones. Apodado ‘Family Sevens’, también habrá mucha acción afuera de la cancha con castillos inflables, proyecciones de videos y bandas en vivo para mantener entretenidos a los fans durante el evento de dos días. Las incorporaciones de Nueva Zelanda, Fiji y Samoa significan que será el primer evento del circuito mundial con todos los mejores seleccionados desde que la pandemia mundial asomó por primera vez en marzo de 2020. Con la ausencia de las máximas potencias, Sudáfrica ha reinado y aún no conoce la palabra derrota en la temporada, mientras que Argentina se viene sosteniendo en el podio. Ahora el nivel del desafío subirá un escalón.

El fixture del sábado para los Pumas 7s:

0:06 vs Nueva Zelanda

3:12 vs Gales

6:28 vs Escocia

El plantel de los Pumas 7s

BAZÁN VÉLEZ, Lautaro – 171 caps (34 torneos)

DE LA VEGA, Felipe – 0 caps

DE LA VEGA, Joaquín – 38 caps (7 torneos)

DEL MESTRE, Felipe – 112 caps (23 torneos

FRAGA, Agustín – 9 caps (2 torneos)

GONZÁLEZ, Luciano – 167 caps (33 torneos)

ISGRO, Rodrigo – 36 caps (7 torneos)

MONETA, Marcos – 36 caps (7 torneos)

REVOL, Gastón – 384 caps (84 torneos)

SÁBATO, Franco – 274 caps (56 torneos)

SCHULZ, Germán – 247 caps (47 torneos)

ULLOA, Francisco – 26 caps (10 torneos)

VERA FELD, Santiago – 21 caps (4 torneos)

WADE, Tobías – 0 caps