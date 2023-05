La incómoda reacción de Santiago Maratea cuando Ángel de Brito le preguntó por Guillermina Valdes

escuchar

Santiago Maratea es el nombre del momento debido a la colecta que encabeza para ayudar a Independiente, club que debe pagar una deuda de 20 millones de dólares. El influencer saltó a la fama por realizar este tipo de acciones con el aporte de sus seguidores y, con su popularidad, también llegaron diversos rumores sobre su vida privada. En febrero se lo vinculó sentimentalmente con Guillermina Valdes y, si bien ambos lo negaron en ese momento, ahora le volvieron a consultar y su respuesta dejó más dudas que certezas.

El viernes por la noche, Maratea estuvo en LAM (América) y habló acerca de la polémica que generó su última colecta, pero también de la realidad del país de cara a las próximas elecciones presidenciales. En medio de sus análisis sobre las nuevas figuras de la política, Ángel de Brito lo tomó por sorpresa y le preguntó “¿Saliste con Guillermina?”. La primera reacción del entrevistado fue reírse.

La reacción en vivo de Santiago Maratea al ser consultado por su relación con Guillermina Valdés (Captura video)

“Sos buenísimo, no estaba preparado”, fue la respuesta que le dio, a modo de elogio. “No la veo hace un montón, le voy a hablar”, agregó sobre Guillermina. Lejos de dejar el tema ahí, se explayó sobre la exmodelo: “Es muy grosa. Es una gran maestra. Me enseñó algo que a ella le enseñaron, esto hablando de los medios, que es lo positivo de no responder. Como verás, no aprendí tanto, pero en su momento me pareció muy bueno”.

Sin confirmar o negar que existió algo entre ellos, dejó dudas al definir el tipo de vínculo que mantuvieron: “Y, bueno… después me enseño cosas más personales”.

Cabe recordar que durante el verano, ambos fueron captados por las cámaras de televisión en una salida en la noche porteña en el Día de los Enamorados y allí se los vio muy cercanos. Además, el influencer la habría visitado en Mar del Plata cuando ella protagonizó una obra de teatro. Pese a esto, cuando surgieron los rumores de romance, los dos dijeron que solo eran amigos.

Con sus palabras en la entrevista, sembró dudas sobre el vínculo que los unió, el cual hoy pareciera no existir, ya que dejó en claro que hace mucho no habla con ella.

Santiago Maratea dio detalles de la colecta para Independiente

El objetivo de juntar 20 millones de dólares para que el club Independiente pague su deuda y no sea inhibido ni sufra la quita de puntos, le trae muchos dolores de cabeza al influencer. Si bien las colectas son su marca registrada, en otras ocasiones las causas de índole social que apelaron a la sensibilidad y solidaridad de sus seguidores, tuvieron excelentes resultados, algo que ahora no sucede.

Hasta el momento, Maratea reunió más de 800 millones de pesos y muchas de las críticas que recibió fueron luego de que contara que planea quedarse con el 5% de lo recaudado. “Me dicen estafador sin tener una sola prueba”, expresó en LAM. “Todos pueden opinar y no todos tienen por qué conocerme. Pero, el que investiga un poco puede ver que desde mi primera colecta digo que lo que yo hago no es caridad”, indicó.

“En este caso, lo que sería ser un fiduciario es lo que yo hago en todas las colectas. Dentro de un fideicomiso, la ley reconoce mi trabajo. Y cuando en otras colectas, como la de Emmita, hago la ‘pasada de gorra’, es por el trabajo de un fiduciario”, concluyó con el fin de ponerle fin a la polémica.

