Fideicomiso de Independiente: Santiago Maratea dio una conferencia con el titular de la IGJ, que lo había cuestionado

Este martes por la tarde, Santiago Maratea y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, dieron una conferencia de prensa para aclarar la situación del fideicomiso que realizó el joven influencer para colectar dinero para el club Independiente. Luego de informar que el fideicomiso se inscribió en el registro público de la IGJ, y en un tono amable, ambos parecieron dejar atrás cualquier conflicto. “No hubo ninguna controversia, hubo una discrepancia en la metodología”, aclaró Nissen, mientras que Maratea señaló: “Voy a estar predispuesto a todo lo que traiga transparencia a mis colectas”.

“Lo digo a menudo cada vez que puedo: todo lo que traiga transparencia a las colectas que hago voy a estar de acuerdo y predispuesto. Por fuera de las creencias que tengan algunos, soy el responsable de la plata de mucha gente y yo duermo tranquilo si sé que todo está en regla”, señaló el influencer, en la conferencia que dio en conjunto con Nissen en la sede de la IGJ.

Fideicomiso de Independiente: Santiago Maratea dio una conferencia con el titular de la IGJ

Minutos antes, había tomado la palabra el propio Nissen, que aclaró que, en el caso del fideicomiso de Maratea, “no hubo ninguna controversia, hubo simplemente una discrepancia de la metodología que fue la que llevó al fiduciario a llevarla a Neuquén”. El titular de la IGJ añadió que “jamás pensamos que esto podía ocultar otra cosa, solo nos pareció que como todos los puntos de contacto eran de Buenos Aires, tuvimos que intervenir”.

“Lo que queríamos es que el fideicomiso tenga una patente de calidad, de valor que lo da el control de calidad que hace la IGJ”, añadió Nissen, que finalmente anunció: “Hoy a las 10.30 de la mañana se firmó la inscripción del fideicomiso en el registro público que lleva la IGJ y tiene toda la presunción de legalidad”.

Santi Maratea se presentó en la IGJ por el fideicomiso de Independiente

A su turno, Maratea también habló en un tono de cordialidad, señaló: “Nos presentamos de manera voluntaria a la IGJ, presentamos todo lo que había que presentar. Lo que hicimos es novedoso y por eso puede haber dudas, pero estamos predispuestos a colaborar y a aprender”.

“La parte íntima del proceso con IGJ fue totalmente amena, no pasó nada que genere problemas ni falta de buena predisposición -continuó el influencer-. Como dijeron recién fue muy rápido, en 12 días, agradecemos eso”.

Luego, Maratea le dedicó unas palabras a quienes lo cuestionaron desde los medios, “que pueden llegar a confundir solo con la intención de desinformar”. Para finalizar, el hacedor de la colecta para Independiente dijo: “Acá estamos todos aclarando todo. Si tienen dudas, dudar no está mal. La colecta viene muy bien, y con esto viene mejor que antes por este reconocimiento grande de que el fideicomiso esté inscripto en la IGJ”.

Con esta conferencia, y la inscripción del fideicomiso en la Inspección General de Justicia se da por terminada una controversia que comenzó a principios de junio cuando, a través de una resolución firmada por el propio Nissen, la IGJ había declarado que el fideicomiso era “irregular e ineficiente”.

Santi Maratea se presentó en la IGJ por el fideicomiso de Independiente

“Lo que hubiera sido grave es que IGJ hubiera rechazado por completo el fideicomiso y frenado la colecta, pero eso no pasó”, señaló Maratea poco más tarde, en diálogo con LN+. Allí también pidió disculpas por haber “generalizado” sus opiniones en relación a los medios de comunicación en la conferencia.

“Recién estaba tomando un café con Nissen antes de salir a la conferencia y me dijo: ‘Estoy acostumbrado a que me tengan como punching ball’ y le dije: ‘Yo todavía no, me tengo que ir acostumbrando, yo me pongo mal’”, confesó también el influencer en relación a todas las críticas y cuestionamientos que recibió como consecuencia de su iniciativa de juntar dinero para ‘el rojo’ de Avellaneda.

La colecta por Independiente, en tanto, que nunca se detuvo, lleva hasta hace unas horas, según el último reporte de Maratea en LN+, unos 880 millones de pesos recaudados.

