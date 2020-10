El galés describió una reunión con el exentrenador de los Red Devils Fuente: AFP

El exfutbolista Ryan Giggs describió su primer encuentro con el exDT de Manchester United, Louis van Gaal, cuando llegó al club como entrenador provisional luego de la destitución de David Moyes. Y, sin vueltas, contó que el holandés le pegó una piña apenas llegó a la cita.

Así lo reveló en el podcast "Greatest Game", de Jamie Carragher, donde expresó cómo se sintió en ese primer encuentro con el hombre de actualmente 69 años. "Era diferente. Era muy dominante. La primera vez que lo vi me pegó en el estómago", detalló el actual entrenador de la selección de Gales.

Giggs es uno de los jugadores mejor recordados del Manchester United, ya que formó parte del equipo histórico que ganó la Premier League, la Champions League y la FA Cup. "Fui a encontrarme con él en un hotel, teníamos una lista con los jugadores que pensábamos que eran buenos y los que no eran tan buenos", recordó el galés.

"Me abrió la puerta, me miró de arriba abajo y lanzó: '¡Estás en forma!'. Y me pegó en el estómago", relató Giggs sobre el incidente. "Fue duro y no supe qué hacer. Podría habérselo devuelto pero me iba a quedar sin trabajo", continuó el exdeportista de 46 años.

Asimismo, opinó que el holandés sería actualmente "una pesadilla" con el distanciamiento social. "Cuidaba a su staff y a sus jugadores y era una persona realmente muy buena pero era simplemente muy estrafalario", añadió sobre Van Gaal, quien fue entrenador del United por dos años y fue posteriormente reemplazado por Jose Mourinho.

Van Gaal dejó el club en 2018 y también lo hizo Giggs, a quien le ofrecieron entonces un trabajo con las juveniles. "Sentí que era el momento correcto para irme. Fue triste pero sentí un cierto alivio, estaba algo perdido pensando '¿y ahora qué tengo que hacer?!", manifestó en el podcast.

Actualmente, entrena a la selección de Gales y, por los triunfos que consiguió con el Manchester United, es considerado una leyenda de los Red Devils.